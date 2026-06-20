Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de rüzgar hızının saatte 30-50 kilometreye, Van, Bitlis, Muş ve Ağrı çevrelerinde ise 40-60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. 33 İLDE "KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR" ALARM Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son tahmin haritasına göre Türkiye, hafta sonuna gök gürültülü sağanak yağışlar ve sert rüzgarların etkisi altında giriyor. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde "Kuvvetli Yağış" uyarısı yapılırken, rüzgarın hızı bazı bölgelerde saatte 60 kilometreye kadar çıkacak.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımının hava kalitesini düşürmesi ve çamur şeklinde yağışlara neden olması bekleniyor. O BÖLGELERE UYARI Haritada yeşil renkle alarm seviyesinde gösterilen Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla hatlarında gök gürültülü sağanak yağışların oldukça kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması istendi.

Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ankara'nın batı çevreleri başta olmak üzere, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas, Tokat, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon gibi geniş bir şeritte gök gürültülü sağanak yağış ikonları hakim.

Haberde kullanılan haritalar MGM'den diğer fotoğraflar AA'dan servis edilmiştir. Kuzey Ege ve Marmara'nın güneybatısında (Çanakkale, Balıkesir, İzmir açıkları) mavi oklarla gösterilen kuzeyli rüzgarların hızının saatte 30 ila 50 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Deniz ulaşımında aksamalar yaşanabilir.