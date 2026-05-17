Süper El Nino geri dönüyor! Meteoroloji'den hafta sonu alarmı: 17 Mayıs hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 Mayıs 2026 Pazar günü için kritik hava durumu raporunu yayımladı. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli sağanak yağış, ani sel ve hızı 60 kilometreyi bulacak fırtına uyarısı yapıldı. İşte bugün kuvvetli yağış beklenen iller listesi ve son dakika meteoroloji uyarıları.
Hızlı Özet Göster
- Meteoroloji, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.
- Marmara'nın güneybatısında rüzgar hızının saatte 40 ila 60 kilometre arasında kuvvetli esebileceği bildirildi.
- Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.
- Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülecek.
- Uzmanlar, ani sağanak, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Türkiye genelinde hava koşulları yeniden sertleşiyor. Meteoroloji'nin yayımladığı son rapora göre birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak, bazı illerde ise yağışların kuvvetini artırması bekleniyor.
SÜPER EL NİNO GERİ DÖNÜYOR
Pasifik Okyanusu'nda alize rüzgârlarının zayıflamasıyla deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmesi sonucu ortaya çıkan El Nino hava olayı, yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez "süper" seviyede etkili olmaya hazırlanıyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) verilerine göre mayıs-temmuz döneminde Süper El Nino yaşanma ihtimali yüzde 80'in üzerine çıktı. Uzmanlar, bu sürecin küresel sıcaklık rekorlarını yeniden kırabileceği, birçok bölgede kuraklık, sel ve orman yangınlarını artırabileceği uyarısında bulunuyor.
KURAKLIK BASKISINI ARTIRABİLİR
Türkiye'de ise uzmanlara göre en büyük risk, mevcut kırılgan iklim koşullarının daha da ağırlaşması. Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Doğukan Doğu Yavaşlı, El Nino kaynaklı küresel sıcaklık artışlarının Türkiye'deki kuraklık baskısını artırabileceğini belirtti. Özellikle yaz aylarında yağış rejimlerinde düzensizlik yaşanabileceği ve su kaynakları üzerinde ciddi baskı oluşabileceği ifade ediliyor.
İSTANBUL'DA REKOR SICAKLIK BEKLENTİSİ
Yangın ve aşırı hava olayları konusunda da dikkat çeken uyarılar yapılıyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi'nden Doç. Dr. Okan Ürker, bu yıl Türkiye'de orman yangını riskinin yüksek olduğunu vurgularken, meteoroloji uzmanı Orhan Şen ise temmuz ayından itibaren özellikle İstanbul'da sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini paylaştı. Şen, aşırı sıcaklıklarla birlikte kısa süreli ancak şiddetli yağışların peş peşe sel felaketlerine yol açabileceği uyarısında bulundu.
17 MAYIS PAZAR METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli görülmesi beklenirken, birçok il için sel ve su baskını uyarısı yapıldı.
SAĞANAK YAĞIŞ BİRÇOK BÖLGEDE ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun büyük bölümü, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Yağış beklenen diğer iller arasında:
- Balıkesir
- Aydın
- Adana
- Erzincan
- Tunceli
- Bingöl
- Malatya
- Batman
- Siirt yer alıyor.
Ayrıca Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'ın batı kesimlerinde de yağış geçişleri bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI
Meteoroloji, özellikle bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olacağına dikkat çekti.
Kuvvetli yağış beklenen bölgeler şöyle:
- Marmara'nın doğusu
- Batı ve Orta Karadeniz
- İç Anadolu'nun kuzeyi
- Kütahya'nın kuzey kesimleri
Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.
RÜZGARIN HIZI 60 KİLOMETREYE ULAŞACAK
Yağışla birlikte kuvvetli rüzgar da etkisini gösterecek. Özellikle Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneybatısında rüzgarın güneyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve kısa süreli olumsuzluklar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.
SICAKLIKLAR KUZEY VE İÇ KESİMLERDE DÜŞECEK
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.
16 Mayıs 2026 hava durumu raporu
Marmara Bölgesi
|İl
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|Çanakkale
|Akşam ve gece sağanak yağışlı
|23°C
|İstanbul
|Akşam ve gece sağanak yağışlı
|25°C
|Kırklareli
|Öğleden sonra sağanak yağışlı
|25°C
|Sakarya
|Gece saatlerinde sağanak yağışlı
|27°C
Uyarı: Bölge genelinde akşam saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor. Güneybatıda rüzgar 40-60 km/saat hızla kuvvetli esecek.
Ege Bölgesi
|İl
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|Afyonkarahisar
|Akşam ve gece sağanak yağışlı
|23°C
|Denizli
|Akşam gök gürültülü sağanak yağışlı
|28°C
|İzmir
|Öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı
|29°C
|Muğla
|Akşam gök gürültülü sağanak yağışlı
|26°C
Uyarı: Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor.
Akdeniz Bölgesi
|İl
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|Adana
|Kıyılar ve gece iç kesimler sağanak yağışlı
|25°C
|Antalya
|Parçalı ve çok bulutlu
|26°C
|Burdur
|Akşam gök gürültülü sağanak yağışlı
|24°C
|Hatay
|Sabah ve öğle sağanak yağışlı
|23°C
İç Anadolu Bölgesi
|İl
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|Ankara
|Gece sağanak yağışlı
|22°C
|Eskişehir
|Gece sağanak yağışlı
|24°C
|Konya
|Parçalı ve çok bulutlu
|24°C
|Nevşehir
|Parçalı yer yer çok bulutlu
|18°C
Batı Karadeniz Bölgesi
|İl
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|Bolu
|Gece sağanak yağışlı
|23°C
|Düzce
|Gece sağanak yağışlı
|26°C
|Kastamonu
|Parçalı ve çok bulutlu
|22°C
|Zonguldak
|Gece sağanak yağışlı
|20°C
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
|İl
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|Amasya
|Parçalı yer yer çok bulutlu
|21°C
|Artvin
|Sabah ve öğle sağanak yağışlı
|15°C
|Samsun
|Parçalı yer yer çok bulutlu
|18°C
|Trabzon
|Sabah ve öğle sağanak yağışlı
|17°C
Uyarı: Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.
Doğu Anadolu Bölgesi
|İl
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|Erzurum
|Yağmur ve sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur
|15°C
|Kars
|Yağmur ve sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur
|13°C
|Malatya
|Parçalı ve çok bulutlu
|21°C
|Van
|Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|14°C
Uyarı: Bölge genelinde kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
|İl
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|Diyarbakır
|Sabah ve öğle gök gürültülü sağanak yağışlı
|22°C
|Mardin
|Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
|19°C
|Siirt
|Sabah ve öğle gök gürültülü sağanak yağışlı
|20°C
|Şanlıurfa
|Parçalı yer yer çok bulutlu
|25°C
Denizlerde Hava Durumu
|Bölge
|Durum
|Karadeniz
|Doğu kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Marmara Denizi
|Akşam ve gece sağanak yağışlı
|Ege Denizi
|Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor
|Akdeniz
|Doğu Akdeniz'in doğusunda sağanak yağış
|Van Gölü
|Sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı