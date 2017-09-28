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Yüzde 40 zamdan sonra araç vergileri ne kadar olacak?

Maliye Bakanı 'ın açıklamasına göre, binek otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne () önümüzdeki yıldan itibaren yüzde 40 zam geleceğini belirtti. Buna göre Motorlu Taşıtlar yeni vergi oranları nasıl olacak?

Yüzde 40 zamdan sonra araç vergileri ne kadar olacak?

Motor hacmi 1300 cc ve altındaki 1-3 yaş araçlardan 646 TL, 1300 cc-1600 cc arası araçlardan 1035 TL, 1601 cc-1800 cc arası araçlardan 1827 TL, 1801-2000 cc arası araçlardan da 2878 TL yıllık alınıyor.

Yüzde 40'lık artışın ardından, 1300 cc ve altındaki 1-3 yaş araçların vergisi 904 liraya, 1300 cc-1600 cc arası 1449 liraya, 1601 cc-1800 cc arası 2558 liraya, 1801-2000 cc arası 4 bin 29 liraya çıkacak. Bu rakamların üzerine yeniden değerleme oranı kadar bir zam gelip gelmeyeceği ise henüz belirsiz.

Daha yüksek motor hacmi ve daha yaşlı araçların vergilerinde de benzer şekilde yüzde 40'lık artış meydana gelecek.
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  • 28 Eylül 2017, Perşembe 09:10
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