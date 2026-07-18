Meteoroloji'den hafta sonu için çifte uyarı: O saatler kritik! İl il hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Temmuz 2026 hava durumu raporunu yayımladı. Yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Ardahan, Kars ve Erzurum'un kuzeydoğusu için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yetkililer Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında ise saatte 60 kilometreye ulaşabilecek kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Temmuz 2026 tarihli hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye'nin büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Ancak Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Ardahan, Kars ve Erzurum'un kuzeydoğusu için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise kuvvetli rüzgâr etkili olacak.
TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre ülkenin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sinop çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Diğer bölgelerde ise güneşli ve açık bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.
|Uyarı Türü
|Etkili Olacağı Yerler
|Beklenen Durum
|Vatandaşlara Uyarı
|🌧️ Kuvvetli Yağış
|Ardahan, Kars ve Erzurum'un kuzeydoğu ilçeleri
|Öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olun.
|💨 Kuvvetli Rüzgâr
|Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu
|Kuzeyli ve güneyli yönlerden 30-60 km/saat hızla kuvvetli rüzgâr
|Çatı uçması, ağaç devrilmesi, toz savrulması ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir alın.
|🌊 Denizlerde Fırtınamsı Rüzgâr
|Güney Ege
|Kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer 7 kuvvetinde rüzgâr
|Balıkçılar ve denizcilerin denize açılmadan önce güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri öneriliyor.
|🌡️ Hava Sıcaklığı
|Yurt genelinde
|Mevsim normalleri civarında seyredecek
|Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER HANGİLERİ?
Meteoroloji, özellikle öğle saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşları uyardı. Kuvvetli yağış beklenen bölgeler:
Ardahan
Kars
Erzurum'un kuzeydoğu ilçeleri
Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yerel dolu riskine karşı dikkatli olunması istendi.
KUVVETLİ RÜZGAR ALARMI VERİLEN BÖLGELER HANGİLERİ?
Rüzgarın Marmara'nın güneybatısında, Kuzey Ege kıyılarında, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli ve güneyli yönlerden 30-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.
Yetkililer çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti. Denizlerde fırtınamsı rüzgâr uyarısı Denizciler için de önemli bir uyarı yapıldı.
Özellikle Güney Ege'de yer yer 7 kuvvetine ulaşan fırtınamsı rüzgâr bekleniyor. Kuzey Ege'de de kuvvetli kuzeyli rüzgârların etkili olacağı tahmin edilirken, denize açılacak vatandaşların güncel uyarıları takip etmesi istendi.
İL İL HAVA DURUMU RAPORU (18 TEMMUZ 2026)
|İl
|Hava Durumu
|En Yüksek Sıcaklık
|İstanbul
|Az bulutlu ve açık
|31°C
|Ankara
|Az bulutlu ve açık
|31°C
|İzmir
|Az bulutlu ve açık
|37°C
|Bursa
|Az bulutlu ve açık
|34°C
|Çanakkale
|Az bulutlu ve açık
|34°C
|Kırklareli
|Az bulutlu ve açık
|33°C
|Denizli
|Az bulutlu ve açık
|38°C
|Manisa
|Az bulutlu ve açık
|37°C
|Muğla
|Az bulutlu ve açık
|36°C
|Adana
|Az bulutlu ve açık
|35°C
|Antalya
|Az bulutlu ve açık
|38°C
|Burdur
|Az bulutlu ve açık
|34°C
|Hatay
|Az bulutlu ve açık
|32°C
|Eskişehir
|Az bulutlu ve açık
|31°C
|Konya
|Az bulutlu ve açık
|31°C
|Yozgat
|Parçalı ve az bulutlu
|27°C
|Bolu
|Az bulutlu ve açık
|28°C
|Düzce
|Az bulutlu ve açık
|31°C
|Kastamonu
|Parçalı ve çok bulutlu
|30°C
|Zonguldak
|Az bulutlu ve açık
|27°C
|Amasya
|Parçalı bulutlu
|31°C
|Samsun
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah sağanak yağışlı
|28°C
|Trabzon
|Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı
|26°C
|Rize
|Parçalı ve çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri sağanak yağışlı
|27°C
|Erzurum
|Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak (KD ilçelerinde kuvvetli)
|29°C
|Kars
|Öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak
|25°C
|Van
|Az bulutlu
|30°C
|Malatya
|Az bulutlu
|35°C
|Diyarbakır
|Az bulutlu ve açık
|38°C
|Mardin
|Az bulutlu ve açık
|35°C
|Siirt
|Az bulutlu ve açık
|36°C
|Şanlıurfa
|Az bulutlu ve açık
|39°C
İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
|İSTANBUL'DA HAVA DURUMU
|MERAK EDİLENLER
|📍 Şehir
|İstanbul
|🌤️ Genel Hava
|Az bulutlu ve açık
|🌧️ Yağış Durumu
|Yağış beklenmiyor
|🌡️ En Yüksek Sıcaklık
|31°C
|🌙 Gece Sıcaklığı
|Yaklaşık 23-24°C
|💨 Rüzgâr
|Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esebilir
|🌊 Deniz Durumu
|Rüzgârlı, görüş iyi
|☀️ Günün Özeti
|Güneşli, sıcak ve yer yer rüzgârlı hava etkili olacak
|⚠️ Dikkat Edilecekler
|Öğle saatlerinde sıcak hava ve kuvvetli rüzgâra karşı tedbirli olunmalı