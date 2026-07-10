İstanbul için kritik uyarı geldi! Hafta sonu hava nasıl?

İstanbul için önümüzdeki günlerde beklenen yağışlara da değinen Adil Tek, salı günü görülebilecek yağışın kısa süreli ve düşük miktarda olacağını söyledi. Tek, "Çok kuvvetli bir yağış değil. Çok kısa süreli. O yağışın miktarı düşük. Toplasanız mesela 4-5 kilogramlık bir yağış gibi salı günkü yağış." açıklamasında bulundu.

EGE'DE SICAKLIK 38 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Ege Bölgesi'nde yaz sıcaklarının etkisini sürdüreceğini belirten Tek, bölgede önemli bir yağış beklentisi olmadığını ifade etti. "Ege'de yüksek sıcaklıklar evet hayli her zaman olduğu gibi 38 derecelere kadar çıkıyor. İzmir'de de 34 dereceler civarında." diyen Tek, iç kesimlerde birkaç derecelik düşüşlerin görülebileceğini aktardı.

Tek ayrıca Ege'de sıcaklıkların aşırı seviyelere ulaşmadığını belirterek, "İzmir'de 39-40 derecelere çıkmıyor. Bu tablo çok fazla değişmiyor. Yakın plan için zaten Ege'de yağış gözükmüyor." ifadelerini kullandı.