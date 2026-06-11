Balkanlardan yağışlı hava geliyor: İstanbul ve Ankara da listede! Sıcaklıklar 10 derece düşecek
Meteoroloji uzmanı Adil Tek, Türkiye genelindeki hava durumu sistemini değerlendirerek hafta sonu için kritik uyarılarda bulundu. Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı ve serin hava dalgasıyla birlikte İstanbul ve Ankara'da sıcaklıklar 5 ila 10 derece birden düşecek. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda il il sağanak yağış, yüksek nem ve sıcaklık tahminleri.
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- Meteoroloji uzmanı Adil Tek, hafta sonuna doğru Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı ve serin hava sistemine dikkat çekti.
- İçişleri Bakanlığı, 10 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.
- İç Anadolu'da devam eden yağışların gün içinde Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerine yayılacağı belirtildi.
- Ege ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 35 dereceyi aşıyor.
- İstanbul'da hafta sonu sıcaklıkların 5-6 derece düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji uzmanı Adil Tek, Türkiye genelindeki hava durumu değerlendirmesinde hafta sonuna doğru Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı ve serin hava sistemine dikkat çekti. İç Anadolu'da etkisini sürdüren yağışların gün içinde Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerine yayılacağını belirten Tek, özellikle Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklarda 5 ila 10 derece arasında düşüş beklendiğini açıkladı.
İÇ ANADOLU'DA YAĞIŞ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Türkiye genelindeki hava durumunu değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İç Anadolu Bölgesi'nde yağışların etkili olduğunu belirtti. Tek, "Şu saatler itibarıyla İç Anadolu'da devam eden bir yağmur var. Özellikle Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale civarında yağışlar sürüyor" sözleriyle mevcut tabloyu aktardı.
Yağışların gün içerisinde Batı Karadeniz'e, öğleden sonra ise Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerine ulaşacağını ifade eden Tek, Göller Yöresi'nde de yağışların etkili olacağını söyledi.
EGE VE GÜNEYDOĞU'DA SICAKLIKLAR 35 DERECEYİ AŞIYOR
Yağışlı bölgelerin yanı sıra sıcak havanın etkili olduğu alanlara da dikkat çeken Adil Tek, Aydın, Manisa ve İzmir çevresinde sıcaklıkların 30 ila 35 derece arasında seyrettiğini belirtti.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise sıcaklıkların daha yüksek değerlere ulaştığını vurgulayan Tek, "Güneydoğu Anadolu yine sıcak. 35 derecelerin üzerine çıkan sıcaklık değerleri var" ifadelerini kullandı.
BALKANLAR'DAN GELEN SİSTEM HAFTA SONU ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji uzmanı Adil Tek, hafta sonuna doğru Türkiye'nin yeni bir hava sisteminin etkisine gireceğini açıkladı. Tek, "Balkanlar'dan gelen bir yağışlı sistem var. Özellikle cuma gününden itibaren başlayacak olan yağışlar Marmara'yı ve yurdun orta ve doğu kesimlerini etkisi altına alacak" ifadeleriyle yeni sistem hakkında bilgi verdi.
Geçtiğimiz haftalarda sıkça görülen ve halk arasında "Kırkikindi yağışları" olarak bilinen yağışların da öğleden sonra etkisini sürdürmeye devam ettiğini belirtti.
İSTANBUL'DA SICAKLIK 5-6 DERECE DÜŞECEK
İstanbul için dikkat çeken bir değerlendirmede bulunan Adil Tek, hafta sonuyla birlikte kentte belirgin bir serinleme yaşanacağını söyledi.
Tek, "Bugün sıcaklıklar 28-30 derece seviyelerinde. Yarın da 1-2 derecelik yükseliş var. Ancak hafta sonu 4-5, hatta yer yer 5-6 derecelik bir düşüş göreceğiz" sözleriyle sıcaklık değişimine dikkat çekti.
İstanbul'da cumartesi günü başlayacak yağışların zaman zaman kuvvetlenebileceğini belirten Tek, yağışların cumartesi gecesi ve pazar sabahına kadar devam etme ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.
SELİMİYE CAMİİ AÇILIŞINDA YAĞIŞ BEKLENİYOR
Cuma günü Edirne'de gerçekleştirilecek Selimiye Camii açılışıyla ilgili hava durumu tahminlerini de paylaşan Adil Tek, kentte yağış beklendiğini açıkladı.
Tek, "Edirne'de cuma günü yağışlı bir hava var. Açılışın olduğu gün yoğun yağış bekleniyor" sözleriyle organizasyona katılacak vatandaşları uyardı.
İZMİR'DE YAĞIŞ YOK, SICAKLIK YÜKSEK
Ege Bölgesi'nde sıcak havanın etkisini sürdürdüğünü belirten Tek, özellikle Aydın'ın bölgenin en sıcak noktalarından biri olduğunu söyledi.
Meteoroloji uzmanı, "Aydın'da 36 dereceyi görüyoruz. İzmir 33 derecelerde. Yakın vadede İzmir'de yağış görünmüyor" ifadelerini kullandı.
Hafta sonuna doğru serin havanın Ege kıyılarında da hissedileceğini kaydeden Tek, Avrupa üzerinde oluşan ve meteorolojide "Omega" olarak adlandırılan sistem nedeniyle Türkiye'nin serin, Avrupa'nın ise sıcak hava etkisinde kalacağını belirtti.
ANTALYA'DA NEM BUNALTACAK
Akdeniz Bölgesi'nde sıcaklıkların yanı sıra yüksek nemin de etkili olacağını söyleyen Adil Tek, Antalya'da hissedilen sıcaklığın daha yüksek olacağını ifade etti.
Tek, "Antalya 27 derece görünüyor ancak nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 31-32 derecelere kadar çıkıyor" sözleriyle vatandaşları uyardı.
Rüzgarın güney yönlerden eseceğini belirten Tek, nem oranındaki artış nedeniyle kentte bunaltıcı hava koşullarının yaşanabileceğini söyledi.
ANKARA'DA SICAKLIKTA 10 DERECELİK DÜŞÜŞ
Başkent Ankara'da gün boyunca yağış beklendiğini belirten Adil Tek, hafta sonuyla birlikte serin havanın yeniden etkili olacağını kaydetti.
Tek, "Bugünkü yağışın ardından sıcaklıklar biraz yükseliyor ancak hafta sonu yeniden serin havayı hissedeceğiz" ifadelerini kullandı.
Program sunucusu Gökhan'ın cuma ve pazar günleri arasında yaklaşık 10 derecelik sıcaklık düşüşü yaşanacağı yönündeki değerlendirmesine katılan Tek, kuzeyden gelen serin hava dalgasının özellikle ülkenin kuzey kesimlerinde etkisini göstereceğini belirtti.
KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA YAĞIŞLAR SÜRECEK
Karadeniz Bölgesi'nde yağışların daha çok iç kesimlerde görüldüğünü belirten Adil Tek, Trabzon çevresinde yağışların bugün ve yarın etkisini sürdüreceğini söyledi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nin bu yıl yağış açısından verimli bir dönem geçirdiğini ifade eden Tek, "Bu sene Doğu Anadolu hem kar hem de yağmur yönünden bereketli bir yıl yaşıyor. Nehirler bol akıyor, pınar gözleri dolup taşıyor" sözleriyle bölgedeki olumlu tabloyu anlattı.
Erzurum'da hafta sonu sıcaklığın 20 derecenin altına düşeceğini belirten Tek, kentte yaz mevsiminin henüz tam anlamıyla hissedilmediğini kaydetti.
AŞIRI SICAK HAVA DALGALARI BEKLENMİYOR
Yaz aylarına ilişkin genel değerlendirmelerde bulunan Adil Tek, bu yıl Türkiye genelinde aşırı sıcak hava dalgalarının beklenmediğini söyledi.
Tek, "Geçtiğimiz yıllarda konuşulan 50 dereceye yaklaşan sıcaklıkları bu yıl görmeyeceğiz. Bu yaz uzun yıllar ortalamalarına yakın, hatta yer yer altında seyreden bir yaz olacak" ifadelerini kullandı.
Özellikle İstanbul ve Ankara'da aşırı sıcak hava beklentisinin düşük olduğunu belirten Tek, Ege'nin güney kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da ise mevsim normallerine uygun sıcaklıkların süreceğini sözlerine ekledi.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ'DEN 11 HAZİRAN HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
YAĞIŞLAR YURDUN DOĞUSUNA YAYILIYOR
Son tahminlere göre ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Van ve Hakkari çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Ayrıca Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri ile Karabük'ün güney ilçelerinde de yağış geçişleri bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER
Meteoroloji, bazı bölgelerde yağışların etkisini artırabileceğine dikkat çekti.
Kuvvetli yağış beklenen bölgeler şöyle:
- Doğu Karadeniz'in iç kesimleri
- Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu
Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.
DOĞU ANADOLU'NUN GÜNEYDOĞUSUNDA KUVVETLİ RÜZGAR
Yağışın yanı sıra rüzgar konusunda da uyarı yapıldı.
Rüzgarın ülke genelinde kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Bölgede rüzgar hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşabileceği bildirildi.