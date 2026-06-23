Yaz ortasında iki farklı Türkiye: Batı yanıyor doğuya yağış geliyor

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz'in bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar Şanlıurfa'da 38, Diyarbakır'da 37 dereceye kadar çıkacak.

Meteoroloji öğle saatlerinde yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Rüzgar ülke genelinde kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'da ise güney ve güneybatı yönlü esecek.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji, özellikle öğle saatlerinde yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Yağışların ise Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'in bazı kesimlerinde etkili olması öngörülüyor. İşte 24 Haziran il il hava durumu tahminleri…

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise çoğunlukla kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da ise güney ve güneybatı yönlü rüzgarlar etkili olacak.