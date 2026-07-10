İstanbul için kritik uyarı geldi! Hafta sonu hava nasıl?
Hafta sonu hava durumu vatandaşlar tarafından merak edilirken Meteoroloji’den kritik uyarılar geldi. Türkiye’nin kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli sağanaklar beklenirken bazı bölgelerde sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşacak. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmelerde yurt genelindeki sıcaklık ve yağış beklentilerini bölge bölge anlattı. İstanbul’da ise denize girecek vatandaşlar için 'çeken akıntı' riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmelerde hafta sonu hava durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'de yerel kuvvetli yağış riskine dikkat çeken Tek, İstanbul'da sıcaklıkların 30 derece civarında seyredeceğini bazı bölgelerde ise fırtına hücreleri ve dolu ihtimalinin bulunduğunu belirtti.
UZMAN İSİM BÖLGE BÖLGE DEĞERLENDİRDİ
Son günlerde özellikle İstanbul ve çevresinde etkili olan yağışların ardından yeni hava sistemiyle ilgili bilgi veren Tek, bu sistemin önceki haftalarda yaşanan kuvvetli yağışlar kadar etkili olmayacağını ancak bazı bölgelerde kısa süreli kuvvetli yağışların görülebileceğini ifade etti.
Dün bir soğuk cephe geçişi oldu ama soğuk cephe çok sert değildi biraz daha yumuşaktı. O geçtiğimiz, geçen hafta cumartesi günü İstanbul'da sellere sebep olan yağış kadar kuvvetli bir yağış bırakmadı. Ve İstanbul üzerinden Marmara'nın doğusuna ve Batı Karadeniz'e doğru bu sistem kaydı.
KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA HÜCRESİ RİSKİ
Yeni hava sisteminin özellikle Karadeniz bölgesinde etkili olacağını belirten Adil Tek, Sinop, Samsun, Çorum ve Kastamonu çevrelerine dikkat çekti. Tek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Şu saatler itibariyle Batı Karadeniz'de ve İç Anadolu'nun kuzeyinde hafif çok kuvvetli olmayan yağışlar var. Ve bugün gün içerisinde de yine Marmara'nın doğusuyla birlikte Karadeniz genelinde yağışları göreceğiz. Ki yağışlar özellikle Sinop-Samsun çevresinde biraz daha etkin olarak gözüküyor.
Bazı bölgelerde kısa süreli ancak etkili yağışların oluşabileceğini söyleyen Tek, "Oralarda kısa süreli yani o fırtına hücreleri meydana gelebilir. Dar alanda kuvvetli yağışlar bırakabilir. Şöyle 15-20 kilometrelik alanlarda... Kısa, dağınık olarak oralarda fırtına hücreleri oluşturup kısa süre hatta zaman zaman dolu yağışına da döndürebilir bu yağış sistemi." ifadelerini kullandı.
İstanbul için ''Çeken akıntı'' ve ''Yüksek sıcaklık'' uyarısı
İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL?
İstanbul'da hafta sonu sıcaklıkların yükselmesi beklenirken, özellikle pazar günü kuzey kesimlerde rüzgarın etkisini artırabileceği belirtildi. Adil Tek, İstanbul için şu değerlendirmeyi yaptı:
Bugün 28 derece, yarın 30 derece, pazar günü yine 30 derece. Yarın özellikle hafta sonu geldi deniz sezonu başlıyor İstanbul'da. Özellikle kuzeye akın başlar ama yine pazar günü özellikle İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli rüzgar var. Çeken akıntı, yüksek dalga riskleri bulunuyor.
Tek, kuzey sahillerinde denize girecek vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Valilik tarafından bir ihtimal kuzeyde denize girişler kapatılmış olabilir." dedi.
SALI GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?
İstanbul için önümüzdeki günlerde beklenen yağışlara da değinen Adil Tek, salı günü görülebilecek yağışın kısa süreli ve düşük miktarda olacağını söyledi. Tek, "Çok kuvvetli bir yağış değil. Çok kısa süreli. O yağışın miktarı düşük. Toplasanız mesela 4-5 kilogramlık bir yağış gibi salı günkü yağış." açıklamasında bulundu.
EGE'DE SICAKLIK 38 DERECEYE KADAR ÇIKACAK
Ege Bölgesi'nde yaz sıcaklarının etkisini sürdüreceğini belirten Tek, bölgede önemli bir yağış beklentisi olmadığını ifade etti. "Ege'de yüksek sıcaklıklar evet hayli her zaman olduğu gibi 38 derecelere kadar çıkıyor. İzmir'de de 34 dereceler civarında." diyen Tek, iç kesimlerde birkaç derecelik düşüşlerin görülebileceğini aktardı.
Tek ayrıca Ege'de sıcaklıkların aşırı seviyelere ulaşmadığını belirterek, "İzmir'de 39-40 derecelere çıkmıyor. Bu tablo çok fazla değişmiyor. Yakın plan için zaten Ege'de yağış gözükmüyor." ifadelerini kullandı.
GECE SICAKLIKLARI RAHATLATACAK: BUNALTICI SICAKLAR YOK
Türkiye genelinde gece sıcaklıklarının halen düşük seviyelerde olduğunu belirten Adil Tek, bu durumun özellikle uyku açısından rahatlatıcı olduğunu söyledi. Tek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Gece sıcaklıklarının 20 derecelerde olması önemli bir değer. O gece bunaltıcılığı ortadan kalkıyor. Yani şu anda o değerler 20 derecenin olduğu değerler bizleri çok bunaltmıyor. Gece sıcaklıkları 25 derecelere çıkmaya başladığında özellikle de İstanbul'da 25 dereceye çıkmaya başladığında bunalma başlıyor ama şu an için öyle bir tablo yok.
ANTALYA'DA NEM ETKİSİ SÜRÜYOR
Akdeniz Bölgesi'nde özellikle Antalya'da sıcaklıkların artacağını belirten Tek, sahil kesimlerinde nemin hissedilmeye devam edeceğini söyledi. Tek, "Antalya 30. Yapış yapış mı demek? Hep konuşuyoruz Antalya'nın 30'una baktığımızda yapış yapış." ifadelerini kullandı. Antalya'nın hafta sonu hava durumuna ilişkin değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kaydetti:
36'ya çıkıyor. Pazar günü 36'ya çıkıyor. Niye çıkıyor? Kuzeyden esecek rüzgar birazcık kuzeyli olmaya başlamıştır. Denizden rüzgar gelmeyecek, nem fazla olmayacak o yüzden 36'ya çıkıyor ama diğer değerler 32.
ANKARA'DA SICAKLIK ARTIYOR
İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların genel olarak 30 derece civarında seyredeceğini belirten Adil Tek, Ankara'da önümüzdeki günlerde birkaç derecelik artış yaşanacağını söyledi. Tek, "Gece sıcaklıkları da 17 derecelere kadar düşüyor. İç Anadolu gece açısından çok daha rahat, kafanızı koyduğunuz zaman rahatlıkla uyuyabileceğiniz nemin çok olmadığı..." ifadelerini kullandı.
Başkentte sıcaklığın artacağını belirten Tek, "Yakın plan için yağış gözükmüyor, önümüzdeki hafta başına 34 derecelere kadar çıkıyor. Ama başkentin sıcağı biraz daha kuru sıcak yani biraz daha yakan sıcak, öyle yapış yapış yapan sıcak değil." dedi.
KARADENİZ'DE YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK
Karadeniz Bölgesi'nde özellikle öğleden sonra yağışların etkili olacağını belirten Tek, sıcaklıkların büyük değişiklik göstermeyeceğini söyledi.
Sıcaklıklarda çok büyük değişiklik yok. Yani bir başından diğer ucuna baktığımızda 27 derece, biraz artmış ısınmış 31 derecelere kadar çıkıyor ama genel olarak 27-28'lerde.
Samsun özelinde de uyarı yapan Tek, "Bugün Samsun'da yağış var, gün içerisinde devam edecek. O yağışın biraz daha riskli olduğunu söyledik zaten. Yarın yağışlı, önümüzdeki günlerde yağışlar biraz daha etkisini kaybetmiş olacak gözüküyor." dedi.
GÜNEYDOĞU'DA SICAKLIK 40 DERECEYİ AŞABİLİR
Türkiye'nin güneydoğusunda sıcak havanın etkisini sürdüreceğini belirten Adil Tek, Diyarbakır başta olmak üzere bölgede sıcaklıkların yüksek seyredeceğini söyledi. Tek, "Diyarbakır'a da baktığımızda zaten yağış yok. 40-41 derecelere kadar çıkıyor." açıklamasında bulundu.
DOĞU ANADOLU'DA KUZEY VE GÜNEY ARASINDA SICAKLIK FARKI
Doğu Anadolu'da ise farklı hava koşullarının görüleceğini belirten Tek, kuzey kesimlerde yağış ihtimalinin bulunduğunu, güneyde ise sıcaklıkların artacağını ifade etti. Tek, "Kuzeyinde birazcık yani Ardahan-Kars tarafına doğru birazcık o yağışlar var Karadeniz'deki etkili olan yağışlar ama genel olarak güneyinde sıcaklıklar artıyor, kuzeyinde biraz daha sıcaklık değerleri düşük durumda." dedi.
Erzurum için de değerlendirme yapan Tek, "Erzurum bugün 28 derece. Yakın plan için yağış gözükmüyor ama Erzurum'da 31 dereceler yüksek değerler aslında. Gece sıcaklıkları 12-13 dereceler civarında." ifadelerini kullandı.
Özetle hafta sonu Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, Karadeniz'in bazı kesimleri ile Marmara'nın doğusunda yerel yağışlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. İstanbul'da ise sıcak ve açık hava hakim olacak ancak pazar günü kuzey sahillerinde rüzgar, dalga ve çeken akıntı riskine karşı tedbirli olunması öneriliyor.
MGM 10 TEMMUZ 2026 BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU
|BÖLGE
|HAVA DURUMU
|SICAKLIK / ÖNE ÇIKAN İLLER
|MARMARA
|Parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
|İstanbul 28°C, Bursa 29°C, Çanakkale 32°C, Kırklareli 29°C
|EGE
|Az bulutlu ve açık hava hakim olacak.
|İzmir 34°C, Manisa 34°C, Denizli 34°C, Muğla 33°C
|AKDENİZ
|Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Antalya'nın iç kesimleri ile Adana, Mersin ve Osmaniye çevrelerinde sağanak bekleniyor.
|Antalya 30°C, Adana 32°C, Burdur 33°C, Hatay 30°C
|İÇ ANADOLU
|Parçalı bulutlu. Çankırı'nın kuzeyi ve Konya'nın batısında yerel sağanak görülebilir.
|Ankara 30°C, Çankırı 31°C, Eskişehir 27°C, Konya 31°C
|BATI KARADENİZ
|Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bazı bölgelerde kuvvetli yağış görülebilir.
|Bolu 25°C, Düzce 27°C, Kastamonu 27°C, Zonguldak 25°C
|ORTA VE DOĞU KARADENİZ
|Parçalı yer yer çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Samsun'un iç kesimlerinde kuvvetli yağış ihtimali var.
|Samsun 28°C, Amasya 32°C, Rize 29°C, Trabzon 27°C
|DOĞU ANADOLU
|Az bulutlu ve açık. Kuzeydoğu kesimlerinde parçalı bulutlu, Ardahan çevrelerinde sağanak bekleniyor.
|Erzurum 28°C, Kars 27°C, Malatya 36°C, Van 28°C
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|Az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Sıcaklıklar yüksek seyredecek.
|Diyarbakır 39°C, Şanlıurfa 38°C, Siirt 37°C, Mardin 35°C