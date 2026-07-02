Kavurucu sıcakların ardından sağanak kapıda: Meteoroloji tarih verdi

Yalnızca İstanbul değil Türkiye'nin büyük bölümü de hafta sonu hava değişimine hazırlanıyor. Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de başlayacak yağışların pazar günü daha geniş bir alana yayılması beklenirken, birçok kentte sıcaklıkların birkaç derece birden düşeceği tahmin ediliyor. Yaz sağanaklarıyla birlikte özellikle akşam saatlerinde hissedilen serinlik artacak. İşte 2 Temmuz 2026 il il hava durumu tahminleri...

HAFTA SONU GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

İstanbul, yeni haftaya yağışlı hava ile giriş yapacak. Cumartesi ve pazar günleri kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Cumartesi günü sıcaklığın 30 dereceye gerilemesi öngörülürken, pazar günü termometrelerin 28 dereceyi göstermesi bekleniyor. Yağışla birlikte özellikle akşam saatlerinde hissedilen serinlik artacak.

4 Temmuz Cumartesi günü yaz yağmurları birçok bölgede etkisini gösterecek.

YAĞIŞ SADECE İSTANBUL İLE SINIRLI KALMAYACAK

Hafta sonu beklenen yağışlı sistem, Türkiye'nin birçok bölgesini etkisi altına alacak. Cumartesi günü Marmara Bölgesi, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de sağanak yağışlar görülecek.

Pazar günü ise Trakya, Ege kıyıları ve Güneydoğu Anadolu dışındaki geniş bir alanda yağış etkili olacak. Batı bölgelerde yağışların yeni haftanın ilk günlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kavurucu sıcakların ardından 5 Temmuz Pazar günü yurdun birçok bölümünde sağanak yağışlar etkili olacak.

METEOROLOJİ'DEN 2 TEMMUZ DEĞERLENDİRMESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Bilecik, Kütahya, Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Balıkesir'in batı kıyıları ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde de kısa süreli yağış geçişleri görülebilecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürecek.

2 Temmuz Perşembe günü Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürürken, bazı bölgelerde yerel sağanak yağışlar bekleniyor.

YURT GENELİNDE SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi günün en sıcak noktaları arasında yer alırken, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması bekleniyor.

İç Anadolu'da Ankara'da 36, Konya'da 35 derece ölçülmesi tahmin edilirken, Ege Bölgesi'nde İzmir'de 35, Denizli'de ise 37 derece sıcaklık bekleniyor. Karadeniz kıyılarında ise daha ılıman bir hava etkili olacak.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Meteoroloji