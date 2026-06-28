Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı: Doğu'da yağış Batı'da sıcak alarmı

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında rüzgar saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esecek.

Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Öte yandan yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer yağışlı hava görülecek. Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. İşte 28 Haziran Pazar günü il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji verilerine göre rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında rüzgarın zaman zaman saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Batı illerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı.

MARMARA'DA AÇIK VE GÜNEŞLİ HAVA HAKİM

Marmara Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. İstanbul ve Kırklareli'nde sıcaklıkların 30 derece, Bursa'da 32 derece, Çanakkale'de ise 31 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve batısında kuvvetli kuzeyli rüzgarlar etkili olacak.

Meteoroloji, sıcak saatlerde dışarı çıkılmaması konusunda uyardı.

EGE BÖLGESİ YÜKSEK SICAKLIKLARLA KARŞILAŞACAK

Ege Bölgesi'nde güneşli hava etkisini sürdürecek. İzmir'de termometrelerin 37 dereceyi göstermesi beklenirken, Denizli'de 36, Muğla'da 35 ve Afyonkarahisar'da 29 derece ölçülecek. Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgarların etkili olması bekleniyor.

Termometreler Akdeniz'de 38 dereceyi gösterecek.

AKDENİZ'DE TERMOMETRELER 38 DERECEYİ GÖRECEK

Akdeniz Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Antalya'da sıcaklık 38 dereceye kadar yükselirken, Adana'da 37 derece, Burdur ve Hatay'da ise 32 derece bekleniyor. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli kuzeyli rüzgarlar görülebilecek.

İç Anadolu'da açık ve sıcak hava öne çıkıyor.

İÇ ANADOLU'DA AÇIK HAVA ETKİLİ

İç Anadolu Bölgesi'nde gökyüzünün büyük ölçüde açık olması bekleniyor. Ankara ve Konya'da sıcaklıkların 29 derece, Eskişehir ve Çankırı'da ise 31 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli rüzgarlar etkili olacak.

Kuvvetli rüzgar bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkileyebilir.

KARADENİZ'DE YER YER SAĞANAK GEÇİŞLERİ GÖRÜLECEK

Batı Karadeniz'de parçalı bulutlu bir hava beklenirken, Orta ve Doğu Karadeniz'de bulutluluk artacak. Rize ve Trabzon başta olmak üzere Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Samsun'un doğusu ile Ordu çevrelerinde de aralıklı yağış geçişleri görülebilecek.

Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor.

DOĞU ANADOLU'NUN DOĞUSUNDA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava genel olarak parçalı bulutlu olacak. Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, Erzurum'da sıcaklık 24, Kars'ta 21 ve Malatya'da 31 derece seviyelerinde olacak.