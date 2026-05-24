Bayram boyunca aralıksız yağacak: MGM’den 21 ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Türkiye yeni haftaya kuvvetli sağanak yağışların etkisi altında girerken, gözler Kurban Bayramı hava durumuna çevrildi. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, İstanbul ve yurt genelinde bayram boyunca sıcaklıkların nasıl seyredeceğini ve yağışların hangi gün geri döneceğini açıkladı. İşte bayram namazı, kurban kesim saatleri ve bayramın 2. günü için yapılan son dakika hava uyarıları.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını bildirdi.
- Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor.
- Meteoroloji, kuvvetli yağış alan bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı uyarıda bulundu.
- Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalacak.
- 21 il için sarı kodlu uyarı yayımlayan Meteoroloji, vatandaşların dere yatakları ve düşük kotlu bölgelerde dikkatli olmalarını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye yeni haftaya yağışlı havanın etkisi altında giriyor. Yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, birçok il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji, olası sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.
24 MAYIS PAZAR HAVA DURUMU RAPORU
KUVVETLİ YAĞIŞ BİRÇOK BÖLGEDE ETKİLİ OLACAK
Yapılan değerlendirmelere göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Yağışların özellikle şu bölgelerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor:
- Marmara'nın doğusu
- İç Ege
- Batı Akdeniz'in iç kesimleri
- İç Anadolu'nun kuzey ve batısı
- Batı Karadeniz'de Sinop hariç tüm iller
- Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri
- Doğu Anadolu'da Elazığ hariç birçok il
- Hatay
- Osmaniye
- Kayseri
- Balıkesir çevresi
Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli yağış alan bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksama riskine karşı tedbir çağrısında bulundu.
HAVA SICAKLIĞINDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Ancak Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor.
RÜZGAR KUZEY VE BATIDA ETKİLİ OLACAK
Rüzgarın kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, doğu ve güney bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Uzmanlar, kuvvetli yağışla birlikte etkili olabilecek rüzgar nedeniyle özellikle açık alanlarda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.
21 İL İÇİN SARI KODLU UYARI VERİLDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle 21 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Sarı kod verilen iller şöyle:
- Adana
- Antalya
- Batman
- Bilecik
- Bitlis
- Burdur
- Bursa
- Diyarbakır
- Hakkari
- Hatay
- Isparta
- Kahramanmaraş
- Kocaeli
- Mersin
- Muş
- Osmaniye
- Sakarya
- Siirt
- Van
- Yalova
- Şırnak
Yetkililer, özellikle dere yatakları, düşük kotlu bölgeler ve ulaşım güzergahlarında oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların resmi uyarıları takip etmesini istedi.
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ UZMANI ADİL TEK AÇIKLADI
A Haber canlı yayınında meteoroloji uzmanı Adil Tek, Kurban Bayramı boyunca yurt genelinde etkili olması beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye genelinde yağışlı sistemin etkisini sürdürdüğünü belirten Tek, özellikle bayramın ilk günü için vatandaşlara sevindiren haberi verdi.
Meteoroloji uzmanı Tek, bayram haftasına girilmesiyle birlikte yollarda yoğunluğun arttığını belirterek sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
Bugün de ülke genelinde yağışların süreceğini ifade eden Tek, arife günü olan pazartesi günü de Marmara Bölgesi dışında birçok bölgede yağış beklendiğini açıkladı.
Arife gününde özellikle Doğu Karadeniz ile Akdeniz'in iç kesimlerinde öğleden sonra yağış geçişlerinin görüleceğini söyledi.
BAYRAMIN İLK GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENMİYOR
Bayramın birinci günü için olumlu bir hava tablosu çizen Adil Tek, yurt genelinde yağışın yok denecek kadar az olacağını belirtti.
Sadece öğleden sonraki saatlerde Ege'nin güney kesimleri ile Batı Akdeniz'in iç bölgelerinde kısa süreli yağış geçişleri görülebileceğini kaydeden Tek, özellikle sabah saatlerinde vatandaşların rahat olabileceğini söyledi.
Tek, "Bayram namazı saatlerinde ve kurban kesim saatlerinde yurt genelinde yağış beklenmiyor" diyerek vatandaşlara müjdeli haberi verdi.
BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜNDE İSTANBUL'A YAĞMUR GELİYOR
Bayramın ikinci günüyle birlikte yağışlı havanın yeniden etkisini artıracağını belirten Tek, özellikle Marmara Bölgesi'nde yağış beklendiğini söyledi.
İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde sabah saatlerinden itibaren yağış geçişlerinin görüleceğini aktaran Tek, ikinci gün boyunca yurdun birçok kesiminde sağanak yağışların etkili olacağını ifade etti.
ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ GÜN YAĞIŞLAR SÜRECEK
Bayramın üçüncü gününde yağışların ağırlıklı olarak yurdun güney ve doğu bölgelerinde etkili olacağını belirten Tek, öğleden sonra saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege'nin iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde sağanak geçişleri görülebileceğini söyledi.
Bayramın son gününde ise yağışların doğu bölgelerine çekileceğini ifade eden Tek, önümüzdeki haftayla birlikte yağışlı sistemin etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirtti.
İSTANBUL'DA BAYRAM HAVASI
İstanbul için de özel değerlendirmelerde bulunan Adil Tek, bugün kentte kapalı ve serin bir havanın hakim olduğunu söyledi. Sıcaklıkların 16 ila 21 derece arasında değiştiğini belirtti.
Yarın yağış beklendiğini ifade eden Tek, pazartesi günü ise parçalı ve az bulutlu bir havanın etkili olacağını aktardı. Arife gününde kısa süreli yağış geçişlerinin görülebileceğini söyledi.
Bayramın birinci günü İstanbul'da yağış beklenmezken, hava sıcaklığının 17 ila 26 derece arasında seyredeceği bildirildi.
İkinci gün itibarıyla yağışların yeniden başlayacağını belirten Tek, özellikle perşembe günü yağışların daha etkili olacağını söyledi. Bayramın üçüncü ve dördüncü günlerinde ise parçalı bulutlu hava ile birlikte zayıf yağış geçişlerinin görülebileceğini ifade etti.
"SICAKLIKLARDA SERT DÜŞÜŞ BEKLENMİYOR"
Adil Tek, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini de vurguladı.
Türkiye genelinde sıcaklıkların son günlerdeki değerlerde seyretmeye devam edeceğini ifade eden Tek, kuzeyden gelecek sert bir soğuk hava dalgasının görünmediğini söyledi.
Ülke genelinde sıcaklıkların 17 ila 24-25 derece bandında olacağını belirten Tek, bayram boyunca mevsim normallerine yakın sıcaklıkların etkili olacağını kaydetti.
Arife Günü Hava Durumu – 26 Mayıs 2026 Salı
Arife günü yurt genelinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Güney ve İç Ege, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun güney kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
Bayramın 1. Günü – 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Bayramın ilk gününde Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Hakkâri ve Şırnak hariç birçok noktada sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de yer yer yağış görülecek.
Bayramın 2. Günü – 28 Mayıs 2026 Perşembe
Perşembe günü yağışlar ülke genelinde daha geniş alanlarda etkili olacak. Güney Ege kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri ve Hakkâri-Şırnak çevreleri dışında kalan bölgelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
Bayramın 3. Günü – 29 Mayıs 2026 Cuma
Cuma günü de yağışlı sistem etkisini sürdürecek. Kıyı Ege ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ve Hakkâri-Şırnak çevreleri dışında ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Bayramın 4. Günü – 30 Mayıs 2026 Cumartesi
Bayramın son gününde Trakya'nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri dışında kalan bölgelerde yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.
BAYRAM'DA ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
Ankara
Başkentte arife günü çok bulutlu hava etkili olacak. Bayram boyunca ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Salı: 9-11 / 22-24 derece
Çarşamba: 11-13 / 23-24 derece
Perşembe: 10-12 / 19-21 derece
Cuma: 10-12 / 18-20 derece
Cumartesi: 9-11 / 18-20 derece
İstanbul
İstanbul'da bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
Salı: 14-16 / 23-25 derece
Çarşamba: 13-15 / 20-22 derece
Perşembe: 15-17 / 19-21 derece
Cuma: 14-16 / 18-20 derece
Cumartesi: 13-15 / 18-20 derece
İzmir
İzmir'de arife günü ve bayram boyunca parçalı ve çok bulutlu hava görülecek.
Salı: 14-16 / 28-30 derece
Çarşamba: 16-18 / 27-29 derece
Perşembe: 16-18 / 23-25 derece
Cuma: 15-17 / 21-23 derece
Cumartesi: 13-15 / 21-23 derece