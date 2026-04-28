Meteorolojik olarak "yükselim yağışları" olarak adlandırılan bu doğa olayı, hem ani hava değişimleriyle dikkat çekiyor hem de tarım açısından önemli bir rol oynuyor. Halk arasında yaklaşık 40 gün sürdüğü kabul edilen kırkikindi yağışları, genellikle haziran ortasına kadar etkili olur. Ancak görülme süresi bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir.
KIRKİKİNDİ YAĞIŞLARI NE ZAMAN ETKİLİ OLACAK?
Meteorolojik tahminlere göre yağışlı sistem 1 Mayıs'tan itibaren yurt genelinde hissedilmeye başlanacak ve hafta sonu boyunca etkisini sürdürecek. Kırkikindi yağmurları, genellikle ilkbaharın son dönemlerinde ortaya çıkan ve çoğunlukla öğleden sonra, özellikle ikindi saatlerinde görülen kısa süreli sağanaklar olarak biliniyor.
Bu yağışlar, nisan yağmurlarının ardından belirginleşirken en yoğun dönemine mayıs ayının sonlarına doğru ulaşıyor. Halk arasında yaklaşık 40 gün boyunca aralıklarla devam ettiğine inanılan kırkikindi yağışları, çoğu zaman haziran ortalarına kadar etkisini koruyor. Ancak bu süre, bölgesel farklılıklara göre değişebiliyor.
HANGİ BÖLGELERDE DAHA SIK GÖRÜLÜR?
Kırkikindi yağışları Türkiye genelinde gözlemlense de en düzenli ve uzun süreli olarak İç Anadolu Bölgesi'nde ortaya çıkıyor. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde ise daha düzensiz ve kısa süreli şekilde etkili oluyor.
Ani bastıran sağanaklar şeklinde görülen bu yağışlar, zaman zaman dolu ve fırtına gibi olumsuz hava koşullarını da beraberinde getirebiliyor. Bununla birlikte, özellikle tarım açısından toprağın nemlenmesine katkı sağladığı için faydalı bir doğa olayı olarak da değerlendiriliyor.
KIRKİKİNDİ YAĞIŞLARI NEDİR, NASIL OLUŞUR?
Kırkikindi yağmurları, meteorolojide "konveksiyonel" ya da "yükselim yağışları" olarak adlandırılıyor. Bu yağış türü, güneşin etkisiyle ısınan yeryüzüne yakın hava tabakasının yükselmesiyle başlıyor.
Yükselen sıcak ve nemli hava, atmosferin daha serin katmanlarına ulaştığında soğuyarak yoğunlaşıyor ve bulut oluşumuna yol açıyor. Bu süreç kısa sürede gök gürültülü sağanaklara dönüşebiliyor.
Adını, yaklaşık kırk gün boyunca özellikle ikindi saatlerinde görülme ihtimalinin yüksek olmasından alan kırkikindi yağışları, ilkbahardan yaza geçiş döneminin en karakteristik hava olayları arasında yer alıyor.
(Takvim Foto Arşiv, MGM)