Bayramın 1. günü yaz 2. günü kış! Meteoroloji Uzmanı Adil Tek sağanak yağış için saat verdi

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, bayramın ilk gününde yurt genelinde yağış beklenmediğini açıkladı. İSTANBUL VE İZMİR'DE YAZ HAVASI Bayramın ilk gününde özellikle batı illerinde yaz sıcaklıkları hissedilecek. İstanbul'da sıcaklığın bazı ilçelerde 30 dereceye yaklaşması beklenirken, İzmir'de termometrelerin 30 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Adil Tek, "İstanbul'da yarın 27-28 dereceler rahatlıkla görülecek. Bazı güney ilçelerde sıcaklık 30 dereceye kadar çıkabilir. Gece sıcaklığı bile 19 derece civarında olacak" sözleriyle sıcak hava dalgasına dikkat çekti. Başkent Ankara'da ise sıcaklığın 25-26 derece seviyelerinde olması bekleniyor.

İstanbul’da bayramın ilk gününde sıcaklığın bazı ilçelerde 30 dereceye yaklaşması bekleniyor. İKİNCİ GÜN SICAKLIK DÜŞECEK Bayramın ikinci gününden itibaren ise hava yeniden değişecek. Kuzeyden gelecek serin hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklarda 6 ila 8 derece arasında düşüş yaşanacağı belirtildi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Perşembe günü kuzeyden gelen bir soğuk cephe geçişi göreceğiz. Marmara ve Batı Karadeniz'den başlayacak yağışlar gün içinde yurdun büyük bölümüne yayılacak" açıklamasında bulundu. Tahminlere göre bayramın ikinci günü Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Ege kıyıları dışında birçok bölgede sağanak yağış etkili olacak.

YAĞIŞLAR CUMA GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK Cuma günü itibarıyla yağışların büyük ölçüde etkisini kaybetmesi bekleniyor. İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde kısa süreli yağış geçişleri görülse de günün ilerleyen saatlerinde yağışların sona ereceği tahmin ediliyor. Bayramın son gününde ise yalnızca Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yerel yağışlar bekleniyor. Pazar günü itibarıyla yurt genelinde yeniden yağışsız havanın hakim olması öngörülüyor.

KURBAN BAYRAMI HAVA DURUMU TABLOSU Gün Yağışlı/Sağanak Beklenen Bölgeler Yağış Beklenmeyen / İstisna Bölgeler Arife Günü Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi Yurdun büyük bölümünde çok bulutlu hava hakim. Bayramın 1. Günü Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (büyük bölümü), Güneydoğu Anadolu Doğu Anadolu'da Hakkari ve Şırnak hariç. Bayramın 2. Günü Tüm yurt genelinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak etkili. Güney Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç. Bayramın 3. Günü Yurt genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak. Kıyı Ege ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri hariç. Bayramın 4. Günü Diğer tüm bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisi sürüyor. Trakya'nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi hariç. İSTANBUL'DA BAYRAM BOYUNCA GÜNEŞLİ VE SICAK HAVA ETKİLİ OLACAK İstanbul'da Kurban Bayramı boyunca yaz havası etkisini gösterecek. Kent genelinde bayram süresince sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, güneşli hava hakim olacak. Yalnızca bayramın ikinci gününde kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. BAYRAMIN İLK GÜNÜ GÜNEŞLİ BAŞLAYACAK İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros, bayramın ilk gününde İstanbul'da açık ve güneşli bir havanın etkili olacağını söyledi. Sabah saatlerinde hava sıcaklığının 16 derece civarında seyretmesi beklenirken, gün içinde termometrelerin 27 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeydoğudan hafif şekilde eseceği belirtiliyor. UZMANLARDAN "UV" UYARISI Prof. Dr. Toros, özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının etkisinin artacağına dikkat çekerek vatandaşları uyardı. UV indeksinin 9 seviyesine ulaşmasının beklendiğini ifade eden Toros, açık havada uzun süre vakit geçirecek kişilerin tedbirli olması gerektiğini belirtti. Bayram ziyaretleri ve kurban kesim alanlarında bulunacak vatandaşların güneşin dik geldiği saatlerde korunmasının sağlık açısından önem taşıdığı vurgulandı.