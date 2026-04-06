Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın kuzey ve doğusu başta olmak üzere Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'in doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya'nın iç kesimleri ve Kütahya çevrelerinde de yağış görülecek.
Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise yağışların yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye çevrelerinde yağışların zaman zaman kuvvetli olacağı belirtiliyor.
RÜZGAR YER YER KUVVETLENECEK
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Batı Karadeniz'de ise kuzeybatı yönlü rüzgarların yer yer 40 ila 60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli esmesi bekleniyor.
İSTANBUL İÇİN AKOM'DAN KRİTİK UYARI: BALKANLAR ÜZERİNDEN SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR!
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı (AKOM), İstanbulluları önümüzdeki günler için uyardı. Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava sistemi çarşamba gününden itibaren şehri etkisi altına alacak.
SICAKLIKLAR KIŞ DEĞERLERİNE DÜŞECEK
Hali hazırda 17°C civarında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta boyunca etkili olacak sistemle birlikte gün geçtikçe düşeceği tahmin ediliyor. AKOM'un paylaştığı verilere göre, sıcaklıkların Cuma gününe kadar 10°C'nin altına gerileyerek kış değerlerine dönmesi bekleniyor.
Önümüzdeki günlerde İstanbul'da beklenen hava koşulları şu şekilde:
8 Nisan Çarşamba: Parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu. Sıcaklıklar 7°C ile 13°C arasında seyredecek.
9 Nisan Perşembe: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu. Sıcaklıklar 6°C ile 12°C arasında olacak.
10 Nisan Cuma: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Cuma günü sıcaklıkların 5°C ile 9°C bandına kadar gerilemesi öngörülüyor.
Hafta Sonu: Cumartesi gününden itibaren yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Cumartesi parçalı bulutlu, Pazar ise az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, sıcaklıklar kademeli olarak yükselişe geçecek.
İÇ KESİMLERDE KIŞ ŞARTLARI GERİ DÖNÜYOR
Özellikle iç ve yüksek kesimlerde soğuk hava daha belirgin hissedilecek. Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi ve kar erimesine bağlı riskler devam ediyor. Bu bölgelerde yaşayanların dikkatli olması isteniyor.
HAFTA BOYUNCA SİS VE SAĞANAK ETKİLİ
Yağışlı sistemle birlikte birçok ilde sis görülecek. Hafta sonuna doğru Marmara, Ege, Batı Karadeniz'in batısı ile Antalya, Eskişehir ve Ankara çevrelerinde sağanak yağışların etkisini artırması bekleniyor.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
Başkent Ankara'da hafta boyunca çok bulutlu bir hava hakim olacak. Çarşamba günü aralıklı yağış beklenirken, sıcaklıkların gündüz 8, gece ise 0 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.
İstanbul'da hafta genelinde sağanak yağış etkili olacak. Kentte ortalama sıcaklıkların 10 derece civarında seyretmesi bekleniyor.
İzmir'de de yağışlı hava etkisini gösterecek. Kentte en yüksek sıcaklık 20 derece olarak ölçülürken, zaman zaman sağanak geçişleri görülecek.
EN SERT SOĞUK PERŞEMBE VE CUMA
Soğuk hava dalgasının en yoğun hissedileceği günlerin perşembe ve cuma olacağı tahmin ediliyor. Bu süreçte özellikle sabah ve gece saatlerinde sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi bekleniyor.
Yetkililer, kuvvetli yağış, ani sıcaklık düşüşü ve çığ riskine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istiyor.
ZİRAİ DON TEHLİKESİ KAPIDA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgasına bağlı olarak zirai don riskine karşı uyarıda bulundu. Özellikle kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde ciddi riskler oluşabileceği belirtildi.
MARMARA DA LİSTEDE
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara için kritik bir uyarı yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre, 8 Nisan Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuzey yönlü soğuk hava dalgası bölge genelinde etkisini göstermeye başlayacak.
SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK
Yeni hava sistemiyle birlikte Marmara genelinde sıcaklıkların kısa sürede düşmesi bekleniyor. Özellikle gece saatlerinde hissedilecek ani soğuma, tarımsal faaliyetlerin sürdüğü alanlarda risk oluşturacak.
GECE SAATLERİNE DİKKAT
Yapılan son tahminlere göre salı gününü çarşambaya bağlayan gece itibarıyla Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif şiddette zirai don bekleniyor. Gece saatlerinde etkisini gösterecek olan bu durumun, özellikle açık alanlardaki ürünler üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.
DOĞU'DA RİSK DAHA YÜKSEK
Çarşamba gecesinden itibaren ise soğuk hava etkisini daha da artıracak. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai donun orta, yer yer kuvvetli şiddette görülmesi bekleniyor. Bu bölgelerde don riskinin daha yaygın ve etkili olacağı öngörülüyor.
HAFTA BOYUNCA SÜRECEK
Meteorolojik değerlendirmelere göre zirai don tehlikesi kısa süreli olmayacak. Hafta ortasında başlayacak olan riskin cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Bu süreçte sıcaklıkların özellikle gece ve sabah saatlerinde kritik seviyelere ineceği tahmin ediliyor.
7 NİSAN BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu Özeti
|MARMARA
|İstanbul
|16°C
|Parçalı bulutlu; akşam ve gece sağanak yağışlı.
|Sakarya
|21°C
|Parçalı bulutlu; öğleden sonra sağanak yağışlı.
|Edirne
|22°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu.
|Çanakkale
|20°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu.
|EGE
|İzmir
|21°C
|Parçalı ve az bulutlu.
|Manisa
|22°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu.
|Muğla
|20°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu.
|Afyonkarahisar
|17°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu.
|AKDENİZ
|Adana
|20°C
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Antalya
|20°C
|Parçalı bulutlu; iç kesimler sağanak yağışlı.
|Hatay
|19°C
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Burdur
|17°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu.
|İÇ ANADOLU
|Ankara
|16°C
|Öğleden sonra ve akşam sağanak yağışlı.
|Eskişehir
|17°C
|Öğleden sonra ve gece sağanak yağışlı.
|Konya
|17°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu.
|Çankırı
|20°C
|Öğleden sonra ve akşam sağanak yağışlı.
|BATI KARADENİZ
|Düzce
|20°C
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Kastamonu
|17°C
|Öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı.
|Zonguldak
|16°C
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Bolu
|15°C
|Öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı.
|ORTA & DOĞU KARADENİZ
|Amasya
|21°C
|Akşamdan itibaren aralıklı sağanak yağışlı.
|Samsun
|17°C
|Akşamdan itibaren aralıklı sağanak yağışlı.
|Rize
|16°C
|Gece saatlerinde sağanak yağışlı.
|Trabzon
|15°C
|Gece saatlerinde sağanak yağışlı.
|DOĞU ANADOLU
|Malatya
|16°C
|Öğleden sonra sağanak yağışlı.
|Erzurum
|10°C
|Öğleden sonra sağanak; yüksekler karla karışık yağmurlu.
|Kars
|10°C
|Öğleden sonra sağanak; yüksekler karla karışık yağmurlu.
|Van
|10°C
|Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|Gaziantep
|17°C
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Şanlıurfa
|15°C
|Öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak yağışlı.
|Diyarbakır
|15°C
|Öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak yağışlı.
|Siirt
|12°C
|Öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak yağışlı.