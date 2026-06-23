Yaz ortasında iki farklı Türkiye: Batı yanıyor doğuya yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Haziran tarihli hava tahmin raporuna göre, Türkiye'nin büyük bölümünde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürecek. Özellikle batı bölgelerinde az bulutlu ve açık bir gökyüzü beklenirken, iç ve doğu kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
Hızlı Özet Göster
- Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.
- Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz'in bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
- Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar Şanlıurfa'da 38, Diyarbakır'da 37 dereceye kadar çıkacak.
- Meteoroloji öğle saatlerinde yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.
- Rüzgar ülke genelinde kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'da ise güney ve güneybatı yönlü esecek.
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji, özellikle öğle saatlerinde yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Yağışların ise Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'in bazı kesimlerinde etkili olması öngörülüyor. İşte 24 Haziran il il hava durumu tahminleri…
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise çoğunlukla kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da ise güney ve güneybatı yönlü rüzgarlar etkili olacak.
MARMARA'DA GÜNEŞLİ BİR GÜN
Marmara Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
- Bursa: 16 / 31 derece
- Çanakkale: 19 / 30 derece
- İstanbul: 20 / 29 derece
- Kırklareli: 17 / 30 derece
EGE'DE YAZ SICAKLARI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Ege Bölgesi'nde yağış beklenmezken sıcaklıklar özellikle iç kesimlerde yüksek seyredecek.
- Afyonkarahisar: 14 / 29 derece
- Denizli: 21 / 37 derece
- İzmir: 20 / 33 derece
- Muğla: 19 / 34 derece
AKDENİZ'İN DOĞUSUNDA YAĞIŞ BEKLENİYOR
Bölgenin batısında açık hava etkili olurken, doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
- Adana: 24 / 34 derece (Kuzey ve doğu ilçelerinde sağanak bekleniyor)
- Antalya: 26 / 35 derece
- Burdur: 17 / 33 derece
- Hatay: 23 / 29 derece (Akşam saatlerinde kıyılarda yağış bekleniyor)
İÇ ANADOLU'DA AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, doğu kesimlerde günün ilerleyen saatlerinde yerel yağışlar görülebilir.
- Ankara: 14 / 31 derece
- Eskişehir: 13 / 30 derece
- Kayseri: 12 / 29 derece (Akşam saatlerinde sağanak bekleniyor)
- Konya: 17 / 31 derece
BATI KARADENİZ'DE YAĞIŞ BEKLENMİYOR
Batı Karadeniz genelinde az bulutlu ve sakin bir hava hakim olacak.
- Bolu: 11 / 27 derece
- Kastamonu: 10 / 29 derece
- Sinop: 18 / 30 derece
- Zonguldak: 16 / 24 derece
ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE SAĞANAK GEÇİŞLERİ
Karadeniz'in doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
- Amasya: 14 / 31 derece
- Samsun: 18 / 29 derece
- Rize: 19 / 25 derece (Aralıklı sağanak yağışlı)
- Trabzon: 20 / 24 derece (Akşam saatlerinde yağış bekleniyor)
DOĞU ANADOLU'DA YEREL YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK
Bölgenin kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
- Erzurum: 10 / 24 derece
- Kars: 11 / 22 derece
- Van: 14 / 27 derece
- Malatya: 16 / 32 derece
GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA KAVURUCU SICAKLAR
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olurken sıcaklıklar 38 dereceye kadar çıkacak.
- Diyarbakır: 18 / 37 derece
- Gaziantep: 20 / 34 derece
- Mardin: 23 / 33 derece
- Şanlıurfa: 24 / 38 derece
METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ VE SICAKLIK UYARISI
Meteoroloji yetkilileri, özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Güneydoğu Anadolu'da ise yüksek sıcaklıkların gün içerisinde bunaltıcı seviyelere ulaşabileceği belirtiliyor.
(MGM, Takvim foto arşiv)