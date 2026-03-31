Meteoroloji verilerine göre Türkiye, önümüzdeki günlerde geniş çaplı bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, birçok bölgede aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
YAĞIŞLAR GENİŞ ALANA YAYILIYOR
Son tahminlere göre Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz başta olmak üzere çok sayıda bölgede yağış görülecek. İç kesimlerde de etkisini hissettirecek olan sistem; Ankara, Çankırı, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleriyle birlikte Mersin'in iç kesimlerinde sağanak şeklinde kendini gösterecek.
Doğu kesimlerde ise tablo farklı. Ardahan ve Hakkari çevrelerinde yağmurun yer yer karla karışık yağmura ve kara dönmesi bekleniyor.
ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE KRİTİK
Hafta ortasından itibaren yağışların şiddetinde belirgin bir artış öngörülüyor. Özellikle çarşamba günü İç Ege, Batı Akdeniz ve Trakya'da kuvvetli yağışlar etkili olacak. Güney Ege kıyıları ile İzmir çevresinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış görülebileceği ifade ediliyor.
Perşembe günü de sistem gücünü koruyacak. Trakya, Ege kıyıları, Akdeniz ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağışların devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
Yağışla birlikte rüzgar da etkisini artıracak. Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar beklenirken, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına görüleceği tahmin ediliyor. Özellikle kıyı kesimlerde ulaşımda aksamalara yol açabilecek risklere dikkat çekiliyor.
SICAKLIKLAR YÜKSELİŞE GEÇİYOR
Hava sıcaklıklarının güney, iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genel tabloya bakıldığında sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, yer yer ise üzerinde seyredeceği belirtiliyor.
İSTANBUL'DA YAĞIŞ BİR HAFTA SÜRECEK
Meteoroloji mühendisi Güven Özdemir'in değerlendirmesine göre, mevcut yağışların ardından İtalya üzerinden gelen yeni bir alçak basınç sistemi Türkiye'yi etkisi altına alacak. Bu sistemin özellikle Marmara Bölgesi'nde yağışları yeniden kuvvetlendirmesi bekleniyor.
İstanbul'da yağışların yaklaşık bir hafta boyunca aralıklarla devam edebileceği belirtilirken, özellikle kıyı kesimlerde yağışın daha yoğun hissedileceği ifade ediliyor. Lodosun etkisiyle birlikte rüzgarın yağışı zaman zaman daha da şiddetlendireceği vurgulanıyor.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM
Başkent Ankara'da parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Çarşamba ve perşembe günleri aralıklı sağanak beklenirken, perşembe günü yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların hafta sonuna doğru 19 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
İstanbul'da da benzer şekilde aralıklı sağanak yağışlar görülecek. Hava sıcaklığı birkaç gün içinde 10 dereceden 16 dereceye kadar çıkacak.
İzmir'de ise gök gürültülü sağanak yağış öne çıkıyor. Özellikle çarşamba ve perşembe günleri kentte çok kuvvetli ve şiddetli yağışların etkili olması bekleniyor.
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ RİSKİ
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi devam ediyor. Yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerde kar erimesine bağlı risklerin arttığına dikkat çekilerek, vatandaşların tedbirli olması isteniyor.
SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT
Uzmanlar, kuvvetli yağışların özellikle batı bölgelerde sel ve su baskınlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Yağışların baraj doluluk oranları açısından olumlu olduğu belirtilse de ani ve yoğun yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.