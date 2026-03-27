Fırtına hattı aktif | 6 il listede: Doğu'da kar Batı’da şakır şakır yağmur

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Birçok bölgede sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Bitlis, Hakkari, Siirt, Van, Batman ve Şırnak için “sarı kod” uyarısı yayımlandı.

Son tahminlere göre Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda aralıklı yağış görülecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olurken Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar etkili olacak.

DOĞU'DA KAR EGE'DE SAĞANAK

Özellikle Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar beklenirken Kıyı Ege ile Çanakkale, Şırnak ve Siirt-Batman hattında kuvvetli sağanak yağış öne çıkıyor.

ULAŞIMDA AKSAMA YAŞANABİLİR

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden eseceği tahmin edilirken, Kıyı Ege'de fırtına şeklinde (50-70 km/sa) etkili olması bekleniyor. Bu durumun ulaşımda aksamalara ve çatı uçmalarına yol açabileceği belirtiliyor.

Öte yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Yetkililer, özellikle yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

HAVA SICAKLIKLARI KUZEYDE ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı tahmin edilirken diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Uzmanlar ani hava değişimlerinin özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riskini artırabileceğine dikkat çekerek vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor.

DOĞU'DA 6 İL İÇİN "SARI KOD" UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bitlis, Hakkari, Siirt, Van, Batman ve Şırnak için "sarı kod" uyarısı yayımladı. Bölgede kuvvetli yağış, yüksek kesimlerde ise kar ve karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.

Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır.

Bugün yurtta hava nasıl olacak?

  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 16
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 17

  • Adana: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 22
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 20
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15

  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 8
  • Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

