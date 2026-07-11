Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kritik hafta sonu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Temmuz 2026 hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürürken bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Özellikle Ordu ve Giresun çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi. Öte yandan Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması beklenirken vatandaşların hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji, 11 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji, özellikle Ordu ve Giresun çevreleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Bu bölgelerde meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Takvim Kaynak Tercihleri