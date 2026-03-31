Marmara'da kuvvetli rüzgar, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor ve kıyı kesimlerinde ulaşımda aksamalar yaşanabilir.

İstanbul'da aralıklarla devam edecek sağanak yağışların yaklaşık bir hafta boyunca etkili olması, rüzgar hızının 50-70 kilometreye ulaşması bekleniyor.

İzmir çevresi ve Güney Ege kıyılarında çarşamba ve perşembe günleri çok kuvvetli ve şiddetli yağış görülebileceği tahmin ediliyor.

Türkiye genelinde çarşamba ve perşembe günleri Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre Türkiye, önümüzdeki günlerde geniş çaplı bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, birçok bölgede aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Sağanak yağışlar birçok bölgede aralıklarla etkisini gösteriyor.

YAĞIŞLAR GENİŞ ALANA YAYILIYOR

Son tahminlere göre Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz başta olmak üzere çok sayıda bölgede yağış görülecek. İç kesimlerde de etkisini hissettirecek olan sistem; Ankara, Çankırı, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleriyle birlikte Mersin'in iç kesimlerinde sağanak şeklinde kendini gösterecek.

Doğu kesimlerde ise tablo farklı. Ardahan ve Hakkari çevrelerinde yağmurun yer yer karla karışık yağmura ve kara dönmesi bekleniyor.