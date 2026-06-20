33 ilde gök gürültülü sağanak! MGM haritayı paylaştı: Bugün hava nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur ve Antalya'nın iç kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilirken bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı da etkisini gösterecek.
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- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde gün boyunca aralıklarla sağanak yağış beklendiğini bildirdi.
- Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur ve Antalya iç kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
- Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de rüzgar hızının saatte 30-50 kilometreye, Van, Bitlis, Muş ve Ağrı çevrelerinde ise 40-60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.
- Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımının hava kalitesini düşürmesi ve çamur şeklinde yağışlara neden olması bekleniyor.
- Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde gün boyunca aralıklarla yağış görülecek. Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise toz taşınımının hava kalitesini düşürmesi ve çamur şeklinde yağışlara neden olması bekleniyor.
20 HAZİRAN 2026 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
|Bölge
|Genel Durum
|Yağış / Rüzgar / Diğer
|Marmara
|Parçalı ve çok bulutlu
|Kocaeli-Sakarya ve Balıkesir kuzeyi sağanak. Güneybatıda kuvvetli rüzgar (30–50 km/s)
|Ege
|Parçalı ve çok bulutlu
|Bölge geneli sağanak. Afyonkarahisar & Denizli'de yer yer kuvvetli yağış. Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar
|Akdeniz
|Parçalı ve çok bulutlu
|Batı-Orta Akdeniz yağışlı. Burdur, Isparta, Antalya iç kesimleri yer yer kuvvetli yağış
|İç Anadolu
|Parçalı ve çok bulutlu
|Bölgenin büyük kısmı sağanak yağışlı (Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir hariç)
|Batı Karadeniz
|Parçalı ve çok bulutlu
|Kastamonu ve Bartın hariç sağanak yağışlı
|Orta & Doğu Karadeniz
|Parçalı ve çok bulutlu
|Kıyılar ve bazı iç kesimler sağanak yağışlı
|Doğu Anadolu
|Parçalı ve çok bulutlu
|Ardahan çevresi yağışlı. Güneydoğuda kuvvetli rüzgar (40–60 km/s) + toz taşınımı
|Güneydoğu Anadolu
|Parçalı ve az bulutlu
|Doğu kesimlerde toz taşınımı
|Denizler (Genel)
|Değişken
|Ege'de fırtınamsı rüzgar, Karadeniz ve Ege'de yer yer 5–7 kuvvet rüzgar
BÖLGE BÖLGE RİSK HARİTASI
|Risk
|Etkilenen Bölgeler
|🌧️ Kuvvetli yağış
|Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya iç
|💨 Kuvvetli rüzgar
|Marmara güneybatı, Kuzey Ege, Doğu Anadolu güneydoğu
|🌫️ Toz taşınımı
|Doğu & Güneydoğu Anadolu'nun doğusu
|🌊 Denizlerde dalga
|Ege ve Karadeniz kıyıları
33 İLDE "KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR" ALARM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son tahmin haritasına göre Türkiye, hafta sonuna gök gürültülü sağanak yağışlar ve sert rüzgarların etkisi altında giriyor. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde "Kuvvetli Yağış" uyarısı yapılırken, rüzgarın hızı bazı bölgelerde saatte 60 kilometreye kadar çıkacak.
O BÖLGELERE UYARI
Haritada yeşil renkle alarm seviyesinde gösterilen Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla hatlarında gök gürültülü sağanak yağışların oldukça kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması istendi.
Ankara'nın batı çevreleri başta olmak üzere, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas, Tokat, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon gibi geniş bir şeritte gök gürültülü sağanak yağış ikonları hakim.
Kuzey Ege ve Marmara'nın güneybatısında (Çanakkale, Balıkesir, İzmir açıkları) mavi oklarla gösterilen kuzeyli rüzgarların hızının saatte 30 ila 50 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Deniz ulaşımında aksamalar yaşanabilir.
Haritanın sağ alt köşesinde kırmızı oklarla işaret edilen Van, Bitlis, Muş ve Ağrı çevrelerinde ise güneydoğudan esecek kuvvetli rüzgarların hızının saatte 40 ila 60 kilometreye kadar çıkması, çatı uçması ve toz taşınımına yol açması bekleniyor. Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Diyarbakır ve Hakkari civarında ise yağış beklenmezken, havanın parçalı bulutlu ve güneşli geçeceği öngörülüyor.