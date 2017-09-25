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Yenilenen Türkiye’de

Yenilenen Subaru Levorg Türkiye’de
Subaru'nun 1.6 litrelik direkt enjeksiyonlu 170 HP güç ve 250 Nm tork üreten turbo Boxer motora ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip Sport Tourer modeli Levorg, kapsamlı makyajın ardından Türkiye'de satışa sunuldu. Tasarımından altyapısına kadar kapsamlı değişiklikler yapılan Levorg GT-S Plus, 169 bin 900 TL'den başlıyor.
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  • 25 Eylül 2017, Pazartesi
  • Gazete
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