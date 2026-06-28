Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı: Doğu'da yağış Batı'da sıcak alarmı
Türkiye genelinde yaz sıcakları etkisini artırırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre hava sıcaklıkları birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Özellikle batı ve güney kesimlerde sıcaklıkların normallerin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dikkatli olmaları öneriliyor.
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- Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
- Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında rüzgar saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esecek.
- Antalya'da hava sıcaklığı 38 dereceye, İzmir'de 37 dereceye, Şanlıurfa'da 36 dereceye ulaşacak.
- Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak.
- Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek.
Öte yandan yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer yağışlı hava görülecek. Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. İşte 28 Haziran Pazar günü il il hava durumu tahminleri...
KUVVETLİ RÜZGAR BAZI BÖLGELERDE ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji verilerine göre rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında rüzgarın zaman zaman saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA'DA AÇIK VE GÜNEŞLİ HAVA HAKİM
Marmara Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. İstanbul ve Kırklareli'nde sıcaklıkların 30 derece, Bursa'da 32 derece, Çanakkale'de ise 31 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve batısında kuvvetli kuzeyli rüzgarlar etkili olacak.
EGE BÖLGESİ YÜKSEK SICAKLIKLARLA KARŞILAŞACAK
Ege Bölgesi'nde güneşli hava etkisini sürdürecek. İzmir'de termometrelerin 37 dereceyi göstermesi beklenirken, Denizli'de 36, Muğla'da 35 ve Afyonkarahisar'da 29 derece ölçülecek. Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgarların etkili olması bekleniyor.
AKDENİZ'DE TERMOMETRELER 38 DERECEYİ GÖRECEK
Akdeniz Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Antalya'da sıcaklık 38 dereceye kadar yükselirken, Adana'da 37 derece, Burdur ve Hatay'da ise 32 derece bekleniyor. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli kuzeyli rüzgarlar görülebilecek.
İÇ ANADOLU'DA AÇIK HAVA ETKİLİ
İç Anadolu Bölgesi'nde gökyüzünün büyük ölçüde açık olması bekleniyor. Ankara ve Konya'da sıcaklıkların 29 derece, Eskişehir ve Çankırı'da ise 31 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli rüzgarlar etkili olacak.
KARADENİZ'DE YER YER SAĞANAK GEÇİŞLERİ GÖRÜLECEK
Batı Karadeniz'de parçalı bulutlu bir hava beklenirken, Orta ve Doğu Karadeniz'de bulutluluk artacak. Rize ve Trabzon başta olmak üzere Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Samsun'un doğusu ile Ordu çevrelerinde de aralıklı yağış geçişleri görülebilecek.
DOĞU ANADOLU'NUN DOĞUSUNDA YAĞIŞ BEKLENİYOR
Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava genel olarak parçalı bulutlu olacak. Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, Erzurum'da sıcaklık 24, Kars'ta 21 ve Malatya'da 31 derece seviyelerinde olacak.
GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA SICAK VE AÇIK HAVA SÜRECEK
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürecek. Diyarbakır ve Gaziantep'te sıcaklıkların 35 dereceye, Şanlıurfa'da 36 dereceye ulaşması beklenirken, Mardin'de ise hava sıcaklığı 34 derece civarında olacak.