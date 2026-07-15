Aynı gün iki mevsim: Bir yanda 40 derece diğer yanda sağanak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Temmuz verilerine göre, Güneydoğu Anadolu ve Ege kıyıları kavurucu bir sıcak dalgasının etkisine giriyor. Termometreler Şanlıurfa, Mardin ve Batman gibi illerde 40 dereceyi gösterecek. Bölge genelinde etkili olan yüksek sıcaklıklar nedeniyle özellikle öğle saatlerinde vatandaşların dışarı çıkmaması konusunda uyarılar yapılıyor.
Ülkenin kuzey kesimlerinde ise bambaşka bir tablo hakim Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz sahil şeridi boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İstanbul'dan Artvin'e kadar uzanan hatta etkili olacak yağışlı hava, hava sıcaklıklarını 23 ile 30 derece arasında tutarak kuzey bölgelere nispeten serin bir nefes aldıracak.
GÜNEYDOĞU'DA KAVURUCU SICAKLAR, KARADENİZ'DE ŞEMSİYE MESAİSİ
Türkiye 15 Temmuz'da adeta iki farklı mevsimi aynı anda yaşıyor. Haritaya bakıldığında ülkenin güney ve batı şeritleri kırmızı termometre simgeleriyle "turuncu alarm" verirken, kuzey bölgeler sağanak yağışın etkisi altında kalıyor.
Ege'nin iç kesimlerinden başlayarak Akdeniz ve Güneydoğu'ya uzanan sıcak hava dalgası, yaşamı zorlaştıracak seviyelere ulaşıyor. Aydın ve Muğla çevresinde 39 dereceye çıkan sıcaklıklar, Güneydoğu Anadolu'nun sınır hattında 40 derecelik kritik eşiğe dayanmış durumda.
Öte yandan, serinlemek isteyenlerin adresi Karadeniz kıyıları olacak. Zonguldak'tan Rize'ye kadar uzanan kıyı şeridinde gök gürültülü sağanak yağışlar, yer yer ani sel ve su baskınlarına karşı risk oluşturabilir. Marmara bölgesinde de Edirne ve İstanbul çevreleri güne yağmurla uyanırken, bu yağışların tarım arazileri için can suyu olması bekleniyor ancak tatilciler için planları bozabilir.
İç Anadolu bölgesinde ise daha dengeli bir hava hakim. Ankara ve çevresinde parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, sıcaklıklar 30 derece civarında seyrederek ne kavurucu ne de serin bir gün vadediyor. Yetkililer, güneydeki vatandaşları güneş çarpmasına karşı uyarırken, kuzeydekileri ise ani yağışlarda yaşanabilecek ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olmaya çağırıyor.
Bugün dışarı çıkarken bir yanda güneş kremi ve şapka, diğer yanda ise şemsiye en önemli ihtiyaç olacak.
15 TEMMUZ 2026 BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
Marmara
Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.
Öğleden sonra bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden 40-60 km/saat kuvvetinde rüzgar esecek.
- Bursa: 31°C, parçalı ve az bulutlu
- Çanakkale: 33°C, parçalı ve az bulutlu
- İstanbul: 29°C, parçalı bulutlu
- Kırklareli: 31°C, parçalı bulutlu
Ege
Az bulutlu ve açık hava etkili olacak.
Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden 40-60 km/saat kuvvetli rüzgar bekleniyor.
- Denizli: 35°C, az bulutlu ve açık
- İzmir: 35°C, az bulutlu ve açık
- Manisa: 35°C, az bulutlu ve açık
- Muğla: 36°C, az bulutlu ve açık
Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerde yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
Öğleden sonra Toroslar Mevkii'nde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilir.
- Adana: 35°C, parçalı ve az bulutlu
- Antalya: 35°C, parçalı ve az bulutlu
- Burdur: 33°C, parçalı ve az bulutlu
- Hatay: 32°C, parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.
- Ankara: 30°C, parçalı bulutlu
- Çankırı: 30°C, parçalı bulutlu
- Eskişehir: 28°C, parçalı bulutlu
- Konya: 30°C, parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
Öğleden sonra kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.
- Bolu: 27°C, parçalı bulutlu
- Düzce: 29°C, parçalı bulutlu
- Kastamonu: 26°C, parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Zonguldak: 26°C, parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.
Kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
- Amasya: 29°C, parçalı bulutlu
- Rize: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Samsun: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Trabzon: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğuda yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
Öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.
- Erzurum: 28°C, parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Kars: 27°C, parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Malatya: 36°C, az bulutlu
- Van: 29°C, az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık hava etkili olacak.
- Diyarbakır: 40°C, az bulutlu ve açık
- Mardin: 36°C, az bulutlu ve açık
- Siirt: 38°C, az bulutlu ve açık
- Şanlıurfa: 40°C, az bulutlu ve açık