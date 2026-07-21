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Meteoroloji'den kritik hava durumu raporu: O illere sıcak hava ve yerel sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, yurdun büyük bölümünde güneşli hava hakim olacak. Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun bazı noktalarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Ege kıyılarında rüzgarın yer yer 30-50 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji verilerine göre bugün için herhangi bir resmi uyarı bulunmuyor.

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Meteoroloji'den kritik hava durumu raporu: O illere sıcak hava ve yerel sağanak uyarısı

Yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olsa da kuzey ve doğu kesimlerde hava hareketliliği yaşanacak. Yapılan son değerlendirmelere göre; Akşam saatlerinde Trakya sınırından yurda girecek olan yağışların yanı sıra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ege kıyılarında ise rüzgarın sert esmesi beklenirken, Ege ve Güneydoğu'da termometreler 40 derece sınırını aşmaya devam edecek.

(Haberdeki fotoğraflar AA'dan ve MGM'den alınmıştır.)(Haberdeki fotoğraflar AA'dan ve MGM'den alınmıştır.)

SICAK HAVA ETKİSİNİ KORUYOR

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre sıcaklıklarda kayda değer bir düşüş beklenmiyor. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde termometreler 40 dereceye yaklaşırken, Şanlıurfa'da 42, Diyarbakır'da ise 41 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji yeni hava durumu tahminini yayımladı.Meteoroloji yeni hava durumu tahminini yayımladı.

Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda uyarıyor.

Türkiye'nin büyük bölümünde güneşli hava bekleniyor.Türkiye'nin büyük bölümünde güneşli hava bekleniyor.

YEREL SAĞANAKLAR KUZEY VE DOĞU KESİMLERDE GÖRÜLECEK

Günün ilerleyen saatlerinde Karadeniz'in kıyı illerinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun bazı noktalarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Yağış beklenen bölgeler şöyle sıralanıyor:

  • Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri
  • Ardahan ve Kars çevreleri
  • Erzurum'un kuzeydoğusu
  • Van'ın kuzey ve doğu kesimleri
  • Akşam saatlerinde Edirne'nin kuzeyi ile Kırklareli'nin batı kesimleri

Bu bölgelerde kısa süreli ancak yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanaklar görülebileceği belirtiliyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

RÜZGAR EGE KIYILARINDA ZAMAN ZAMAN KUVVETLENECEK

Rüzgarın ülke genelinde kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, Akdeniz kıyılarında güneyli yönler etkili olacak.

Özellikle Ege kıyılarında rüzgarın yer yer saatte 30 ila 50 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli esmesi bekleniyor.

Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanak görülecek.Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanak görülecek.

21 TEMMUZ 2026 BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA BÖLGESİ

Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde kuzey kesimlerde bulutlanma artacak. Akşam saatlerinde Edirne'nin kuzeyi ile Kırklareli'nin batısında yerel gök gürültülü sağanak geçişleri görülebilecek.

  • İstanbul: 32°C
  • Bursa: 34°C
  • Çanakkale: 37°C
  • Kırklareli: 36°C

Doğu Anadolu'nun bazı illerinde gök gürültülü yağış bekleniyor.Doğu Anadolu'nun bazı illerinde gök gürültülü yağış bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Ege'de gökyüzü gün boyunca açık olacak. Sıcaklıklar yüksek seviyelerde seyredecek.

  • İzmir: 38°C
  • Manisa: 39°C
  • Denizli: 39°C
  • Muğla: 39°C

AKDENİZ BÖLGESİ

Bölge genelinde güneşli hava etkisini sürdürecek. İç kesimlerde yer yer parçalı bulutlanma görülebilecek.

  • Antalya: 38°C
  • Adana: 36°C
  • Burdur: 36°C
  • Hatay: 33°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık hava beklenirken kuzey kesimlerde zaman zaman parçalı bulutlar görülecek.

  • Ankara: 34°C
  • Konya: 34°C
  • Eskişehir: 32°C
  • Çankırı: 35°C

KARADENİZ BÖLGESİ

Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanaklar etkili olacak. Batı Karadeniz'de ise yağış beklenmiyor.

  • Samsun: 28°C
  • Trabzon: 27°C
  • Rize: 28°C
  • Bolu: 30°C

Edirne ve Kırklareli'nde akşam saatlerinde yağış görülebilir.Edirne ve Kırklareli'nde akşam saatlerinde yağış görülebilir.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Kuzey ve doğu kesimlerde öğleden sonra gök gürültülü sağanaklar görülecek. Bölgenin diğer alanlarında ise güneşli hava hakim olacak.

  • Erzurum: 30°C
  • Kars: 28°C
  • Van: 29°C
  • Malatya: 37°C

Ege kıyılarında rüzgar zaman zaman kuvvetli esecek.Ege kıyılarında rüzgar zaman zaman kuvvetli esecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölge genelinde bunaltıcı sıcaklıklar etkisini sürdürecek.

  • Şanlıurfa: 42°C
  • Diyarbakır: 41°C
  • Siirt: 39°C
  • Mardin: 38°C

Rüzgarın hızı yer yer 50 km/saate ulaşacak.Rüzgarın hızı yer yer 50 km/saate ulaşacak.

BölgeŞehirEn Yüksek SıcaklıkHava Durumu Tahmini
MarmaraBursa34°CParçalı ve az bulutlu
Çanakkale37°CAz bulutlu
İstanbul32°CParçalı ve az bulutlu
Kırklareli36°CParçalı bulutlu, akşam batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EgeDenizli39°CAz bulutlu ve açık
İzmir38°CAz bulutlu ve açık
Manisa39°CAz bulutlu ve açık
Muğla39°CAz bulutlu ve açık
AkdenizAdana36°CAz bulutlu ve açık
Antalya38°CAz bulutlu ve açık
Burdur36°CParçalı ve az bulutlu
Hatay33°CAz bulutlu ve açık
İç AnadoluAnkara34°CAz bulutlu
Çankırı35°CParçalı ve az bulutlu
Eskişehir32°CAz bulutlu
Konya34°CAz bulutlu ve açık
Batı KaradenizBolu30°CParçalı ve az bulutlu
Düzce32°CParçalı ve az bulutlu
Kastamonu32°CParçalı ve az bulutlu
Zonguldak27°CParçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu KaradenizAmasya34°CParçalı ve az bulutlu
Rize28°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak yağışlı
Samsun28°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak yağışlı
Trabzon27°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak yağışlı
Doğu AnadoluErzurum30°CParçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeydoğusu yerel sağanak yağışlı
Kars28°CParçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya37°CAz bulutlu
Van29°CParçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğusu yerel sağanak yağışlı
Güneydoğu AnadoluDiyarbakır41°CAz bulutlu ve açık
Mardin38°CAz bulutlu ve açık
Siirt39°CAz bulutlu ve açık
Şanlıurfa42°CAz bulutlu ve açık

DENİZLERDE FIRTINA BEKLENMİYOR

Meteoroloji'nin deniz tahminlerine göre tüm denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Görüş mesafesinin iyi olacağı tahmin edilirken, Ege Denizi'nde kuzey yönlü rüzgarların yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor. Dalga yüksekliği genel olarak 1 ila 2 metre arasında seyredecek.

Güneydoğu Anadolu'nda sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkacak.Güneydoğu Anadolu'nda sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkacak.

METEOROLOJİ'DEN GÜNCEL UYARI VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün itibarıyla herhangi bir meteorolojik uyarı yayımlamadı. Ancak yüksek sıcaklıkların etkisini sürdürmesi nedeniyle özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında güneş altında uzun süre kalınmaması, bol sıvı tüketilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması tavsiye ediliyor.

Şanlıurfa'da en yüksek sıcaklık 42 derece olacak.Şanlıurfa'da en yüksek sıcaklık 42 derece olacak.

21 TEMMUZ 2026 HAVA DURUMU UYARILARIİL İL DETAYLAR
Genel Hava DurumuTürkiye'nin büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava etkili olacak.
Yağış Beklenen YerlerOrta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ardahan, Kars, Erzurum'un kuzeydoğusu, Van'ın kuzey ve doğusu, akşam saatlerinde Edirne'nin kuzeyi ile Kırklareli'nin batısı.
Sıcaklık DurumuMevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
En Sıcak İlŞanlıurfa: 42°C
40 Derece ve ÜzeriŞanlıurfa (42°C), Diyarbakır (41°C)
39 Dereceyi Görecek İllerDenizli, Manisa, Muğla, Siirt
RüzgarGenellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer 30-50 km/saat hızla kuvvetli esecek.
Denizlerde DurumFırtına beklenmiyor. Görüş iyi, dalga yüksekliği genel olarak 1-2 metre arasında.
Meteorolojik UyarıGüncel meteorolojik uyarı bulunmuyor.
Dikkat Edilmesi GerekenlerÖğle saatlerinde yüksek sıcaklık nedeniyle güneş altında uzun süre kalınmaması, bol sıvı tüketilmesi öneriliyor.
Sıcak hava dalgasının ardından sağanak kapıda: İstanbul'a kritik uyarı
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İstanbul'a kritik yağış uyarısı!
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Meteoroloji

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