Marmara'nın güneybatısında rüzgar hızının saatte 40 ila 60 kilometre arasında kuvvetli esebileceği bildirildi.

17 MAYIS PAZAR METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli görülmesi beklenirken, birçok il için sel ve su baskını uyarısı yapıldı.

SAĞANAK YAĞIŞ BİRÇOK BÖLGEDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun büyük bölümü, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yağış beklenen diğer iller arasında:

Balıkesir

Aydın

Adana

Erzincan

Tunceli

Bingöl

Malatya

Batman

Siirt yer alıyor.

Ayrıca Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'ın batı kesimlerinde de yağış geçişleri bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Meteoroloji, özellikle bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olacağına dikkat çekti.

Kuvvetli yağış beklenen bölgeler şöyle:

Marmara'nın doğusu

Batı ve Orta Karadeniz

İç Anadolu'nun kuzeyi

Kütahya'nın kuzey kesimleri

Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

RÜZGARIN HIZI 60 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Yağışla birlikte kuvvetli rüzgar da etkisini gösterecek. Özellikle Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneybatısında rüzgarın güneyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve kısa süreli olumsuzluklar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

SICAKLIKLAR KUZEY VE İÇ KESİMLERDE DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.