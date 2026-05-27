Bayramın 1. günü yaz 2. günü kış! Meteoroloji Uzmanı Adil Tek sağanak yağış için saat verdi
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Kurban Bayramı hava durumu tahminlerini açıkladı. Bayram namazı saatlerinde yurt genelinde yağış beklenmezken bayramın ilk günü İstanbul ve İzmir'de yaz sıcaklıkları yaşanacak. Ancak bayramın ikinci günü (perşembe) hava sıcaklıkları 6 ila 8 derece birden düşecek ve sağanak yağış başlayacak. İşte arife günü Rize, Artvin için yapılan kritik sel uyarısı ve il il bayramda hava durumu detayları.
Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaşın merak ettiği hava durumu tahminleri de netleşti. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, özellikle bayramın ilk gününde yurt genelinde sıcak ve yağışsız havanın etkili olacağını belirtirken, ikinci günle birlikte sıcaklıklarda düşüş ve birçok bölgede yağış beklendiğini açıkladı. Doğu Karadeniz için ise sel ve su baskını uyarısı yapıldı.
BAYRAMIN İLK GÜNÜ YURT GENELİNDE YAĞIŞ YOK
Meteoroloji değerlendirmesine göre bayramın birinci gününde Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Özellikle sabah saatlerinde hava koşullarının bayram namazı için uygun olacağı belirtildi.
Adil Tek, "Bayram namazı saatlerinde yurdun hiçbir yerinde yağış beklenmiyor. Vatandaşlarımız rahatlıkla dışarı çıkabilecek. Çok soğuk bir hava da olmayacak" ifadelerini kullandı.
Doğu Anadolu'da sabah saatlerinde sıcaklıkların 2 ila 7 derece arasında değişeceği, diğer bölgelerde ise sıcaklıkların 10 derecenin üzerine çıkacağı belirtildi.
İSTANBUL VE İZMİR'DE YAZ HAVASI
Bayramın ilk gününde özellikle batı illerinde yaz sıcaklıkları hissedilecek. İstanbul'da sıcaklığın bazı ilçelerde 30 dereceye yaklaşması beklenirken, İzmir'de termometrelerin 30 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Adil Tek, "İstanbul'da yarın 27-28 dereceler rahatlıkla görülecek. Bazı güney ilçelerde sıcaklık 30 dereceye kadar çıkabilir. Gece sıcaklığı bile 19 derece civarında olacak" sözleriyle sıcak hava dalgasına dikkat çekti.
Başkent Ankara'da ise sıcaklığın 25-26 derece seviyelerinde olması bekleniyor.
İKİNCİ GÜN SICAKLIK DÜŞECEK
Bayramın ikinci gününden itibaren ise hava yeniden değişecek. Kuzeyden gelecek serin hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklarda 6 ila 8 derece arasında düşüş yaşanacağı belirtildi.
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Perşembe günü kuzeyden gelen bir soğuk cephe geçişi göreceğiz. Marmara ve Batı Karadeniz'den başlayacak yağışlar gün içinde yurdun büyük bölümüne yayılacak" açıklamasında bulundu.
Tahminlere göre bayramın ikinci günü Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Ege kıyıları dışında birçok bölgede sağanak yağış etkili olacak.
YAĞIŞLAR CUMA GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK
Cuma günü itibarıyla yağışların büyük ölçüde etkisini kaybetmesi bekleniyor. İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde kısa süreli yağış geçişleri görülse de günün ilerleyen saatlerinde yağışların sona ereceği tahmin ediliyor.
Bayramın son gününde ise yalnızca Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yerel yağışlar bekleniyor. Pazar günü itibarıyla yurt genelinde yeniden yağışsız havanın hakim olması öngörülüyor.
KURBAN BAYRAMI HAVA DURUMU TABLOSU
|Gün
|Yağışlı/Sağanak Beklenen Bölgeler
|Yağış Beklenmeyen / İstisna Bölgeler
|Arife Günü
|Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi
|Yurdun büyük bölümünde çok bulutlu hava hakim.
|Bayramın 1. Günü
|Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (büyük bölümü), Güneydoğu Anadolu
|Doğu Anadolu'da Hakkari ve Şırnak hariç.
|Bayramın 2. Günü
|Tüm yurt genelinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak etkili.
|Güney Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç.
|Bayramın 3. Günü
|Yurt genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak.
|Kıyı Ege ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri hariç.
|Bayramın 4. Günü
|Diğer tüm bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisi sürüyor.
|Trakya'nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi hariç.
İSTANBUL'DA BAYRAM BOYUNCA GÜNEŞLİ VE SICAK HAVA ETKİLİ OLACAK
İstanbul'da Kurban Bayramı boyunca yaz havası etkisini gösterecek. Kent genelinde bayram süresince sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, güneşli hava hakim olacak. Yalnızca bayramın ikinci gününde kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor.
BAYRAMIN İLK GÜNÜ GÜNEŞLİ BAŞLAYACAK
İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros, bayramın ilk gününde İstanbul'da açık ve güneşli bir havanın etkili olacağını söyledi.
Sabah saatlerinde hava sıcaklığının 16 derece civarında seyretmesi beklenirken, gün içinde termometrelerin 27 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeydoğudan hafif şekilde eseceği belirtiliyor.
UZMANLARDAN "UV" UYARISI
Prof. Dr. Toros, özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının etkisinin artacağına dikkat çekerek vatandaşları uyardı. UV indeksinin 9 seviyesine ulaşmasının beklendiğini ifade eden Toros, açık havada uzun süre vakit geçirecek kişilerin tedbirli olması gerektiğini belirtti.
Bayram ziyaretleri ve kurban kesim alanlarında bulunacak vatandaşların güneşin dik geldiği saatlerde korunmasının sağlık açısından önem taşıdığı vurgulandı.
İKİNCİ GÜN KISA SÜRELİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Bayramın ikinci gününde İstanbul'da kısa süreli sağanak yağış geçişlerinin görülebileceği kaydedildi. Ancak yağışa rağmen sıcak havanın etkisini sürdüreceği ifade edildi.
Günün en düşük sıcaklığının 17 derece, en yüksek sıcaklığının ise 27 derece civarında olması bekleniyor. Sabah saatlerinde güney yönlerden hafif esmesi beklenen rüzgarın, öğleden sonra kuzeyli yönlerden kuvvetlenebileceği bildirildi.
BAYRAMIN KALAN GÜNLERİNDE YENİDEN GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERECEK
Meteorolojik değerlendirmelere göre bayramın üçüncü gününden itibaren İstanbul'da yeniden güneşli hava hakim olacak. Sıcaklıklarda birkaç derecelik düşüş yaşansa da hava genel olarak sıcak seyrini koruyacak.
Üçüncü gün hava sıcaklığının sabah 16 derece, öğle saatlerinde ise 24 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
Bayramın son gününde ise İstanbul genelinde açık ve güneşli havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde 17 derece civarında olması beklenen sıcaklığın gün içinde 25 dereceye ulaşacağı öngörülüyor.