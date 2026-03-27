Öte yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Yetkililer, özellikle yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Kıyı Ege ile Çanakkale, Şırnak ve Siirt-Batman hattında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI KUZEYDE ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı tahmin edilirken diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Uzmanlar ani hava değişimlerinin özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riskini artırabileceğine dikkat çekerek vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor.

DOĞU'DA 6 İL İÇİN "SARI KOD" UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bitlis, Hakkari, Siirt, Van, Batman ve Şırnak için "sarı kod" uyarısı yayımladı. Bölgede kuvvetli yağış, yüksek kesimlerde ise kar ve karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.