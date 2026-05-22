Hava sıcaklıklarının batı kıyılarında mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların normallerin 2 ila 4 derece altında kalacağı öngörülüyor. Yetkililer, öğle saatlerinden sonra etkisini artıracak kuvvetli yağışlara karşı sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kurban Bayramı süresince de yurt genelinde değişken hava koşullarının etkili olması bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre özellikle iç ve kuzey bölgelerde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilecek. Batı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyrederken, doğu kesimlerde serin hava etkisini sürdürecek.

MARMARA BÖLGESİ'NDE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Marmara Bölgesi'nde çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin batı ve güney kesimlerinde yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Çanakkale: 20°C, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı

İstanbul: 21°C, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kırklareli: 23°C, sağanak yağışlı

Sakarya: 25°C, öğleden sonra sağanak yağışlı

Ege’de aralıklı sağanak yağış beklenirken, iç kesimler ve kuzey kıyılarında yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

EGE'DE SAĞANAKLAR İÇ KESİMLERDE GÜÇLENECEK

Ege Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, bölge genelinde aralıklı sağanak yağış görülecek. Özellikle iç kesimlerde ve kuzey kıyılarında yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Afyonkarahisar: 18°C

Denizli: 24°C

İzmir: 27°C

Muğla: 23°C

AKDENİZ BÖLGESİ'NDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Akdeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Adana: 24°C

Antalya: 24°C

Burdur: 20°C, yer yer kuvvetli yağışlı

Hatay: 24°C

Meteoroloji'nin paylaştığı 22 Mayıs hava durumu haritası.

İÇ ANADOLU'DA ÖĞLEDEN SONRA YAĞIŞ GEÇİŞLERİ GÖRÜLECEK

İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ankara: 21°C

Eskişehir: 23°C

Konya: 22°C

Nevşehir: 19°C

Meteoroloji bugün 12.00 ile 18.00 saatleri arasında yurt genelinde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışlara karşı uyardı.

KARADENİZ GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA HAKİM

Batı, Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Bolu: 21°C

Düzce: 22°C

Samsun: 20°C

Trabzon: 19°C

DOĞU ANADOLU'DA SERİN VE YAĞIŞLI HAVA

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Erzurum: 13°C

Kars: 14°C

Malatya: 21°C

Van: 16°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA ÖĞLEDEN SONRA YAĞIŞ BEKLENİLİYOR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Diyarbakır: 23°C

Mardin: 20°C

Siirt: 23°C

Şanlıurfa: 25°C

METEOROLOJİ'DEN VATANDAŞLARA UYARI

Meteoroloji yetkilileri, özellikle öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ile Akdeniz'in iç bölgelerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

