Çin'in önde gelen otomobil üreticilerinden Chery , Türkiye pazarındaki iddiasını yeni bir elektrikli SUV modeliyle pekiştiriyor. Uygun fiyatıyla dikkat çeken bu yeni araç, elektrikli otomobil sektöründe önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor. 1 milyon TL'nin altında belirlenen fiyatıyla geniş kitlelere ulaşmayı amaçlayan Chery, Türkiye'deki elektrikli araç pazarında rekabeti artıracak.

Son yıllarda Türkiye otomobil pazarında güçlü bir çıkış yapan Chery , yeni SUV modeliyle rekabeti kızıştırıyor. Markanın Türkiye'de satışa sunacağı yeni model, uygun fiyatlı elektrikli SUV seçenekleri arasına katılarak geniş kitlelere hitap etmeyi hedefliyor. 2025 yılı itibarıyla Türkiye yollarına çıkması beklenen bu yeni SUV, modern tasarımı, gelişmiş teknolojisi ve yüksek menzil kapasitesiyle segmentindeki en iddialı araçlardan biri olacak.

ELEKTRİKLİ SUV'DA YENİ DÖNEM: CHERY İCAR SERİSİ GELİYOR

Elektrikli araç pazarında da büyük atılımlar yapan Chery, bu segmentte iCar markasını devreye soktu. Hyundai'nin elektrikli modellerini IONIQ adı altında toplaması gibi, Chery de iCar serisiyle elektrikli SUV pazarına güçlü bir giriş yapıyor. Yeni model, kompakt SUV segmentinde yer almasına rağmen geniş iç hacmi ve güçlü batarya seçenekleriyle uzun yolculuklar için de ideal olacak. Chery, bu modelinde kullanıcılara şehir içi ve offroad sürüşlerini bir arada sunmayı amaçlıyor.

CHERY'NİN YENİ ELEKTRİKLİ SUV MODELİ NELER SUNUYOR?

Chery'nin yeni SUV modeli, sunduğu teknik özelliklerle dikkat çekiyor:

Batarya Kapasitesi: 47.3 kWh

47.3 kWh Maksimum Hız: 140 km/s

140 km/s Standart Versiyon Menzili: 301 km

301 km Gelişmiş Versiyon Menzili: 501 km

501 km Güç: 136 beygir

136 beygir Tork: 180 Nm

180 Nm Hızlı Şarj: Yüzde 20'den yüzde 80'e yalnızca 30 dakika

SUV'nin fiyatlandırması da oldukça rekabetçi olacak. Türkiye'de 990.000 TL olarak belirlenen başlangıç fiyatı, benzer elektrikli araçlar düşünüldüğünde büyük bir avantaj sağlıyor. Eğer Chery, Türkiye'de üretim yapma kararı alırsa, bu fiyatın 700.000 TL seviyelerine kadar düşebileceği de konuşuluyor.