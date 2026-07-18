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Meteoroloji'den hafta sonu için çifte uyarı: O saatler kritik! İl il hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Temmuz 2026 hava durumu raporunu yayımladı. Yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Ardahan, Kars ve Erzurum'un kuzeydoğusu için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yetkililer Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında ise saatte 60 kilometreye ulaşabilecek kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

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Meteoroloji'den hafta sonu için çifte uyarı: O saatler kritik! İl il hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Temmuz 2026 tarihli hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye'nin büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Ancak Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Ardahan, Kars ve Erzurum'un kuzeydoğusu için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise kuvvetli rüzgâr etkili olacak.

(Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)(Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre ülkenin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sinop çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji, 18 Temmuz için kuvvetli yağış ve rüzgâr uyarısı yaptı.Meteoroloji, 18 Temmuz için kuvvetli yağış ve rüzgâr uyarısı yaptı.

Diğer bölgelerde ise güneşli ve açık bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Ardahan, Kars ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.Ardahan, Kars ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

Uyarı TürüEtkili Olacağı YerlerBeklenen DurumVatandaşlara Uyarı
🌧️ Kuvvetli YağışArdahan, Kars ve Erzurum'un kuzeydoğu ilçeleriÖğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanakSel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olun.
💨 Kuvvetli RüzgârMarmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusuKuzeyli ve güneyli yönlerden 30-60 km/saat hızla kuvvetli rüzgârÇatı uçması, ağaç devrilmesi, toz savrulması ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir alın.
🌊 Denizlerde Fırtınamsı RüzgârGüney EgeKuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer 7 kuvvetinde rüzgârBalıkçılar ve denizcilerin denize açılmadan önce güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri öneriliyor.
🌡️ Hava SıcaklığıYurt genelindeMevsim normalleri civarında seyredecekSıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgâr etkili olacak.Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgâr etkili olacak.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER HANGİLERİ?

Meteoroloji, özellikle öğle saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşları uyardı. Kuvvetli yağış beklenen bölgeler:

Ardahan
Kars
Erzurum'un kuzeydoğu ilçeleri

Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yerel dolu riskine karşı dikkatli olunması istendi.

Yurdun büyük bölümünde ise güneşli ve az bulutlu hava hakim olacak.Yurdun büyük bölümünde ise güneşli ve az bulutlu hava hakim olacak.

KUVVETLİ RÜZGAR ALARMI VERİLEN BÖLGELER HANGİLERİ?

Rüzgarın Marmara'nın güneybatısında, Kuzey Ege kıyılarında, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli ve güneyli yönlerden 30-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Yetkililer çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti. Denizlerde fırtınamsı rüzgâr uyarısı Denizciler için de önemli bir uyarı yapıldı.

Özellikle Güney Ege'de yer yer 7 kuvvetine ulaşan fırtınamsı rüzgâr bekleniyor. Kuzey Ege'de de kuvvetli kuzeyli rüzgârların etkili olacağı tahmin edilirken, denize açılacak vatandaşların güncel uyarıları takip etmesi istendi.

Şanlıurfa 39 dereceyle günün en sıcak ili olacak.Şanlıurfa 39 dereceyle günün en sıcak ili olacak.

İL İL HAVA DURUMU RAPORU (18 TEMMUZ 2026)

İlHava DurumuEn Yüksek Sıcaklık
İstanbulAz bulutlu ve açık31°C
AnkaraAz bulutlu ve açık31°C
İzmirAz bulutlu ve açık37°C
BursaAz bulutlu ve açık34°C
ÇanakkaleAz bulutlu ve açık34°C
KırklareliAz bulutlu ve açık33°C
DenizliAz bulutlu ve açık38°C
ManisaAz bulutlu ve açık37°C
MuğlaAz bulutlu ve açık36°C
AdanaAz bulutlu ve açık35°C
AntalyaAz bulutlu ve açık38°C
BurdurAz bulutlu ve açık34°C
HatayAz bulutlu ve açık32°C
EskişehirAz bulutlu ve açık31°C
KonyaAz bulutlu ve açık31°C
YozgatParçalı ve az bulutlu27°C
BoluAz bulutlu ve açık28°C
DüzceAz bulutlu ve açık31°C
KastamonuParçalı ve çok bulutlu30°C
ZonguldakAz bulutlu ve açık27°C
AmasyaParçalı bulutlu31°C
SamsunParçalı ve çok bulutlu, sabah sağanak yağışlı28°C
TrabzonParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı26°C
RizeParçalı ve çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri sağanak yağışlı27°C
ErzurumÖğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak (KD ilçelerinde kuvvetli)29°C
KarsÖğleden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak25°C
VanAz bulutlu30°C
MalatyaAz bulutlu35°C
DiyarbakırAz bulutlu ve açık38°C
MardinAz bulutlu ve açık35°C
SiirtAz bulutlu ve açık36°C
ŞanlıurfaAz bulutlu ve açık39°C

Meteoroloji'den hafta sonu için çifte uyarı: O saatler kritik! İl il hava durumu raporu-9

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İSTANBUL'DA HAVA DURUMUMERAK EDİLENLER
📍 Şehirİstanbul
🌤️ Genel HavaAz bulutlu ve açık
🌧️ Yağış DurumuYağış beklenmiyor
🌡️ En Yüksek Sıcaklık31°C
🌙 Gece SıcaklığıYaklaşık 23-24°C
💨 RüzgârKuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esebilir
🌊 Deniz DurumuRüzgârlı, görüş iyi
☀️ Günün ÖzetiGüneşli, sıcak ve yer yer rüzgârlı hava etkili olacak
⚠️ Dikkat EdileceklerÖğle saatlerinde sıcak hava ve kuvvetli rüzgâra karşı tedbirli olunmalı
Üçlü tehlike kapıda! Adil Tek bölge bölge uyardı: Kuzeyde sağanak güneyde kavurucu sıcak
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Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Meteoroloji

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