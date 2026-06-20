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33 ilde gök gürültülü sağanak! MGM haritayı paylaştı: Bugün hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur ve Antalya'nın iç kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilirken bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı da etkisini gösterecek.

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33 ilde gök gürültülü sağanak! MGM haritayı paylaştı: Bugün hava nasıl?
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  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde gün boyunca aralıklarla sağanak yağış beklendiğini bildirdi.
  • Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur ve Antalya iç kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
  • Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de rüzgar hızının saatte 30-50 kilometreye, Van, Bitlis, Muş ve Ağrı çevrelerinde ise 40-60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.
  • Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımının hava kalitesini düşürmesi ve çamur şeklinde yağışlara neden olması bekleniyor.
  • Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde gün boyunca aralıklarla yağış görülecek. Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise toz taşınımının hava kalitesini düşürmesi ve çamur şeklinde yağışlara neden olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde gün boyunca aralıklarla sağanak yağış beklendiğini bildirdi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde gün boyunca aralıklarla sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

20 HAZİRAN 2026 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

BölgeGenel DurumYağış / Rüzgar / Diğer
MarmaraParçalı ve çok bulutluKocaeli-Sakarya ve Balıkesir kuzeyi sağanak. Güneybatıda kuvvetli rüzgar (30–50 km/s)
EgeParçalı ve çok bulutluBölge geneli sağanak. Afyonkarahisar & Denizli'de yer yer kuvvetli yağış. Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar
AkdenizParçalı ve çok bulutluBatı-Orta Akdeniz yağışlı. Burdur, Isparta, Antalya iç kesimleri yer yer kuvvetli yağış
İç AnadoluParçalı ve çok bulutluBölgenin büyük kısmı sağanak yağışlı (Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir hariç)
Batı KaradenizParçalı ve çok bulutluKastamonu ve Bartın hariç sağanak yağışlı
Orta & Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutluKıyılar ve bazı iç kesimler sağanak yağışlı
Doğu AnadoluParçalı ve çok bulutluArdahan çevresi yağışlı. Güneydoğuda kuvvetli rüzgar (40–60 km/s) + toz taşınımı
Güneydoğu AnadoluParçalı ve az bulutluDoğu kesimlerde toz taşınımı
Denizler (Genel)DeğişkenEge'de fırtınamsı rüzgar, Karadeniz ve Ege'de yer yer 5–7 kuvvet rüzgar

Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur ve Antalya iç kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur ve Antalya iç kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

BÖLGE BÖLGE RİSK HARİTASI

RiskEtkilenen Bölgeler
🌧️ Kuvvetli yağışAfyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya iç
💨 Kuvvetli rüzgarMarmara güneybatı, Kuzey Ege, Doğu Anadolu güneydoğu
🌫️ Toz taşınımıDoğu & Güneydoğu Anadolu'nun doğusu
🌊 Denizlerde dalgaEge ve Karadeniz kıyıları

Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de rüzgar hızının saatte 30-50 kilometreye, Van, Bitlis, Muş ve Ağrı çevrelerinde ise 40-60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de rüzgar hızının saatte 30-50 kilometreye, Van, Bitlis, Muş ve Ağrı çevrelerinde ise 40-60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

33 İLDE "KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR" ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son tahmin haritasına göre Türkiye, hafta sonuna gök gürültülü sağanak yağışlar ve sert rüzgarların etkisi altında giriyor. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde "Kuvvetli Yağış" uyarısı yapılırken, rüzgarın hızı bazı bölgelerde saatte 60 kilometreye kadar çıkacak.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımının hava kalitesini düşürmesi ve çamur şeklinde yağışlara neden olması bekleniyor.Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımının hava kalitesini düşürmesi ve çamur şeklinde yağışlara neden olması bekleniyor.

O BÖLGELERE UYARI

Haritada yeşil renkle alarm seviyesinde gösterilen Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla hatlarında gök gürültülü sağanak yağışların oldukça kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması istendi.

Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ankara'nın batı çevreleri başta olmak üzere, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas, Tokat, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon gibi geniş bir şeritte gök gürültülü sağanak yağış ikonları hakim.

Haberde kullanılan haritalar MGM'den diğer fotoğraflar AA'dan servis edilmiştir.Haberde kullanılan haritalar MGM'den diğer fotoğraflar AA'dan servis edilmiştir.

Kuzey Ege ve Marmara'nın güneybatısında (Çanakkale, Balıkesir, İzmir açıkları) mavi oklarla gösterilen kuzeyli rüzgarların hızının saatte 30 ila 50 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Deniz ulaşımında aksamalar yaşanabilir.

Fotoğraf MGM'den servis edilmiştir.Fotoğraf MGM'den servis edilmiştir.

Haritanın sağ alt köşesinde kırmızı oklarla işaret edilen Van, Bitlis, Muş ve Ağrı çevrelerinde ise güneydoğudan esecek kuvvetli rüzgarların hızının saatte 40 ila 60 kilometreye kadar çıkması, çatı uçması ve toz taşınımına yol açması bekleniyor. Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Diyarbakır ve Hakkari civarında ise yağış beklenmezken, havanın parçalı bulutlu ve güneşli geçeceği öngörülüyor.

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