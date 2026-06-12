Sıcaklara hafta sonu molası: Meteoroloji'den il il sağanak haritası
Yurt genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası hafta sonundan itibaren yerini daha serin havaya bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar cumartesi günü batı ve iç bölgelerde, pazar günü ise doğu kesimlerde düşüşe geçecek. Sıcaklıkların birçok bölgede yeniden mevsim normalleri seviyesine inmesi bekleniyor.
Hızlı Özet Göster
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Trakya, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
- Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hafta sonu cumartesi günü iç ve batı bölgelerde, pazar günü ise doğu illerinde azalarak mevsim normallerine dönecek.
- Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görülecek.
- Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağış beklenmezken Şanlıurfa'da 36 derece, Diyarbakır'da 35 derece ile günün en yüksek sıcaklıkları ölçülecek.
- Rüzgar genellikle kuzey yönlerden, yurdun güney kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek.
Yeni hava tahmin raporuna göre Türkiye'nin birçok noktasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Trakya, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağış etkili olurken, sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görülecek. İşte Meteoroloji'den il il hava durumu raporu…
SICAKLIKLAR HAFTA SONU GERİLİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında bugün için önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ancak ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta sonuyla birlikte azalacağı tahmin ediliyor. Cumartesi günü iç ve batı bölgelerde başlayacak sıcaklık düşüşünün pazar günü doğu illerine ulaşarak ülke genelinde daha mevsimsel değerlere dönmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, yurdun güney kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK
Türkiye genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken, Trakya kesimi, Akdeniz'in iç bölgeleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar ile Çanakkale ve Hatay kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi.
MARMARA'DA GECE SAATLERİNDE YAĞIŞ VAR
Marmara Bölgesi'nin parçalı ve zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya'da öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, İstanbul'un Avrupa Yakası ile Çanakkale kıyılarında gece saatlerinde yağış görülecek.
Bursa'da hava sıcaklığı 31 derece, Çanakkale'de 32 derece, Edirne'de 34 derece ve İstanbul'da 29 derece olacak.
EGE'DE AFYONKARAHİSAR'A DİKKAT
Ege Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Bölgenin iç kesimlerinde bulutlanmanın artması beklenirken, Afyonkarahisar çevrelerinde öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Afyonkarahisar'da sıcaklık 29 derece, Denizli'de 34 derece, İzmir'de 32 derece ve Muğla'da 31 derece olarak tahmin ediliyor.
AKDENİZ'DE İÇ KESİMLER YAĞIŞ ALACAK
Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürürken, iç kesimler ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Adana'da sıcaklık 30 derece, Antalya'da 28 derece, Burdur'da 31 derece ve Hatay'da 27 derece olacak.
İÇ ANADOLU'DA AKŞAM VE GECE SAATLERİNDE SAĞANAK
İç Anadolu Bölgesi'nde günün ilerleyen saatlerinde yağış geçişleri görülecek. Konya çevrelerinde öğleden sonra, Ankara, Aksaray ve Kırşehir çevrelerinde ise gece saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Ankara'da sıcaklık 29 derece, Eskişehir'de 29 derece, Konya'da 30 derece ve Nevşehir'de 27 derece seviyelerinde olacak.
KARADENİZ'DE DOĞU KESİMLER YAĞIŞLI
Batı Karadeniz'de hava genel olarak parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilecek.
Bartın'da 30 derece, Bolu'da 28 derece, Kastamonu'da 28 derece ve Zonguldak'ta 24 derece sıcaklık bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Gümüşhane ve Giresun dışındaki doğu kesimlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Amasya'da sıcaklık 32 derece, Rize'de 25 derece, Samsun'da 26 derece ve Trabzon'da 23 derece olarak ölçülecek.
DOĞU ANADOLU'NUN KUZEYDOĞUSUNDA GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ
Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin diğer kesimlerinde ise parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak.
Erzurum'da sıcaklık 22 derece, Kars'ta 20 derece, Malatya'da 31 derece ve Van'da 26 derece olacak.
GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA SICAK HAVA SÜRÜYOR
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağış beklenmezken parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürecek. Bölge, günün en yüksek sıcaklıklarının görüleceği yerler arasında bulunuyor.
Diyarbakır'da sıcaklık 35 derece, Mardin'de 32 derece, Siirt'te 33 derece ve Şanlıurfa'da 36 derece olarak tahmin ediliyor.