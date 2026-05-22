Takvimlere göre yaz havaya göre kış: Meteoroloji'den bayram planı yapanlara uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yurdun büyük bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, özellikle Marmara’nın güney ve batısı, Ege’nin iç kesimleri ile Akdeniz’in iç bölgelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Hızlı Özet Göster
- Meteoroloji yetkilileri, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ile Akdeniz'in iç bölgelerinde kuvvetli yağışlara karşı sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulundu.
- Hava sıcaklıkları batı kıyılarında mevsim normalleri civarında seyrederken, iç ve doğu kesimlerde normallerin 2 ila 4 derece altında kalacak.
- Kurban Bayramı süresince yurt genelinde değişken hava koşulları etkili olacak ve özellikle iç ve kuzey bölgelerde aralıklarla sağanak yağışlar görülecek.
- Marmara Bölgesi'nde çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı sağanak yağış bekleniyor ve batı ve güney kesimlerde yağışlar öğleden sonra yer yer kuvvetli olacak.
- Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek ve bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının batı kıyılarında mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların normallerin 2 ila 4 derece altında kalacağı öngörülüyor. Yetkililer, öğle saatlerinden sonra etkisini artıracak kuvvetli yağışlara karşı sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
KURBAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK? (27-30 MAYIS)
Kurban Bayramı süresince de yurt genelinde değişken hava koşullarının etkili olması bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre özellikle iç ve kuzey bölgelerde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilecek. Batı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyrederken, doğu kesimlerde serin hava etkisini sürdürecek.
Bayram döneminde seyahat planı yapan vatandaşların güncel hava tahminlerini takip etmeleri öneriliyor. Özellikle öğleden sonra etkisini artırması beklenen yerel kuvvetli yağışların ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtiliyor.
MARMARA BÖLGESİ'NDE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Marmara Bölgesi'nde çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin batı ve güney kesimlerinde yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
- Çanakkale: 20°C, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı
- İstanbul: 21°C, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Kırklareli: 23°C, sağanak yağışlı
- Sakarya: 25°C, öğleden sonra sağanak yağışlı
EGE'DE SAĞANAKLAR İÇ KESİMLERDE GÜÇLENECEK
Ege Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, bölge genelinde aralıklı sağanak yağış görülecek. Özellikle iç kesimlerde ve kuzey kıyılarında yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
- Afyonkarahisar: 18°C
- Denizli: 24°C
- İzmir: 27°C
- Muğla: 23°C
AKDENİZ BÖLGESİ'NDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR
Akdeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
- Adana: 24°C
- Antalya: 24°C
- Burdur: 20°C, yer yer kuvvetli yağışlı
- Hatay: 24°C
İÇ ANADOLU'DA ÖĞLEDEN SONRA YAĞIŞ GEÇİŞLERİ GÖRÜLECEK
İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
- Ankara: 21°C
- Eskişehir: 23°C
- Konya: 22°C
- Nevşehir: 19°C
KARADENİZ GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA HAKİM
Batı, Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
- Bolu: 21°C
- Düzce: 22°C
- Samsun: 20°C
- Trabzon: 19°C
DOĞU ANADOLU'DA SERİN VE YAĞIŞLI HAVA
Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
- Erzurum: 13°C
- Kars: 14°C
- Malatya: 21°C
- Van: 16°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA ÖĞLEDEN SONRA YAĞIŞ BEKLENİLİYOR
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
- Diyarbakır: 23°C
- Mardin: 20°C
- Siirt: 23°C
- Şanlıurfa: 25°C
METEOROLOJİ'DEN VATANDAŞLARA UYARI
Meteoroloji yetkilileri, özellikle öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ile Akdeniz'in iç bölgelerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.