Süper El Nino geri dönüyor! Meteoroloji'den hafta sonu alarmı: 16-17 Mayıs hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Ege, Doğu Anadolu ve Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Özellikle Marmara’nın güneybatısında kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor. Deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmesi sonucu ortaya çıkan El Nino hava olayı ise yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez "süper" seviyede etkili olmaya hazırlanıyor. İşte bölge bölge 16-17 Mayıs yurtta hava durumu raporu.

  • Meteoroloji, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.
  • Marmara'nın güneybatısında rüzgar hızının saatte 40 ila 60 kilometre arasında kuvvetli esebileceği bildirildi.
  • Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.
  • Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülecek.
  • Uzmanlar, ani sağanak, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Türkiye genelinde hava koşulları yeniden sertleşiyor. Meteoroloji'nin yayımladığı son rapora göre birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak, bazı illerde ise yağışların kuvvetini artırması bekleniyor.

SÜPER EL NİNO GERİ DÖNÜYOR

Pasifik Okyanusu'nda alize rüzgârlarının zayıflamasıyla deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmesi sonucu ortaya çıkan El Nino hava olayı, yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez "süper" seviyede etkili olmaya hazırlanıyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) verilerine göre mayıs-temmuz döneminde Süper El Nino yaşanma ihtimali yüzde 80'in üzerine çıktı. Uzmanlar, bu sürecin küresel sıcaklık rekorlarını yeniden kırabileceği, birçok bölgede kuraklık, sel ve orman yangınlarını artırabileceği uyarısında bulunuyor.

KURAKLIK BASKISINI ARTIRABİLİR

Türkiye'de ise uzmanlara göre en büyük risk, mevcut kırılgan iklim koşullarının daha da ağırlaşması. Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Doğukan Doğu Yavaşlı, El Nino kaynaklı küresel sıcaklık artışlarının Türkiye'deki kuraklık baskısını artırabileceğini belirtti. Özellikle yaz aylarında yağış rejimlerinde düzensizlik yaşanabileceği ve su kaynakları üzerinde ciddi baskı oluşabileceği ifade ediliyor.

İSTANBUL'DA REKOR SICAKLIK BEKLENTİSİ

Yangın ve aşırı hava olayları konusunda da dikkat çeken uyarılar yapılıyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi'nden Doç. Dr. Okan Ürker, bu yıl Türkiye'de orman yangını riskinin yüksek olduğunu vurgularken, meteoroloji uzmanı Orhan Şen ise temmuz ayından itibaren özellikle İstanbul'da sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini paylaştı. Şen, aşırı sıcaklıklarla birlikte kısa süreli ancak şiddetli yağışların peş peşe sel felaketlerine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Yağış birçok bölgede etkili olacak

Tahminlere göre Marmara Bölgesi'nin tamamı ile Ege Bölgesi'nde aralıklı sağanak yağış geçişleri yaşanacak. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Adana ve Hatay çevreleri de yağışlı sistemin etkisi altında olacak.

Sıcaklıklar batıda yükseliyor

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağını açıkladı. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Uzmanlar özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın daha yüksek olabileceğine dikkat çekiyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın batı kesimlerde güneyli, doğu kesimlerde ise kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, Marmara'nın güneybatısında kuvvetli rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşabileceği bildirildi.

Uzmanlar; ani sağanak, yıldırım, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulundu. Özellikle sürücülerin yağış anında görüş mesafesindeki düşüşe karşı temkinli olması isteniyor.

16 Mayıs 2026 hava durumu raporu

Marmara Bölgesi

İlHava DurumuSıcaklık
ÇanakkaleAkşam ve gece sağanak yağışlı23°C
İstanbulAkşam ve gece sağanak yağışlı25°C
KırklareliÖğleden sonra sağanak yağışlı25°C
SakaryaGece saatlerinde sağanak yağışlı27°C

Uyarı: Bölge genelinde akşam saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor. Güneybatıda rüzgar 40-60 km/saat hızla kuvvetli esecek.

Ege Bölgesi

İlHava DurumuSıcaklık
AfyonkarahisarAkşam ve gece sağanak yağışlı23°C
DenizliAkşam gök gürültülü sağanak yağışlı28°C
İzmirÖğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı29°C
MuğlaAkşam gök gürültülü sağanak yağışlı26°C

Uyarı: Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi

İlHava DurumuSıcaklık
AdanaKıyılar ve gece iç kesimler sağanak yağışlı25°C
AntalyaParçalı ve çok bulutlu26°C
BurdurAkşam gök gürültülü sağanak yağışlı24°C
HataySabah ve öğle sağanak yağışlı23°C

İç Anadolu Bölgesi

İlHava DurumuSıcaklık
AnkaraGece sağanak yağışlı22°C
EskişehirGece sağanak yağışlı24°C
KonyaParçalı ve çok bulutlu24°C
NevşehirParçalı yer yer çok bulutlu18°C

Batı Karadeniz Bölgesi

İlHava DurumuSıcaklık
BoluGece sağanak yağışlı23°C
DüzceGece sağanak yağışlı26°C
KastamonuParçalı ve çok bulutlu22°C
ZonguldakGece sağanak yağışlı20°C

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

İlHava DurumuSıcaklık
AmasyaParçalı yer yer çok bulutlu21°C
ArtvinSabah ve öğle sağanak yağışlı15°C
SamsunParçalı yer yer çok bulutlu18°C
TrabzonSabah ve öğle sağanak yağışlı17°C

Uyarı: Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi

İlHava DurumuSıcaklık
ErzurumYağmur ve sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur15°C
KarsYağmur ve sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur13°C
MalatyaParçalı ve çok bulutlu21°C
VanSağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı14°C

Uyarı: Bölge genelinde kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

İlHava DurumuSıcaklık
DiyarbakırSabah ve öğle gök gürültülü sağanak yağışlı22°C
MardinÖğle saatlerinde sağanak yağışlı19°C
SiirtSabah ve öğle gök gürültülü sağanak yağışlı20°C
ŞanlıurfaParçalı yer yer çok bulutlu25°C

Denizlerde Hava Durumu

BölgeDurum
KaradenizDoğu kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak
Marmara DeniziAkşam ve gece sağanak yağışlı
Ege DeniziKuzey Ege'de fırtına bekleniyor
AkdenizDoğu Akdeniz'in doğusunda sağanak yağış
Van GölüSabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
