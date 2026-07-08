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Meteoroloji il il uyardı: İstanbul’da 48 saatlik yağış alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye’nin farklı bölgelerinde hava koşulları arasında belirgin farklar yaşanacak. Kuzey ve doğu kesimlerde parçalı bulutlu gökyüzüyle birlikte yerel sağanak yağışlar beklenirken, özellikle Doğu Anadolu’nun bazı illerinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Güneydoğu Anadolu’da ise sıcak hava etkisini sürdürecek.

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Meteoroloji il il uyardı: İstanbul’da 48 saatlik yağış alarmı

Haftanın ortasında hava sıcaklıklarında büyük bir değişiklik öngörülmezken, batı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İstanbul'da hafta sonuna doğru serinleme ve yağış ihtimali öne çıkarken, Ege ve Güneydoğu Anadolu'da yaz sıcakları etkisini göstermeye devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

METEOROLOJİDEN 3 İLDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji, Ağrı, Kars ve Ardahan için kuvvetli yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı yayımladı.

İstanbul’da Perşembe gününden itibaren yağış bekleniyor.İstanbul’da Perşembe gününden itibaren yağış bekleniyor.

İKİ GÜN SÜRECEK SAĞANAK GELİYOR

İstanbul'da yeni haftaya parçalı bulutlu ve sıcak bir havayla başlanması beklenirken, hava koşulları Perşembe günü değişiyor. Meteoroloji tahminlerine göre kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olabilir. Yağışla birlikte sıcaklıkların da düşerek 29 derece seviyelerine gerilemesi öngörülüyor.

İstanbul'da 48 saatlik yağış beklenirken, sağanak yağışın özellikle Perşembe günü etkisini göstermesi bekleniyor. Cuma günü ise yağışların kenti terk etmesi ve havanın yeniden parçalı bulutlu hale gelmesi tahmin ediliyor. Sıcaklıkların cuma günü yaklaşık 28 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul'da iki gün sürmesi beklenen yağışların ardından havanın yeniden parçalı bulutlu hale gelmesi, sıcaklıkların ise 28-29 derece seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor. (Görsel: AA)İstanbul'da iki gün sürmesi beklenen yağışların ardından havanın yeniden parçalı bulutlu hale gelmesi, sıcaklıkların ise 28-29 derece seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor. (Görsel: AA)

ANKARA'DA SERİNLEME BEKLENTİSİ

Başkent Ankara'da hafta ortasında parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Çarşamba günü yaklaşık 30 derece olması beklenen sıcaklıkların Perşembe günü 32 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Cuma günü kuzeyden gelecek serin hava ile birlikte sıcaklıkların 27 dereceye düşmesi ve daha ferah bir havanın etkili olması bekleniyor.

İZMİR'DE YAZ SICAKLARI DEVAM EDİYOR

Ege Bölgesi'nde sıcak hava etkisini sürdürüyor. İzmir'de üç gün boyunca havanın çoğunlukla açık ve güneşli geçmesi beklenirken, sıcaklıkların Çarşamba ve Perşembe günleri 34 derece, Cuma günü ise 35 derece civarında olması tahmin ediliyor.

Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının etkisinin arttığı dönemlerde vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Meteoroloji'nin 9 Temmuz Perşembe gününe ait hava durumu haritası.Meteoroloji'nin 9 Temmuz Perşembe gününe ait hava durumu haritası.

KUZEY BÖLGELERDE SAĞANAK ALARMI

Meteorolojik değerlendirmelere göre kuzey kesimlerde yağışlı hava etkisini artıracak. Doğu Karadeniz'de başlayan sağanakların ilerleyen günlerde Marmara ve Batı Karadeniz çevrelerinde de görülmesi bekleniyor.

Perşembe günü Marmara Bölgesi'nin genelinde ve Batı Karadeniz'de yerel sağanak yağışların etkili olabileceği tahmin edilirken, Cuma günü yağışların daha çok Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarına çekileceği öngörülüyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA SICAKLIKLAR 39 DERECEYE ULAŞACAK

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak hava etkisini artırıyor. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde termometrelerin 35-39 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Özellikle sıcaklığın en yüksek seviyeye ulaştığı öğle saatlerinde yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların güneşe karşı dikkatli olması öneriliyor.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Meteoroloji'nin 8 Temmuz Çarşamba gününe ait hava durumu haritası.Meteoroloji'nin 8 Temmuz Çarşamba gününe ait hava durumu haritası.

8 TEMMUZ 2026 BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.

Bursa: 32°C, parçalı bulutlu

Çanakkale: 33°C, parçalı bulutlu

İstanbul: 30°C, parçalı bulutlu

Kırklareli: 32°C, öğleden sonra sağanak yağışlı

Meteoroloji il il uyardı: İstanbul’da 48 saatlik yağış alarmı-3

Ege

Bölgede genel olarak az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Sıcaklıkların yüksek seviyelerde seyretmesi öngörülüyor.

Denizli: 36°C

İzmir: 34°C

Manisa: 35°C

Muğla: 34°C

Akdeniz

Akdeniz'in doğusu ile Antalya'nın iç kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü yağış görülebilir.

Adana: 31°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya: 33°C, iç kesimlerde yerel yağışlı

Burdur: 31°C, parçalı bulutlu

Hatay: 30°C, kıyı kesimleri yağışlı

İç Anadolu

Bölgede parçalı ve az bulutlu bir hava etkili olacak.

Ankara: 30°C

Çankırı: 30°C

Eskişehir: 30°C

Konya: 29°C

Batı Karadeniz

Batı Karadeniz'de parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

Bolu: 26°C

Düzce: 29°C

Kastamonu: 30°C

Zonguldak: 25°C

Orta ve Doğu Karadeniz

Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Amasya: 31°C

Rize: 27°C, sağanak yağışlı

Samsun: 28°C

Trabzon: 26°C, sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Bölgenin kuzey kesimleri ile Van, Ağrı, Bingöl ve Muş çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Erzurum: 22°C, sağanak yağışlı

Kars: 22°C, kuvvetli sağanak ihtimali

Malatya: 33°C, parçalı ve az bulutlu

Van: 26°C, sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Bölgede parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklıkların yüksek seviyelerde kalması bekleniyor.

Diyarbakır: 36°C

Mardin: 35°C

Siirt: 35°C

Şanlıurfa: 39°C

Hafta sonuna doğru batı bölgelerinde sıcaklıkların bir miktar düşmesi beklenirken, iç ve güney kesimlerde sıcak havanın etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Meteorolojiden yaz ortasında İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı: O tarihte yağış bekleniyor
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Sena Demiröz
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