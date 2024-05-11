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Ceza Almamak İçin Hemen Bunu Yapın! B Sınıfı Ehliyet Sahibi Milyonlar Dikkat!

Türkiye'de trafikte bulunan yaklaşık 30 milyon sürücü arasında, uzun yıllardır kullanımda olan 'eski tip' çipsiz ehliyetlerle ilgili önemli bir güncelleme yapıldı. Pandemi sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle, bu tür ehliyetlerin kullanım süresi 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı. Belirtilen tarihten sonra, tüm sürücülerin yeni çipli ehliyet sistemine geçmeleri zorunlu olacak. Eski tip çipsiz ehliyetler, Türkiye'deki sürücüler tarafından uzun yıllardır kullanılan bir sistem olup, artık güvenlik ve teknoloji alanındaki gelişmeleri daha iyi yansıtabilmek amacıyla çipli ehliyet sistemine geçiş yapılması planlanmaktadır.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 10:58 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 10:58
Ceza Almamak İçin Hemen Bunu Yapın! B Sınıfı Ehliyet Sahibi Milyonlar Dikkat!

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İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı duyuruda, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yenilenmeyen eski tip ehliyetlerle trafiğe çıkılmasının yasaklandığı belirtilmiştir. Bu kurala uymayan vatandaşlara 1 Ocak 2025 itibarıyla 12.978 TL para cezası kesileceği bildirilmiştir.

Para Cezasından Kaçınma Yolu: Ehliyet Yenileme

Çipli ehliyete geçiş yapmak ve büyük miktarda para cezasından kaçınmak için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden randevu alarak ehliyetinizi yenileyebilirsiniz. Sadece 15 TL ödeyerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Ehliyet Yenileme İçin Gerekli Belgeler

Ehliyetinizi yenilemek için gerekli belgeler şunlardır:

  • Kimlik kartı veya pasaport
  • Güncel biometrik fotoğraf
  • Geçerli sağlık raporu

  • Kan grubu belgesi (Sağlık raporunda yer alıyorsa gerek yoktur)
  • Mevcut sürücü belgesi
  • Adli sicil kaydı
  • 15 TL tutarında ücret (12 TL harç, 3 TL değerli kağıt bedeli)

Bu belgelerle randevu aldıktan sonra ilgili kuruma başvurarak ehliyet yenileme işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Cezalardan Kaçının

Unutmayın, 2024 yılından sonra eski tip ehliyetlerle trafikte yakalanmanın cezası yüksektir ve zamanla artabilir. Bu nedenle, ehliyetinizi zamanında yenilemeyi ihmal etmeyin.

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