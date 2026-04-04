Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde hava koşullarında belirgin bir değişime işaret ediyor. Mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar yerini daha soğuk ve yağışlı bir sisteme bırakmaya hazırlanıyor.
YURT GENELİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR
Haftanın ilk günlerinde Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Akdeniz Bölgesi'nin büyük bölümü (Antalya kıyıları hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile birlikte Ege ve İç Anadolu'nun bazı illerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar görülecek.
Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Konya, Karaman, Niğde, Sivas ve Şırnak çevreleri de yağış alan bölgeler arasında yer alıyor.
SİS VE PUS ETKİLİ OLACAK
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yer yer sis ve pus bekleniyor. Görüş mesafesinde yaşanabilecek düşüş nedeniyle özellikle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ riski sürüyor. Yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda yaşanabilecek kar erimeleri, riskin artmasına neden oluyor. Yetkililer, bu bölgelerde bulunan vatandaşları ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
ÇARŞAMBADAN SONRA SERT DÜŞÜŞ
Meteoroloji'nin uzun vadeli tahminlerine göre haftanın en kritik kırılma noktası çarşamba günü olacak. Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların ülke genelinde 4 ila 8 derece birden düşmesi bekleniyor.
Bu sistemle birlikte yağışların da yurt geneline yayılması öngörülüyor.
İÇ KESİMLERDE KIŞ GERİ DÖNÜYOR
Soğuk hava dalgasının etkisi özellikle iç bölgelerde daha sert hissedilecek. Ankara'da haftanın başında 16 derece civarında olan sıcaklığın, perşembe günü 9 dereceye kadar gerilemesi, gece saatlerinde ise sıfır dereceye düşmesi bekleniyor.
Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kış koşulları yeniden etkisini gösterecek.
KIYILARDA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Batı ve güney kıyı kesimlerde sağanak yağışların zaman zaman kuvvetlenmesi bekleniyor. Özellikle ani yağışlara bağlı su baskınları ve ulaşımda aksamalar riskine karşı tedbirli olunması gerekiyor.
UZMANLARDAN PEŞ PEŞE UYARILAR
Meteoroloji uzmanları, ani sıcaklık düşüşlerinin sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor. Aynı zamanda zirai don riski, ulaşımda aksamalar ve bölgesel afet ihtimallerine karşı güncel hava tahminlerinin yakından takip edilmesi gerektiği vurgulanıyor.
Yeni haftayla birlikte bahar havası yerini yeniden kış şartlarına bırakırken, özellikle çarşamba gününden itibaren Türkiye genelinde daha sert ve yağışlı bir tablo öne çıkıyor.
6 NİSAN BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU: YAĞIŞ VE SİS ETKİLİ OLUYOR
Yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, bazı bölgelerde sağanak yağışlar ve sisli hava dikkat çekiyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde yer yer yağış geçişleri beklenirken, sabah ve gece saatlerinde pus ve sis birçok bölgede etkisini gösterecek.
MARMARA'DA SAKİN HAVA SABAH SAATLERİNE DİKKAT
Marmara Bölgesi'nde gün boyunca parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü öne çıkıyor. Ancak sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Çanakkale 19, Edirne 20, İstanbul 16 ve Kırklareli 19 derece civarında seyredecek.
EGE'DE ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT: YEREL SAĞANAK GELİYOR
Ege Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken, özellikle öğle saatlerinden sonra Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar görülecek.
İzmir 19, Manisa 20, Afyonkarahisar 15 derece ölçülürken, Muğla'da sıcaklık 18 derece civarında olacak.
AKDENİZ'DE YAĞIŞ GENİŞ ALANA YAYILIYOR
Akdeniz Bölgesi'nde Antalya kıyıları dışında kalan kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışlar gün içinde aralıklarla kendini gösterecek.
Adana 20, Antalya 19, Hatay ve Mersin 18 derece civarında seyredecek. Antalya'da yağışların daha çok iç kesimlerde görülmesi bekleniyor.
İÇ ANADOLU'DA BULUTLU HAVA VE YEREL YAĞIŞ
İç Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Konya, Karaman, Niğde ve Sivas çevrelerinde öğle saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor.
Ankara 16, Çankırı 17, Eskişehir 18 derece ölçülürken, Konya'da sıcaklık 15 derece civarında seyredecek.
BATI KARADENİZ'DE SİS VE PUS ETKİLİ
Batı Karadeniz Bölgesi genelinde parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.
Bolu 17, Düzce 18, Kastamonu 16 ve Zonguldak 14 derece civarında seyredecek.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE YAĞIŞ VAR
Orta ve Doğu Karadeniz'de bulutluluk artarken, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
Trabzon 14, Samsun 16, Amasya 18 derece ölçülürken, Artvin'de sıcaklık 13 derece civarında seyredecek. Bölgenin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi de sürüyor.
DOĞU ANADOLU'DA SOĞUK HAVA VE ÇIĞ RİSKİ
Doğu Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, bölgenin batısı ile Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak geçişleri bekleniyor.
Erzurum ve Kars'ta sıcaklık 9, Van'da 10, Malatya'da ise 15 derece civarında olacak. Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi devam ediyor.
GÜNEYDOĞU'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR
Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yağışların özellikle öğle saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.
Diyarbakır ve Gaziantep 17, Siirt 16, Şanlıurfa 18 derece civarında seyredecek.