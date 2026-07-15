Aynı gün iki mevsim: Bir yanda 40 derece diğer yanda sağanak

Ülkenin kuzey kesimlerinde ise bambaşka bir tablo hakim Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz sahil şeridi boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İstanbul'dan Artvin'e kadar uzanan hatta etkili olacak yağışlı hava, hava sıcaklıklarını 23 ile 30 derece arasında tutarak kuzey bölgelere nispeten serin bir nefes aldıracak.

Karadeniz kıyılarında sağanak yağış etkili olacak.

GÜNEYDOĞU'DA KAVURUCU SICAKLAR, KARADENİZ'DE ŞEMSİYE MESAİSİ

Türkiye 15 Temmuz'da adeta iki farklı mevsimi aynı anda yaşıyor. Haritaya bakıldığında ülkenin güney ve batı şeritleri kırmızı termometre simgeleriyle "turuncu alarm" verirken, kuzey bölgeler sağanak yağışın etkisi altında kalıyor.

Ege'nin iç kesimlerinden başlayarak Akdeniz ve Güneydoğu'ya uzanan sıcak hava dalgası, yaşamı zorlaştıracak seviyelere ulaşıyor. Aydın ve Muğla çevresinde 39 dereceye çıkan sıcaklıklar, Güneydoğu Anadolu'nun sınır hattında 40 derecelik kritik eşiğe dayanmış durumda.

Güneydoğu'da sıcaklık 40 dereceye ulaşıyor.

Öte yandan, serinlemek isteyenlerin adresi Karadeniz kıyıları olacak. Zonguldak'tan Rize'ye kadar uzanan kıyı şeridinde gök gürültülü sağanak yağışlar, yer yer ani sel ve su baskınlarına karşı risk oluşturabilir. Marmara bölgesinde de Edirne ve İstanbul çevreleri güne yağmurla uyanırken, bu yağışların tarım arazileri için can suyu olması bekleniyor ancak tatilciler için planları bozabilir.

İç Anadolu'nda sıcaklıklar 30 derece civarında seyredecek.

İç Anadolu bölgesinde ise daha dengeli bir hava hakim. Ankara ve çevresinde parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, sıcaklıklar 30 derece civarında seyrederek ne kavurucu ne de serin bir gün vadediyor. Yetkililer, güneydeki vatandaşları güneş çarpmasına karşı uyarırken, kuzeydekileri ise ani yağışlarda yaşanabilecek ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olmaya çağırıyor.

Bugün dışarı çıkarken bir yanda güneş kremi ve şapka, diğer yanda ise şemsiye en önemli ihtiyaç olacak.

En yüksek sıcaklık Şanlıurfa ve Diyarbakır'da ölçülecek.

15 TEMMUZ 2026 BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

Marmara

Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

Öğleden sonra bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden 40-60 km/saat kuvvetinde rüzgar esecek.

Bursa: 31°C, parçalı ve az bulutlu

Çanakkale: 33°C, parçalı ve az bulutlu

İstanbul: 29°C, parçalı bulutlu

Kırklareli: 31°C, parçalı bulutlu

Ege

Az bulutlu ve açık hava etkili olacak.

Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden 40-60 km/saat kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Denizli: 35°C, az bulutlu ve açık

İzmir: 35°C, az bulutlu ve açık

Manisa: 35°C, az bulutlu ve açık

Muğla: 36°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerde yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Öğleden sonra Toroslar Mevkii'nde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilir.

Adana: 35°C, parçalı ve az bulutlu

Antalya: 35°C, parçalı ve az bulutlu

Burdur: 33°C, parçalı ve az bulutlu

Hatay: 32°C, parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

Ankara: 30°C, parçalı bulutlu

Çankırı: 30°C, parçalı bulutlu

Eskişehir: 28°C, parçalı bulutlu

Konya: 30°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Öğleden sonra kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.

Bolu: 27°C, parçalı bulutlu

Düzce: 29°C, parçalı bulutlu

Kastamonu: 26°C, parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Zonguldak: 26°C, parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Amasya: 29°C, parçalı bulutlu

Rize: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Samsun: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Trabzon: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğuda yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.

Erzurum: 28°C, parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kars: 27°C, parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Malatya: 36°C, az bulutlu

Van: 29°C, az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık hava etkili olacak.

Diyarbakır: 40°C, az bulutlu ve açık

Mardin: 36°C, az bulutlu ve açık

Siirt: 38°C, az bulutlu ve açık

Şanlıurfa: 40°C, az bulutlu ve açık

Sena Demiröz Takvim.com.tr Meteoroloji