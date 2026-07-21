Yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olsa da kuzey ve doğu kesimlerde hava hareketliliği yaşanacak. Yapılan son değerlendirmelere göre; Akşam saatlerinde Trakya sınırından yurda girecek olan yağışların yanı sıra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ege kıyılarında ise rüzgarın sert esmesi beklenirken, Ege ve Güneydoğu'da termometreler 40 derece sınırını aşmaya devam edecek.