CANLI YAYIN
Geri

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kritik hafta sonu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Temmuz 2026 Cumartesi gününe ilişkin hava durumu tahminini yayımladı. Yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Giresun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Özellikle Ordu ve Giresun'da yer yer kuvvetli olması beklenen yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kritik hafta sonu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Temmuz 2026 hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürürken bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Özellikle Ordu ve Giresun çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi. Öte yandan Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması beklenirken vatandaşların hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji, 11 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı.Meteoroloji, 11 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı.

Meteoroloji, özellikle Ordu ve Giresun çevreleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Bu bölgelerde meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Türkiye’nin kuzeydoğusunda sağanak yağış bekleniyor.Türkiye’nin kuzeydoğusunda sağanak yağış bekleniyor.

SICAKLIK NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde önemli bir değişiklik göstermeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz bölgesinde ise güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Ordu ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.Ordu ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Meteoroloji verilerine göre;

  • Doğu Karadeniz kıyıları
  • Ordu ve Artvin çevreleri
  • Ardahan ve Kars çevreleri
  • Samsun ve Sinop'un iç kesimleri
  • Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Diğer bölgelerde ise havanın genel olarak az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

(Haberde kullanılan fotoğraflar MGM ve AA'dan servis edilmiştir.)(Haberde kullanılan fotoğraflar MGM ve AA'dan servis edilmiştir.)

11 TEMMUZ 2026 YURTTA HAVA DURUMU

BölgeİlSıcaklıkHava Durumu
MarmaraBursa32°CAz bulutlu ve açık
Çanakkale33°CAz bulutlu ve açık
İstanbul30°CAz bulutlu ve açık
Kırklareli30°CAz bulutlu ve açık
EgeDenizli36°CAz bulutlu ve açık
İzmir35°CAz bulutlu ve açık
Manisa35°CAz bulutlu ve açık
Muğla35°CAz bulutlu ve açık
AkdenizAdana35°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya31°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur33°CParçalı ve az bulutlu
Hatay31°CParçalı ve az bulutlu
İç AnadoluAnkara31°CParçalı ve az bulutlu
Çankırı32°CParçalı ve az bulutlu
Eskişehir30°CParçalı ve az bulutlu
Konya32°CParçalı ve az bulutlu
Batı KaradenizBolu27°CParçalı ve az bulutlu
Düzce28°CParçalı ve az bulutlu
Kastamonu29°CParçalı ve çok bulutlu
Zonguldak25°CParçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu KaradenizAmasya31°CParçalı ve çok bulutlu
Rize27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu AnadoluErzurum29°CParçalı ve çok bulutlu
Kars27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya36°CParçalı ve az bulutlu
Van29°CParçalı ve az bulutlu
Güneydoğu AnadoluDiyarbakır40°CAz bulutlu ve açık
Mardin37°CAz bulutlu ve açık
Siirt38°CAz bulutlu ve açık
Şanlıurfa40°CAz bulutlu ve açık

Ani sel ve su baskını riskine karşı dikkat çağrısı geldi.Ani sel ve su baskını riskine karşı dikkat çağrısı geldi.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM VE UYARILAR 11 TEMMUZ 2026

BaşlıkAçıklama
Genel DurumÜlkenin kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
Yağış Beklenen YerlerAkdeniz Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan, Kars çevreleri ile Samsun ve Sinop'un iç kesimleri.
Kuvvetli Yağış UyarısıOrdu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
SıcaklıkHava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RüzgarGenellikle kuzey, Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Akdeniz’in iç kesimlerinde yerel yağışlar görülecek.Akdeniz’in iç kesimlerinde yerel yağışlar görülecek.

DENİZLERDE HAVA NASIL?

DenizDurumRüzgarDalga
KaradenizParçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı2-4, yer yer 5 kuvvetinde0,5-1,5 m
MarmaraAz bulutlu ve açık2-4, yer yer 5 kuvvetinde0,5-1,5 m
EgeAz bulutlu ve açık3-5, yer yer 6 kuvvetinde1-2 m, yer yer 2,5 m
AkdenizParçalı ve az bulutlu, doğusu yağışlı3-5, yer yer 6 kuvvetinde1-2 m, doğusu yer yer 2,5 m
Van GölüAz bulutlu ve açık3-5, gece 6 kuvvetinde0,25-0,75 m

Uyarı: Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

İstanbul için kritik uyarı geldi! Hafta sonu hava nasıl?
SONRAKİ HABER

İstanbul için kritik uyarı geldi
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Meteoroloji

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler