Sıcaklara hafta sonu molası: Meteoroloji'den il il sağanak haritası

Rüzgar genellikle kuzey yönlerden, yurdun güney kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağış beklenmezken Şanlıurfa'da 36 derece, Diyarbakır'da 35 derece ile günün en yüksek sıcaklıkları ölçülecek.

Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görülecek.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hafta sonu cumartesi günü iç ve batı bölgelerde, pazar günü ise doğu illerinde azalarak mevsim normallerine dönecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Trakya, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Yeni hava tahmin raporuna göre Türkiye'nin birçok noktasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Trakya, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağış etkili olurken, sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görülecek. İşte Meteoroloji'den il il hava durumu raporu…

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hafta sonu cumartesi günü iç ve batı bölgelerde, pazar günü ise doğu illerinde azalarak mevsim normallerine dönecek.

SICAKLIKLAR HAFTA SONU GERİLİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında bugün için önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ancak ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta sonuyla birlikte azalacağı tahmin ediliyor. Cumartesi günü iç ve batı bölgelerde başlayacak sıcaklık düşüşünün pazar günü doğu illerine ulaşarak ülke genelinde daha mevsimsel değerlere dönmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, yurdun güney kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bazı kıyı kesimlerinde pus ve sis etkili olacak.

YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

Türkiye genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken, Trakya kesimi, Akdeniz'in iç bölgeleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar ile Çanakkale ve Hatay kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi.

Trakya'da öğleden sonra başlayacak sağanak yağışların, gece saatlerinde İstanbul'un Avrupa Yakası ve Çanakkale kıyılarında da etkili olması bekleniyor.

MARMARA'DA GECE SAATLERİNDE YAĞIŞ VAR

Marmara Bölgesi'nin parçalı ve zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya'da öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, İstanbul'un Avrupa Yakası ile Çanakkale kıyılarında gece saatlerinde yağış görülecek.

Bursa'da hava sıcaklığı 31 derece, Çanakkale'de 32 derece, Edirne'de 34 derece ve İstanbul'da 29 derece olacak.