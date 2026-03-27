Son tahminlere göre Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda aralıklı yağış görülecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olurken Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar etkili olacak.
DOĞU'DA KAR EGE'DE SAĞANAK
Özellikle Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar beklenirken Kıyı Ege ile Çanakkale, Şırnak ve Siirt-Batman hattında kuvvetli sağanak yağış öne çıkıyor.
ULAŞIMDA AKSAMA YAŞANABİLİR
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden eseceği tahmin edilirken, Kıyı Ege'de fırtına şeklinde (50-70 km/sa) etkili olması bekleniyor. Bu durumun ulaşımda aksamalara ve çatı uçmalarına yol açabileceği belirtiliyor.
Öte yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Yetkililer, özellikle yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
HAVA SICAKLIKLARI KUZEYDE ARTIYOR
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı tahmin edilirken diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Uzmanlar ani hava değişimlerinin özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riskini artırabileceğine dikkat çekerek vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor.
DOĞU'DA 6 İL İÇİN "SARI KOD" UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bitlis, Hakkari, Siirt, Van, Batman ve Şırnak için "sarı kod" uyarısı yayımladı. Bölgede kuvvetli yağış, yüksek kesimlerde ise kar ve karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.
