Bayram boyunca aralıksız yağacak: MGM’den 21 ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

İkinci gün itibarıyla yağışların yeniden başlayacağını belirten Tek, özellikle perşembe günü yağışların daha etkili olacağını söyledi. Bayramın üçüncü ve dördüncü günlerinde ise parçalı bulutlu hava ile birlikte zayıf yağış geçişlerinin görülebileceğini ifade etti.

Yarın yağış beklendiğini ifade eden Tek, pazartesi günü ise parçalı ve az bulutlu bir havanın etkili olacağını aktardı. Arife gününde kısa süreli yağış geçişlerinin görülebileceğini söyledi.

İstanbul için de özel değerlendirmelerde bulunan Adil Tek, bugün kentte kapalı ve serin bir havanın hakim olduğunu söyledi. Sıcaklıkların 16 ila 21 derece arasında değiştiğini belirtti.

Bayramın son gününde ise yağışların doğu bölgelerine çekileceğini ifade eden Tek, önümüzdeki haftayla birlikte yağışlı sistemin etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirtti.

Bayramın üçüncü gününde yağışların ağırlıklı olarak yurdun güney ve doğu bölgelerinde etkili olacağını belirten Tek, öğleden sonra saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege'nin iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde sağanak geçişleri görülebileceğini söyledi.

İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde sabah saatlerinden itibaren yağış geçişlerinin görüleceğini aktaran Tek, ikinci gün boyunca yurdun birçok kesiminde sağanak yağışların etkili olacağını ifade etti.

Sadece öğleden sonraki saatlerde Ege'nin güney kesimleri ile Batı Akdeniz'in iç bölgelerinde kısa süreli yağış geçişleri görülebileceğini kaydeden Tek, özellikle sabah saatlerinde vatandaşların rahat olabileceğini söyledi.

Bayramın birinci günü için olumlu bir hava tablosu çizen Adil Tek, yurt genelinde yağışın yok denecek kadar az olacağını belirtti.

Bugün de ülke genelinde yağışların süreceğini ifade eden Tek, arife günü olan pazartesi günü de Marmara Bölgesi dışında birçok bölgede yağış beklendiğini açıkladı.

Türkiye genelinde sıcaklıkların son günlerdeki değerlerde seyretmeye devam edeceğini ifade eden Tek, kuzeyden gelecek sert bir soğuk hava dalgasının görünmediğini söyledi.

Adil Tek, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini de vurguladı.

Arife Günü Hava Durumu – 26 Mayıs 2026 Salı

Arife günü yurt genelinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Güney ve İç Ege, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun güney kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bayramın 1. Günü – 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Bayramın ilk gününde Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Hakkâri ve Şırnak hariç birçok noktada sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de yer yer yağış görülecek.

Bayramın 2. Günü – 28 Mayıs 2026 Perşembe

Perşembe günü yağışlar ülke genelinde daha geniş alanlarda etkili olacak. Güney Ege kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri ve Hakkâri-Şırnak çevreleri dışında kalan bölgelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Bayramın 3. Günü – 29 Mayıs 2026 Cuma

Cuma günü de yağışlı sistem etkisini sürdürecek. Kıyı Ege ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ve Hakkâri-Şırnak çevreleri dışında ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bayramın 4. Günü – 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Bayramın son gününde Trakya'nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri dışında kalan bölgelerde yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.

BAYRAM'DA ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Ankara

Başkentte arife günü çok bulutlu hava etkili olacak. Bayram boyunca ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Salı: 9-11 / 22-24 derece

Çarşamba: 11-13 / 23-24 derece

Perşembe: 10-12 / 19-21 derece

Cuma: 10-12 / 18-20 derece

Cumartesi: 9-11 / 18-20 derece

İstanbul

İstanbul'da bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Salı: 14-16 / 23-25 derece

Çarşamba: 13-15 / 20-22 derece

Perşembe: 15-17 / 19-21 derece

Cuma: 14-16 / 18-20 derece

Cumartesi: 13-15 / 18-20 derece

İzmir

İzmir'de arife günü ve bayram boyunca parçalı ve çok bulutlu hava görülecek.

Salı: 14-16 / 28-30 derece

Çarşamba: 16-18 / 27-29 derece

Perşembe: 16-18 / 23-25 derece

Cuma: 15-17 / 21-23 derece

Cumartesi: 13-15 / 21-23 derece

Sena Demiröz Takvim.com.tr Meteoroloji