İSTANBUL İÇİN AKOM'DAN KRİTİK UYARI: BALKANLAR ÜZERİNDEN SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR!



Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı (AKOM), İstanbulluları önümüzdeki günler için uyardı. Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava sistemi çarşamba gününden itibaren şehri etkisi altına alacak. SICAKLIKLAR KIŞ DEĞERLERİNE DÜŞECEK



Hali hazırda 17°C civarında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta boyunca etkili olacak sistemle birlikte gün geçtikçe düşeceği tahmin ediliyor. AKOM'un paylaştığı verilere göre, sıcaklıkların Cuma gününe kadar 10°C'nin altına gerileyerek kış değerlerine dönmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da beklenen hava koşulları şu şekilde: 8 Nisan Çarşamba: Parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu. Sıcaklıklar 7°C ile 13°C arasında seyredecek. 9 Nisan Perşembe: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu. Sıcaklıklar 6°C ile 12°C arasında olacak. 10 Nisan Cuma: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Cuma günü sıcaklıkların 5°C ile 9°C bandına kadar gerilemesi öngörülüyor. Hafta Sonu: Cumartesi gününden itibaren yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Cumartesi parçalı bulutlu, Pazar ise az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, sıcaklıklar kademeli olarak yükselişe geçecek.

Doğu Anadolu’nun yükseklerinde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. İÇ KESİMLERDE KIŞ ŞARTLARI GERİ DÖNÜYOR



Özellikle iç ve yüksek kesimlerde soğuk hava daha belirgin hissedilecek. Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi ve kar erimesine bağlı riskler devam ediyor. Bu bölgelerde yaşayanların dikkatli olması isteniyor.

Sıcaklıklar çarşambadan itibaren hızla düşerek mevsim normallerinin altına inecek. HAFTA BOYUNCA SİS VE SAĞANAK ETKİLİ



Yağışlı sistemle birlikte birçok ilde sis görülecek. Hafta sonuna doğru Marmara, Ege, Batı Karadeniz'in batısı ile Antalya, Eskişehir ve Ankara çevrelerinde sağanak yağışların etkisini artırması bekleniyor.

Batı Karadeniz’de kuvvetli rüzgar yer yer 60 km/s hıza ulaşacak. ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU



Başkent Ankara'da hafta boyunca çok bulutlu bir hava hakim olacak. Çarşamba günü aralıklı yağış beklenirken, sıcaklıkların gündüz 8, gece ise 0 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. İstanbul'da hafta genelinde sağanak yağış etkili olacak. Kentte ortalama sıcaklıkların 10 derece civarında seyretmesi bekleniyor. İzmir'de de yağışlı hava etkisini gösterecek. Kentte en yüksek sıcaklık 20 derece olarak ölçülürken, zaman zaman sağanak geçişleri görülecek.