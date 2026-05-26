Bayramın 1. günü yaz 2. günü kış! Meteoroloji Uzmanı Adil Tek sağanak yağış için saat verdi
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Kurban Bayramı hava durumu tahminlerini açıkladı. Bayram namazı saatlerinde yurt genelinde yağış beklenmezken bayramın ilk günü İstanbul ve İzmir'de yaz sıcaklıkları yaşanacak. Ancak bayramın ikinci günü (perşembe) hava sıcaklıkları 6 ila 8 derece birden düşecek ve sağanak yağış başlayacak. İşte arife günü Rize, Artvin için yapılan kritik sel uyarısı ve il il bayramda hava durumu detayları.
Kurban Bayramı öncesi milyonlarca vatandaşın merak ettiği hava durumu tahminleri netleşti. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, özellikle bayramın ilk gününde yurt genelinde sıcak ve yağışsız havanın etkili olacağını belirtirken, ikinci günle birlikte sıcaklıklarda düşüş ve birçok bölgede yağış beklendiğini açıkladı. Doğu Karadeniz için ise sel ve su baskını uyarısı yapıldı.
RİZE VE ARTVİN İÇİN KRİTİK UYARI
Bayram arifesinde en dikkat çeken hava olayı Doğu Karadeniz'de yaşanıyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Rize ile Artvin arasında kuvvetli ve yer yer gök gürültülü yağışların sürdüğünü belirterek, "Özellikle Rize ile Artvin arasında sel ve su baskını riski bulunuyor. Ardeşen, Çayeli, Arhavi ve Hopa'da çok kuvvetli yağış etkili oluyor" sözleriyle vatandaşları uyardı.
Trakya'da da Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sabah saatlerinde yağış görüldüğü, ancak bu yağışların gün içinde etkisini kaybedeceği aktarıldı.
BAYRAMIN İLK GÜNÜ YURT GENELİNDE YAĞIŞ YOK
Meteoroloji değerlendirmesine göre bayramın birinci gününde Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Özellikle sabah saatlerinde hava koşullarının bayram namazı için uygun olacağı belirtildi.
Adil Tek, "Bayram namazı saatlerinde yurdun hiçbir yerinde yağış beklenmiyor. Vatandaşlarımız rahatlıkla dışarı çıkabilecek. Çok soğuk bir hava da olmayacak" ifadelerini kullandı.
Doğu Anadolu'da sabah saatlerinde sıcaklıkların 2 ila 7 derece arasında değişeceği, diğer bölgelerde ise sıcaklıkların 10 derecenin üzerine çıkacağı belirtildi.
İSTANBUL VE İZMİR'DE YAZ HAVASI
Bayramın ilk gününde özellikle batı illerinde yaz sıcaklıkları hissedilecek. İstanbul'da sıcaklığın bazı ilçelerde 30 dereceye yaklaşması beklenirken, İzmir'de termometrelerin 30 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Adil Tek, "İstanbul'da yarın 27-28 dereceler rahatlıkla görülecek. Bazı güney ilçelerde sıcaklık 30 dereceye kadar çıkabilir. Gece sıcaklığı bile 19 derece civarında olacak" sözleriyle sıcak hava dalgasına dikkat çekti.
Başkent Ankara'da ise sıcaklığın 25-26 derece seviyelerinde olması bekleniyor.
İKİNCİ GÜN SICAKLIK DÜŞECEK
Bayramın ikinci gününden itibaren ise hava yeniden değişecek. Kuzeyden gelecek serin hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklarda 6 ila 8 derece arasında düşüş yaşanacağı belirtildi.
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Perşembe günü kuzeyden gelen bir soğuk cephe geçişi göreceğiz. Marmara ve Batı Karadeniz'den başlayacak yağışlar gün içinde yurdun büyük bölümüne yayılacak" açıklamasında bulundu.
Tahminlere göre bayramın ikinci günü Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Ege kıyıları dışında birçok bölgede sağanak yağış etkili olacak.
YAĞIŞLAR CUMA GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK
Cuma günü itibarıyla yağışların büyük ölçüde etkisini kaybetmesi bekleniyor. İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde kısa süreli yağış geçişleri görülse de günün ilerleyen saatlerinde yağışların sona ereceği tahmin ediliyor.
Bayramın son gününde ise yalnızca Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yerel yağışlar bekleniyor. Pazar günü itibarıyla yurt genelinde yeniden yağışsız havanın hakim olması öngörülüyor.
KURBAN BAYRAMI HAVA DURUMU TABLOSU
|Gün
|Yağışlı/Sağanak Beklenen Bölgeler
|Yağış Beklenmeyen / İstisna Bölgeler
|Arife Günü
|Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi
|Yurdun büyük bölümünde çok bulutlu hava hakim.
|Bayramın 1. Günü
|Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (büyük bölümü), Güneydoğu Anadolu
|Doğu Anadolu'da Hakkari ve Şırnak hariç.
|Bayramın 2. Günü
|Tüm yurt genelinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak etkili.
|Güney Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç.
|Bayramın 3. Günü
|Yurt genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak.
|Kıyı Ege ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri hariç.
|Bayramın 4. Günü
|Diğer tüm bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisi sürüyor.
|Trakya'nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi hariç.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ'DEN 26 MAYIS RAPORU
Türkiye genelinde yeni haftaya parçalı ve çok bulutlu hava etkisiyle giriliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Doğu Karadeniz'de bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Özellikle Rize ve Artvin kıyılarında yaşayan vatandaşların dikkatli olması istendi.
SAĞANAK YAĞIŞ BİRÇOK BÖLGEDE ETKİLİ OLACAK
Tahminlere göre Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç bölgeleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklı sağanak görülecek.
Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Muğla, Hatay, Çankırı, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde de yağış bekleniyor. Sakarya'nın güney ve doğu ilçeleri, Denizli'nin güney kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleriyle Ankara'nın kuzeyi ve Mersin'in batısında da yer yer gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.