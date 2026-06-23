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Yaz ortasında iki farklı Türkiye: Batı yanıyor doğuya yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Haziran tarihli hava tahmin raporuna göre, Türkiye'nin büyük bölümünde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürecek. Özellikle batı bölgelerinde az bulutlu ve açık bir gökyüzü beklenirken, iç ve doğu kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

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Yaz ortasında iki farklı Türkiye: Batı yanıyor doğuya yağış geliyor
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  • Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.
  • Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz'in bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
  • Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar Şanlıurfa'da 38, Diyarbakır'da 37 dereceye kadar çıkacak.
  • Meteoroloji öğle saatlerinde yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.
  • Rüzgar ülke genelinde kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'da ise güney ve güneybatı yönlü esecek.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji, özellikle öğle saatlerinde yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Yağışların ise Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'in bazı kesimlerinde etkili olması öngörülüyor. İşte 24 Haziran il il hava durumu tahminleri…

Yaz ortasında iki farklı Türkiye: Batı yanıyor doğuya yağış geliyor-2

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise çoğunlukla kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da ise güney ve güneybatı yönlü rüzgarlar etkili olacak.

Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.

MARMARA'DA GÜNEŞLİ BİR GÜN

Marmara Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

  • Bursa: 16 / 31 derece
  • Çanakkale: 19 / 30 derece
  • İstanbul: 20 / 29 derece
  • Kırklareli: 17 / 30 derece

Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak.Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

EGE'DE YAZ SICAKLARI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ege Bölgesi'nde yağış beklenmezken sıcaklıklar özellikle iç kesimlerde yüksek seyredecek.

  • Afyonkarahisar: 14 / 29 derece
  • Denizli: 21 / 37 derece
  • İzmir: 20 / 33 derece
  • Muğla: 19 / 34 derece

Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak.Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

AKDENİZ'İN DOĞUSUNDA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Bölgenin batısında açık hava etkili olurken, doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

  • Adana: 24 / 34 derece (Kuzey ve doğu ilçelerinde sağanak bekleniyor)
  • Antalya: 26 / 35 derece
  • Burdur: 17 / 33 derece
  • Hatay: 23 / 29 derece (Akşam saatlerinde kıyılarda yağış bekleniyor)

İç Anadolu Bölgesi'nde hava genel olarak parçalı ve az bulutlu seyredecek.İç Anadolu Bölgesi'nde hava genel olarak parçalı ve az bulutlu seyredecek.

İÇ ANADOLU'DA AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, doğu kesimlerde günün ilerleyen saatlerinde yerel yağışlar görülebilir.

  • Ankara: 14 / 31 derece
  • Eskişehir: 13 / 30 derece
  • Kayseri: 12 / 29 derece (Akşam saatlerinde sağanak bekleniyor)
  • Konya: 17 / 31 derece

Batı Karadeniz Bölgesi'nde yağış beklenmezken, bölge genelinde az bulutlu ve sakin hava etkili olacak.Batı Karadeniz Bölgesi'nde yağış beklenmezken, bölge genelinde az bulutlu ve sakin hava etkili olacak.

BATI KARADENİZ'DE YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Batı Karadeniz genelinde az bulutlu ve sakin bir hava hakim olacak.

  • Bolu: 11 / 27 derece
  • Kastamonu: 10 / 29 derece
  • Sinop: 18 / 30 derece
  • Zonguldak: 16 / 24 derece

Orta ve Doğu Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek.Orta ve Doğu Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE SAĞANAK GEÇİŞLERİ

Karadeniz'in doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

  • Amasya: 14 / 31 derece
  • Samsun: 18 / 29 derece
  • Rize: 19 / 25 derece (Aralıklı sağanak yağışlı)
  • Trabzon: 20 / 24 derece (Akşam saatlerinde yağış bekleniyor)

Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak.Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak.

DOĞU ANADOLU'DA YEREL YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK

Bölgenin kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

  • Erzurum: 10 / 24 derece
  • Kars: 11 / 22 derece
  • Van: 14 / 27 derece
  • Malatya: 16 / 32 derece

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak hava etkisini artırıyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak hava etkisini artırıyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA KAVURUCU SICAKLAR

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olurken sıcaklıklar 38 dereceye kadar çıkacak.

  • Diyarbakır: 18 / 37 derece
  • Gaziantep: 20 / 34 derece
  • Mardin: 23 / 33 derece
  • Şanlıurfa: 24 / 38 derece

Yaz ortasında iki farklı Türkiye: Batı yanıyor doğuya yağış geliyor-3

METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ VE SICAKLIK UYARISI

Meteoroloji yetkilileri, özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Güneydoğu Anadolu'da ise yüksek sıcaklıkların gün içerisinde bunaltıcı seviyelere ulaşabileceği belirtiliyor.

(MGM, Takvim foto arşiv)

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