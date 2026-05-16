Meteoroloji, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteorolojiden 15 il için uyarı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Türkiye genelinde hava koşulları yeniden sertleşiyor. Meteoroloji'nin yayımladığı son rapora göre birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak, bazı illerde ise yağışların kuvvetini artırması bekleniyor.

SÜPER EL NİNO GERİ DÖNÜYOR

Pasifik Okyanusu'nda alize rüzgârlarının zayıflamasıyla deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmesi sonucu ortaya çıkan El Nino hava olayı, yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez "süper" seviyede etkili olmaya hazırlanıyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) verilerine göre mayıs-temmuz döneminde Süper El Nino yaşanma ihtimali yüzde 80'in üzerine çıktı. Uzmanlar, bu sürecin küresel sıcaklık rekorlarını yeniden kırabileceği, birçok bölgede kuraklık, sel ve orman yangınlarını artırabileceği uyarısında bulunuyor.

KURAKLIK BASKISINI ARTIRABİLİR

Türkiye'de ise uzmanlara göre en büyük risk, mevcut kırılgan iklim koşullarının daha da ağırlaşması. Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Doğukan Doğu Yavaşlı, El Nino kaynaklı küresel sıcaklık artışlarının Türkiye'deki kuraklık baskısını artırabileceğini belirtti. Özellikle yaz aylarında yağış rejimlerinde düzensizlik yaşanabileceği ve su kaynakları üzerinde ciddi baskı oluşabileceği ifade ediliyor.