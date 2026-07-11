Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kritik hafta sonu uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Temmuz 2026 Cumartesi gününe ilişkin hava durumu tahminini yayımladı. Yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Giresun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Özellikle Ordu ve Giresun'da yer yer kuvvetli olması beklenen yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Temmuz 2026 hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürürken bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Özellikle Ordu ve Giresun çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi. Öte yandan Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması beklenirken vatandaşların hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Meteoroloji, özellikle Ordu ve Giresun çevreleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Bu bölgelerde meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
SICAKLIK NASIL OLACAK?
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde önemli bir değişiklik göstermeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz bölgesinde ise güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?
Meteoroloji verilerine göre;
- Doğu Karadeniz kıyıları
- Ordu ve Artvin çevreleri
- Ardahan ve Kars çevreleri
- Samsun ve Sinop'un iç kesimleri
- Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Diğer bölgelerde ise havanın genel olarak az bulutlu ve açık olması bekleniyor.
11 TEMMUZ 2026 YURTTA HAVA DURUMU
|Bölge
|İl
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|Marmara
|Bursa
|32°C
|Az bulutlu ve açık
|Çanakkale
|33°C
|Az bulutlu ve açık
|İstanbul
|30°C
|Az bulutlu ve açık
|Kırklareli
|30°C
|Az bulutlu ve açık
|Ege
|Denizli
|36°C
|Az bulutlu ve açık
|İzmir
|35°C
|Az bulutlu ve açık
|Manisa
|35°C
|Az bulutlu ve açık
|Muğla
|35°C
|Az bulutlu ve açık
|Akdeniz
|Adana
|35°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Antalya
|31°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Burdur
|33°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Hatay
|31°C
|Parçalı ve az bulutlu
|İç Anadolu
|Ankara
|31°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Çankırı
|32°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Eskişehir
|30°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Konya
|32°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Batı Karadeniz
|Bolu
|27°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Düzce
|28°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Kastamonu
|29°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Zonguldak
|25°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Orta ve Doğu Karadeniz
|Amasya
|31°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Rize
|27°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Samsun
|26°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Trabzon
|26°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Doğu Anadolu
|Erzurum
|29°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Kars
|27°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Malatya
|36°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Van
|29°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Güneydoğu Anadolu
|Diyarbakır
|40°C
|Az bulutlu ve açık
|Mardin
|37°C
|Az bulutlu ve açık
|Siirt
|38°C
|Az bulutlu ve açık
|Şanlıurfa
|40°C
|Az bulutlu ve açık
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM VE UYARILAR 11 TEMMUZ 2026
|Başlık
|Açıklama
|Genel Durum
|Ülkenin kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
|Yağış Beklenen Yerler
|Akdeniz Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan, Kars çevreleri ile Samsun ve Sinop'un iç kesimleri.
|Kuvvetli Yağış Uyarısı
|Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
|Sıcaklık
|Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
|Rüzgar
|Genellikle kuzey, Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
DENİZLERDE HAVA NASIL?
|Deniz
|Durum
|Rüzgar
|Dalga
|Karadeniz
|Parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı
|2-4, yer yer 5 kuvvetinde
|0,5-1,5 m
|Marmara
|Az bulutlu ve açık
|2-4, yer yer 5 kuvvetinde
|0,5-1,5 m
|Ege
|Az bulutlu ve açık
|3-5, yer yer 6 kuvvetinde
|1-2 m, yer yer 2,5 m
|Akdeniz
|Parçalı ve az bulutlu, doğusu yağışlı
|3-5, yer yer 6 kuvvetinde
|1-2 m, doğusu yer yer 2,5 m
|Van Gölü
|Az bulutlu ve açık
|3-5, gece 6 kuvvetinde
|0,25-0,75 m
Uyarı: Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.