Kavurucu sıcaklara yağış molası: İstanbul ve Ankara'da termometreler düşecek! Uzman isim 19 ili uyardı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre ülkenin kuzey, iç ve batı bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Yerel ve kısa süreli sağanakların özellikle öğle ve akşam saatlerinde etkili olması beklenirken, doğu ve güneydoğu bölgelerinde ise sıcak hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde seyretmesi beklenirken, Marmara ve Karadeniz'de ise hafta sonuyla birlikte belirgin bir serinleme yaşanacak.

Ancak Balkanlar üzerinden gelen yeni yağışlı sistemle birlikte özellikle kuzey ve batı bölgelerde hava sıcaklıklarında hissedilir bir düşüş yaşanacak. Meteoroloji uzmanları, hafta sonundan itibaren Marmara başta olmak üzere birçok bölgede yağışlı havanın etkili olacağını belirtiyor.

Türkiye genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşamı zorlaştırıyor. Şırnak ve Mardin'de termometreler 43 dereceyi gösterirken, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da sıcaklıkların 40 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.

BUGÜN HANGİ İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Günün ilk saatlerinde Çorum ile Tokat arasında etkili olan yağışların gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda da yerel sağanak geçişleri görülecek.

Meteorolojik değerlendirmelere göre bugün yağış beklenen iller şöyle:

Amasya

Çorum

Tokat

Trabzon

Rize

Artvin

Kars

Ardahan

Erzurum

Edirne

Kırklareli

Akdeniz Bölgesi'nde ise özellikle Teke Yarımadası ve Toroslar boyunca öğleden sonra yerel yağışlar görülebilecek.

MARMARA'YA YARIN YAĞMUR GELİYOR

Balkanlar üzerinden gelen yeni sistemin ilk etkisi yarın Marmara Bölgesi'nde hissedilecek. Özellikle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne çevrelerinde yağışların daha etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da ise cumartesi günü yağmur geçişleri görülecek. Yağışların Avrupa Yakası'nda, özellikle Trakya'ya yakın ilçelerde daha belirgin olması beklenirken, Anadolu Yakası'nda ise kısa süreli geçişler şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların da hafta sonuyla birlikte düşüşe geçmesi bekleniyor. İstanbul'da son günlerde 34 dereceyi bulan sıcaklıkların bazı ilçelerde 27-28 derece seviyelerine kadar gerilemesi öngörülüyor. Poyrazın zaman zaman saatte 30 kilometre hıza ulaşması da hissedilen sıcaklığı azaltacak.

Marmara Bölgesi cumartesi günü yağışlı havanın etkisine girecek.

EGE'DE SICAKLIK YÜKSEK SEYREDİYOR

Ege Bölgesi'nde sıcak hava etkisini sürdürüyor. İzmir'de sıcaklıkların 35 derece, Aydın'da ise 38 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Cumartesi günü öğleden sonra İzmir'de kısa süreli yağış ihtimali bulunsa da sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Bölgenin iç kesimlerinde ise gece sıcaklıklarının düşmesi vatandaşlara nispeten rahat bir nefes aldırıyor.

DENİZ SUYU SICAKLIKLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Hava sıcaklıklarının yanı sıra deniz suyu sıcaklıklarında da dikkat çekici artışlar yaşanıyor.

Kuzey Ege'de deniz suyu sıcaklığı 21-23 derece,

Güney Ege'de 25-28 derece,

Doğu Akdeniz'de ise 29 dereceye kadar ulaşıyor.

Özellikle İskenderun Körfezi çevresindeki yüksek deniz suyu sıcaklıkları nedeniyle uzmanlar denizi adeta "hamam suyu" olarak nitelendiriyor.

ANTALYA'DA NEM ETKİSİ SICAKLIĞI ARTIRIYOR

Antalya'da termometreler 31-32 dereceyi gösterse de yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 37-38 derece seviyelerine ulaşıyor.

Önümüzdeki günlerde kent merkezinde önemli bir yağış beklenmezken, Toroslar ve iç kesimlerde yerel sağanaklar görülebilecek.

BAŞKENTTE SERİNLEME BAŞLIYOR

İç Anadolu Bölgesi'nin doğusunda bugün Yozgat ve Sivas çevrelerinde sağanak yağışlar bekleniyor.

Ankara'da ise cumartesi günü öğleden sonra kısa süreli yağış geçişleri görülebilecek. Başkentte sıcaklıkların önümüzdeki hafta başından itibaren 4-5 derece düşerek 27-28 derece seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

Ankara'da hafta başından itibaren serinleme başlayacak.

KARADENİZ'DE YAĞIŞLAR SÜRECEK

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Rize, Artvin ve Trabzon'un yüksek kesimlerinde öğleden sonra sağanak yağışlar etkili olacak.

Bölgedeki yağışların büyük ölçüde konvektif karakterli olması nedeniyle akşam ve gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Karadeniz kıyılarında ise yüksek nem oranları hissedilen sıcaklığın artmasına neden oluyor.

GÜNEYDOĞU'DA 40 DERECENİN ALTINA DÜŞMÜYOR

Türkiye'nin en sıcak bölgesi olmayı sürdüren Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor.

Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta termometrelerin 40 derecenin üzerinde seyretmesi beklenirken, kuzeyden gelecek serin hava dalgasının bölgede yalnızca birkaç derecelik düşüşe neden olacağı tahmin ediliyor.

Şırnak ve Mardin'de sıcaklıklar 43 dereceye kadar çıkıyor.

DOĞU ANADOLU'DA ÖĞLEDEN SONRA SAĞANAKLARI

Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde Kars, Ardahan, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde öğleden sonra sağanak yağışlar görülecek.

Meteoroloji uzmanları, bu yağışların büyük ölçüde öğleden sonra gelişen konvektif sistemlerden kaynaklandığını ve akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini belirtiyor.

Özellikle yüksek rakımı nedeniyle Erzurum, 23-26 derece arasında değişen sıcaklıklarıyla sıcak havadan bunalanlar için serin bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Avrupa ise yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girmeye hazırlanıyor.

AVRUPA YENİ BİR SICAK HAVA DALGASININ EŞİĞİNDE

Avrupa'da geçtiğimiz günlerde Almanya ve İskandinavya'ya kadar ulaşan aşırı sıcak hava dalgası etkisini kaybetmeye başladı. Ancak uzmanlar, Portekiz ve İspanya üzerinden yeni bir sıcak hava sisteminin geliştiğine dikkat çekiyor.

Yeni sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde Fransa ve İtalya'yı etkisi altına alması beklenirken, Almanya'nın batı kesimlerinde de sıcaklıkların yeniden yükselmesi öngörülüyor.

"BU YAZ MEVSİM NORMALLERİ HAKİM OLACAK"

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, bu yıl Türkiye'de olağanüstü bir sıcak yaz beklenmediğini belirterek, zaman zaman sıcak hava dalgaları yaşansa da genel tablonun mevsim normalleri çerçevesinde seyredeceğini ifade etti.

Uzmanlara göre temmuz sonu ve ağustos başında kısa süreli sıcaklık artışları görülebilecek ancak 2026 yazı, önceki yıllardaki aşırı sıcak hava dalgalarına kıyasla daha dengeli geçecek.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Meteoroloji