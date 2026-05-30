O tarihte dev dolu yağışları artacak! Risk en çok hangi bölgede?

Araştırmaya göre büyük dolu olayları yüzde 38 ila yüzde 47 arasında yükselebilir Büyük dolu daha fazla hasar veriyor Araştırmacılar çapı birkaç santimetreyi bulan dolu tanelerinin ciddi ekonomik kayıplara yol açtığını vurguluyor. Büyük dolu taneleri araçlarda göçük oluşturabiliyor, çatıları delip geçebiliyor, güneş panellerine zarar verebiliyor ve tarım alanlarında önemli kayıplara neden olabiliyor. Uzmanlara göre dolu kaynaklı hasarlar birçok bölgede kasırgaların neden olduğu ekonomik kayıpları bile geride bırakabiliyor.

Küçük dolu tanelerinin görülme sıklığında ise azalma öngörülüyor Maliyet her geçen yıl yükseliyor Bilim insanlarının değerlendirmelerine göre dolu fırtınalarının yol açtığı zararların maliyeti yalnızca ABD'de yıllık yaklaşık 10 milyar dolara ulaşıyor. Küresel ölçekte ise dolunun neden olduğu ekonomik kaybın 80 milyar dolar seviyelerinde olduğu tahmin ediliyor. Son yıllarda kaydedilen rekor büyüklükteki dolu yağışları da uzmanların endişelerini artırıyor.