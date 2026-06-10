Balkanlardan yağışlı hava geliyor: İstanbul ve Ankara da listede! Sıcaklıklar 10 derece düşecek

İç Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yağışların Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerine yayılacağı belirtildi.

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, Türkiye genelindeki hava durumu değerlendirmesinde hafta sonuna doğru Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı ve serin hava sistemine dikkat çekti. İç Anadolu'da etkisini sürdüren yağışların gün içinde Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerine yayılacağını belirten Tek, özellikle Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklarda 5 ila 10 derece arasında düşüş beklendiğini açıkladı.

İç Anadolu'da etkili olan sağanak yağışlar gün boyunca birçok noktada aralıklarla devam edecek. (Haberde yer alan fotoğraflar Meteoroloji, Takvim Foto Arşiv ve A Haber'e aittir)

İÇ ANADOLU'DA YAĞIŞ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye genelindeki hava durumunu değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İç Anadolu Bölgesi'nde yağışların etkili olduğunu belirtti. Tek, "Şu saatler itibarıyla İç Anadolu'da devam eden bir yağmur var. Özellikle Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale civarında yağışlar sürüyor" sözleriyle mevcut tabloyu aktardı.

Yağışların gün içerisinde Batı Karadeniz'e, öğleden sonra ise Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerine ulaşacağını ifade eden Tek, Göller Yöresi'nde de yağışların etkili olacağını söyledi.