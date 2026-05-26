Bayramın 1. günü yaz 2. günü kış! Meteoroloji Uzmanı Adil Tek sağanak yağış için saat verdi

İstanbul ve İzmir'de bayramın ilk gününde yaz sıcaklıklarının hissedileceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'de, özellikle Rize ve Artvin arasında sel ve su baskını riski olduğu uyarısı yapıldı.

Bayramın ikinci gününde sıcaklıkların düşeceği ve birçok bölgede yağış beklendiği belirtildi.

Kurban Bayramı öncesi milyonlarca vatandaşın merak ettiği hava durumu tahminleri netleşti. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, özellikle bayramın ilk gününde yurt genelinde sıcak ve yağışsız havanın etkili olacağını belirtirken, ikinci günle birlikte sıcaklıklarda düşüş ve birçok bölgede yağış beklendiğini açıkladı. Doğu Karadeniz için ise sel ve su baskını uyarısı yapıldı.

Doğu Karadeniz'de etkisini artıran sağanak nedeniyle Rize ve Artvin için sel uyarısı yapıldı.

RİZE VE ARTVİN İÇİN KRİTİK UYARI

Bayram arifesinde en dikkat çeken hava olayı Doğu Karadeniz'de yaşanıyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Rize ile Artvin arasında kuvvetli ve yer yer gök gürültülü yağışların sürdüğünü belirterek, "Özellikle Rize ile Artvin arasında sel ve su baskını riski bulunuyor. Ardeşen, Çayeli, Arhavi ve Hopa'da çok kuvvetli yağış etkili oluyor" sözleriyle vatandaşları uyardı.

Trakya'da da Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sabah saatlerinde yağış görüldüğü, ancak bu yağışların gün içinde etkisini kaybedeceği aktarıldı.