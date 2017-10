Fleetco rp’un 2021 hedefi 3 milyar TL

Operasyonel filo kiralama, Türkiye'de yaklaşık 20 yıldır gündemde. Sektörün aktif büyüklüğü 25 milyar TL, müşteri sayısı 65 bin ve toplam araç parkı da 340 bin seviyesinde. 2010- 2017 döneminde yıllıklandırılmış artışın yüzde 18 olması da dikkat çekiyor. Kuveyt merkezli bir yatırım holding kuruluşu olan The International Investor'ın sahibi olduğu Fleetcorp'un sektördeki pazar payı yüzde 7 ve operasyonel filo kiralamada ilk 5 oyuncu içinde yer alıyor. Fleetcorp CEO'su Dr. Barbaros Çıtmacı, sektörün, yıllık bazda satılan her 4 binek aracın 1'ini aldığını; ikinci el tarafında ise her 40 araçtan 1'inin satışını gerçekleştirdiğini belirtiyor. Çıtmacı'nın açıklamasına göre, Fleetcorp halen 23 bin adetlik filoya sahip ve büyüme planında 2021 sonu için araç parkını 42 bine, aktif büyüklüğünü ise 1.2 milyar liradan 3 milyar liraya yükseltmek yer alıyor.