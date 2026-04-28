Meteorolojik tahminlere göre, 1 Mayıs itibarıyla kırkikindi yağmurları yurt genelinde etkisini göstermeye başlayacak.

HANGİ BÖLGELERDE DAHA SIK GÖRÜLÜR?

Kırkikindi yağışları Türkiye genelinde gözlemlense de en düzenli ve uzun süreli olarak İç Anadolu Bölgesi'nde ortaya çıkıyor. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde ise daha düzensiz ve kısa süreli şekilde etkili oluyor.

Ani bastıran sağanaklar şeklinde görülen bu yağışlar, zaman zaman dolu ve fırtına gibi olumsuz hava koşullarını da beraberinde getirebiliyor. Bununla birlikte, özellikle tarım açısından toprağın nemlenmesine katkı sağladığı için faydalı bir doğa olayı olarak da değerlendiriliyor.