Türkiye'de Mayıs ayı yağışlarında 33 yıllık rekor kırıldı

En fazla yağış metrekareye 206,7 kilogram ile Ordu'da, en az yağış ise 35,6 kilogram ile Muğla'da ölçüldü.

Mersin, Osmaniye, Ordu, Tokat ve Samsun çevrelerinde yağış miktarları mevsim normallerinin üç katını aştı.

Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri son 66 yılın en yağışlı mayıs ayını yaşadı.

Yağışlardaki dikkat çekici artış, özellikle Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde kendini gösterdi. Bazı illerde son 66 yılın en yüksek mayıs yağışları ölçülürken, Türkiye genelinde ayın yaklaşık yarısı yağışlı geçti.

MAYIS YAĞIŞLARINDA 33 YILLIK REKOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2026 Mayıs Ayı Alansal Yağış Raporu, Türkiye genelinde yağışların olağanüstü seviyelere ulaştığını ortaya koydu.

1991-2020 dönemini kapsayan uzun yıllar ortalamasında mayıs ayı yağış miktarı metrekareye 52,7 kilogram olarak hesaplanırken, geçen yıl aynı dönemde bu rakam 48,2 kilogram olmuştu. Bu yıl ise mayıs ayında metrekareye düşen yağış miktarı 95,6 kilograma yükseldi.

Verilere göre yağışlar, mevsim normallerine göre yüzde 81, geçen yılın mayıs ayına göre ise yüzde 98 artış göstererek son 33 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye genelinde 2025 Mayıs ayında metrekareye 95,6 kilogram yağış düşerek son 33 yılın rekoru kırıldı.

BAZI BÖLGELERDE YAĞIŞLAR ÜÇ KATINI AŞTI

Mayıs ayında yağışlar ülke genelinde büyük ölçüde artış gösterirken, Aydın ve Muğla'nın batı kesimleri, Antalya'nın güneybatısı ile Ardahan ve Iğdır çevrelerinde normallerin altında kaldı.

Buna karşın Mersin, Osmaniye, Ordu, Tokat ve Samsun çevrelerinde yağış miktarları mevsim normallerinin üç katını aşarak dikkat çekti.

Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri son 66 yılın en yağışlı mayıs ayını yaşadı.

ÜÇ BÖLGEDE 66 YILIN EN YAĞIŞLI MAYISI

Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, son 66 yılın en yüksek mayıs yağışlarını aldı. Ülke genelinde tüm bölgelerde yağışlar hem mevsim normallerinin hem de geçen yılın aynı dönem değerlerinin üzerinde gerçekleşti.

Özellikle Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yağış miktarları, normal seviyelerin iki katından fazla oldu.

Mersin, Osmaniye, Ordu, Tokat ve Samsun çevrelerinde yağış miktarları mevsim normallerinin üç katını aştı.

EN FAZLA YAĞIŞ ORDU'DA ÖLÇÜLDÜ

İl bazında değerlendirildiğinde, mayıs ayında en fazla yağış metrekareye 206,7 kilogram ile Ordu'da kaydedildi. En düşük yağış ise metrekareye 35,6 kilogram ile Muğla'da ölçüldü.

Ardahan, Aydın, Iğdır ve Kars dışındaki tüm iller mevsim normallerinin üzerinde yağış aldı. Adana, Aksaray, Amasya, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Kayseri, Konya, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Tokat, Trabzon ve Tunceli'de ise son 66 yılın en yüksek mayıs yağışları kayıtlara geçti.

En fazla yağış metrekareye 206,7 kilogram ile Ordu'da, en az yağış ise 35,6 kilogram ile Muğla'da ölçüldü.

TÜRKİYE'DE MAYISIN YARISI YAĞIŞLI GEÇTİ

Meteorolojik verilere göre mayıs ayında Türkiye genelinde ortalama 15,2 gün yağış görüldü.

Karadeniz Bölgesi'nin büyük bölümünde, Nevşehir, Aksaray, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağışlı gün sayısı yer yer 25 günün üzerine çıktı. Buna karşılık Antalya'nın güneybatısı ile Muğla kıyılarında yağışlı gün sayısı 5 günün altına düştü.

Türkiye genelinde mayıs ayının ortalama 15,2 günü yağışlı geçti.

TÜM BÖLGELERDE YAĞIŞ ARTIŞI YAŞANDI

Marmara Bölgesi'nde yağışlar mevsim normallerine göre yüzde 52, geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 60 arttı.

Ege Bölgesi'nde yağış miktarı normallerin yüzde 60 üzerine çıkarken, geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 100'ü geçti.

Akdeniz Bölgesi'nde hem mevsim normallerine hem de geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 100'lük artış kaydedildi.

İç Anadolu'da yağışlar normallerin yüzde 99 üzerine çıkarken, geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 100'ü aştı.

Karadeniz Bölgesi'nde yağış miktarı hem normallerin hem de geçen yılki seviyelerin iki katından fazla gerçekleşti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mayıs yağışları belirgin şekilde arttı. Güneydoğu'da yağışlar geçen yıla göre iki katını aştı.

Doğu Anadolu'da yağışlar normallere göre yüzde 48, geçen yıla göre yüzde 44 arttı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise mevsim normallerine göre yüzde 73, geçen yılın mayıs ayına göre ise yüzde 100'ün üzerinde artış yaşandı.

(AA, Takvim foto arşiv)

Sena Demiröz Takvim.com.tr Meteoroloji