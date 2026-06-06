Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Hem kavurucu sıcak hem ani sağanak

Rüzgar ülke genelinde kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden esecek.

Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında sabah saatlerinde pus ve yer yer sis oluşumu bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bolu, Karabük ve Diyarbakır çevrelerinde gün içerisinde kısa süreli yağış geçişleri görülecek.

Hava sıcaklıkları güney ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Marmara'nın güneybatısı, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri ile Batı Akdeniz'in iç bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken, bazı bölgelerde görülecek yağışlar serinletici etki yaratacak. Marmara'dan Doğu Anadolu'ya kadar geniş bir alanda etkili olması beklenen yağışların kısa süreli ancak yer yer kuvvetli şekilde görülebileceği tahmin ediliyor.

YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YAĞIŞ BEKLENİLİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın güneybatısı, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri ile Batı Akdeniz'in iç bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Bunun yanı sıra Doğu Akdeniz'de Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bolu, Karabük ve Diyarbakır çevrelerinde de gün içerisinde kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor.

SABAH SAATLERİNDE SİS VE PUS ETKİLİ OLACAK

Günün erken saatlerinde özellikle Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis oluşumu tahmin ediliyor. Görüş mesafesinde azalmaya neden olabilecek bu meteorolojik olay nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

SICAKLIKLAR NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDİYOR

Hava sıcaklıklarının yurdun güney ve doğu bölgelerinde mevsim normalleri civarında kalacağı öngörülürken, diğer bölgelerde ise normallerin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle yağış almayan kesimlerde gün içerisinde yaz sıcaklıklarının daha belirgin hissedileceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR KUZEYDEN ESECEK

Rüzgarın ülke genelinde ağırlıklı olarak kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Güney kesimlerde ise rüzgarın güneyli yönlerden etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, yağış beklenen bölgelerde ani sağanaklar ve kısa süreli gök gürültülü hava olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olmalarını öneriyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

• Marmara Bölgesi

Parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.

Bursa: 30°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu.

Çanakkale: 30°C, parçalı bulutlu.

Edirne: 32°C, parçalı bulutlu.

İstanbul: 28°C, parçalı bulutlu.

• Ege Bölgesi

Parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölgenin iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Afyonkarahisar: 27°C, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Denizli: 32°C, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İzmir: 32°C, parçalı bulutlu.

Muğla: 30°C, parçalı ve az bulutlu.

• Akdeniz Bölgesi

Kıyılarda parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerde ise yer yer çok bulutlu hava görülecek.

Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii'nde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Adana: 30°C, kuzey ilçelerinde bulutlanma artacak.

Antalya: 26°C, parçalı ve az bulutlu.

Burdur: 28°C, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Hatay: 27°C, parçalı ve az bulutlu.

• İç Anadolu Bölgesi

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ankara: 28°C, öğleden sonra sağanak yağışlı.

Eskişehir: 27°C, öğleden sonra sağanak yağışlı.

Konya: 27°C, öğleden sonra sağanak yağışlı.

Nevşehir: 23°C, öğleden sonra sağanak yağışlı.

• Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Bolu ve Karabük çevrelerinde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.

Sabah saatlerinde kıyı kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olacak.

Bartın: 31°C, parçalı ve çok bulutlu.

Bolu: 28°C, öğleden sonra sağanak yağışlı.

Kastamonu: 28°C, parçalı ve çok bulutlu.

Zonguldak: 25°C, parçalı ve çok bulutlu.

• Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.

Orta Karadeniz kıyılarında sabah saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

Amasya: 31°C, parçalı ve çok bulutlu.

Rize: 24°C, parçalı ve çok bulutlu.

Samsun: 24°C, parçalı ve çok bulutlu.

Trabzon: 23°C, parçalı ve çok bulutlu.

• Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak.

Bölgenin kuzey ve batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Erzurum: 22°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kars: 20°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Malatya: 29°C, öğleden sonra sağanak yağışlı.

Van: 22°C, parçalı ve çok bulutlu.

• Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava zamanla yerini çok bulutlu gökyüzüne bırakacak.

Diyarbakır çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Diyarbakır: 34°C, öğleden sonra sağanak yağışlı.

Mardin: 30°C, kuzey ve batı kesimlerinde öğleden sonra sağanak yağış görülebilir.

Siirt: 31°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu.

Şanlıurfa: 34°C, parçalı ve çok bulutlu, ilerleyen saatlerde az bulutlu.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Meteoroloji