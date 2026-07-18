Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Temmuz 2026 tarihli hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye'nin büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Ancak Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Ardahan, Kars ve Erzurum'un kuzeydoğusu için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise kuvvetli rüzgâr etkili olacak.