Meteoroloji'den kritik hava durumu raporu: O illere sıcak hava ve yerel sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, yurdun büyük bölümünde güneşli hava hakim olacak. Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun bazı noktalarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Ege kıyılarında rüzgarın yer yer 30-50 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji verilerine göre bugün için herhangi bir resmi uyarı bulunmuyor.
Yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olsa da kuzey ve doğu kesimlerde hava hareketliliği yaşanacak. Yapılan son değerlendirmelere göre; Akşam saatlerinde Trakya sınırından yurda girecek olan yağışların yanı sıra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ege kıyılarında ise rüzgarın sert esmesi beklenirken, Ege ve Güneydoğu'da termometreler 40 derece sınırını aşmaya devam edecek.
SICAK HAVA ETKİSİNİ KORUYOR
Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre sıcaklıklarda kayda değer bir düşüş beklenmiyor. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde termometreler 40 dereceye yaklaşırken, Şanlıurfa'da 42, Diyarbakır'da ise 41 dereceye kadar yükselecek.
Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda uyarıyor.
YEREL SAĞANAKLAR KUZEY VE DOĞU KESİMLERDE GÖRÜLECEK
Günün ilerleyen saatlerinde Karadeniz'in kıyı illerinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun bazı noktalarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Yağış beklenen bölgeler şöyle sıralanıyor:
- Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri
- Ardahan ve Kars çevreleri
- Erzurum'un kuzeydoğusu
- Van'ın kuzey ve doğu kesimleri
- Akşam saatlerinde Edirne'nin kuzeyi ile Kırklareli'nin batı kesimleri
Bu bölgelerde kısa süreli ancak yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanaklar görülebileceği belirtiliyor.
RÜZGAR EGE KIYILARINDA ZAMAN ZAMAN KUVVETLENECEK
Rüzgarın ülke genelinde kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, Akdeniz kıyılarında güneyli yönler etkili olacak.
Özellikle Ege kıyılarında rüzgarın yer yer saatte 30 ila 50 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli esmesi bekleniyor.
21 TEMMUZ 2026 BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
MARMARA BÖLGESİ
Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde kuzey kesimlerde bulutlanma artacak. Akşam saatlerinde Edirne'nin kuzeyi ile Kırklareli'nin batısında yerel gök gürültülü sağanak geçişleri görülebilecek.
- İstanbul: 32°C
- Bursa: 34°C
- Çanakkale: 37°C
- Kırklareli: 36°C
EGE BÖLGESİ
Ege'de gökyüzü gün boyunca açık olacak. Sıcaklıklar yüksek seviyelerde seyredecek.
- İzmir: 38°C
- Manisa: 39°C
- Denizli: 39°C
- Muğla: 39°C
AKDENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinde güneşli hava etkisini sürdürecek. İç kesimlerde yer yer parçalı bulutlanma görülebilecek.
- Antalya: 38°C
- Adana: 36°C
- Burdur: 36°C
- Hatay: 33°C
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık hava beklenirken kuzey kesimlerde zaman zaman parçalı bulutlar görülecek.
- Ankara: 34°C
- Konya: 34°C
- Eskişehir: 32°C
- Çankırı: 35°C
KARADENİZ BÖLGESİ
Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanaklar etkili olacak. Batı Karadeniz'de ise yağış beklenmiyor.
- Samsun: 28°C
- Trabzon: 27°C
- Rize: 28°C
- Bolu: 30°C
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Kuzey ve doğu kesimlerde öğleden sonra gök gürültülü sağanaklar görülecek. Bölgenin diğer alanlarında ise güneşli hava hakim olacak.
- Erzurum: 30°C
- Kars: 28°C
- Van: 29°C
- Malatya: 37°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinde bunaltıcı sıcaklıklar etkisini sürdürecek.
- Şanlıurfa: 42°C
- Diyarbakır: 41°C
- Siirt: 39°C
- Mardin: 38°C
|Bölge
|Şehir
|En Yüksek Sıcaklık
|Hava Durumu Tahmini
|Marmara
|Bursa
|34°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Çanakkale
|37°C
|Az bulutlu
|İstanbul
|32°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Kırklareli
|36°C
|Parçalı bulutlu, akşam batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Ege
|Denizli
|39°C
|Az bulutlu ve açık
|İzmir
|38°C
|Az bulutlu ve açık
|Manisa
|39°C
|Az bulutlu ve açık
|Muğla
|39°C
|Az bulutlu ve açık
|Akdeniz
|Adana
|36°C
|Az bulutlu ve açık
|Antalya
|38°C
|Az bulutlu ve açık
|Burdur
|36°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Hatay
|33°C
|Az bulutlu ve açık
|İç Anadolu
|Ankara
|34°C
|Az bulutlu
|Çankırı
|35°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Eskişehir
|32°C
|Az bulutlu
|Konya
|34°C
|Az bulutlu ve açık
|Batı Karadeniz
|Bolu
|30°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Düzce
|32°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Kastamonu
|32°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Zonguldak
|27°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Orta ve Doğu Karadeniz
|Amasya
|34°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Rize
|28°C
|Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak yağışlı
|Samsun
|28°C
|Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak yağışlı
|Trabzon
|27°C
|Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak yağışlı
|Doğu Anadolu
|Erzurum
|30°C
|Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeydoğusu yerel sağanak yağışlı
|Kars
|28°C
|Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Malatya
|37°C
|Az bulutlu
|Van
|29°C
|Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğusu yerel sağanak yağışlı
|Güneydoğu Anadolu
|Diyarbakır
|41°C
|Az bulutlu ve açık
|Mardin
|38°C
|Az bulutlu ve açık
|Siirt
|39°C
|Az bulutlu ve açık
|Şanlıurfa
|42°C
|Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE FIRTINA BEKLENMİYOR
Meteoroloji'nin deniz tahminlerine göre tüm denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Görüş mesafesinin iyi olacağı tahmin edilirken, Ege Denizi'nde kuzey yönlü rüzgarların yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor. Dalga yüksekliği genel olarak 1 ila 2 metre arasında seyredecek.
METEOROLOJİ'DEN GÜNCEL UYARI VAR MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün itibarıyla herhangi bir meteorolojik uyarı yayımlamadı. Ancak yüksek sıcaklıkların etkisini sürdürmesi nedeniyle özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında güneş altında uzun süre kalınmaması, bol sıvı tüketilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması tavsiye ediliyor.
|21 TEMMUZ 2026 HAVA DURUMU UYARILARI
|İL İL DETAYLAR
|Genel Hava Durumu
|Türkiye'nin büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava etkili olacak.
|Yağış Beklenen Yerler
|Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ardahan, Kars, Erzurum'un kuzeydoğusu, Van'ın kuzey ve doğusu, akşam saatlerinde Edirne'nin kuzeyi ile Kırklareli'nin batısı.
|Sıcaklık Durumu
|Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
|En Sıcak İl
|Şanlıurfa: 42°C
|40 Derece ve Üzeri
|Şanlıurfa (42°C), Diyarbakır (41°C)
|39 Dereceyi Görecek İller
|Denizli, Manisa, Muğla, Siirt
|Rüzgar
|Genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer 30-50 km/saat hızla kuvvetli esecek.
|Denizlerde Durum
|Fırtına beklenmiyor. Görüş iyi, dalga yüksekliği genel olarak 1-2 metre arasında.
|Meteorolojik Uyarı
|Güncel meteorolojik uyarı bulunmuyor.
|Dikkat Edilmesi Gerekenler
|Öğle saatlerinde yüksek sıcaklık nedeniyle güneş altında uzun süre kalınmaması, bol sıvı tüketilmesi öneriliyor.