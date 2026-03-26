Meteoroloji’den il il sağanak yağmur uyarısı: Gece saatlerinde yağış artıyor

Meteoroloji’nin 26 Mart raporuna göre birçok bölgede yağış beklenirken, özellikle Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda gece saatlerinde sağanakların şiddetini artıracağı uyarısı yapıldı. Sel riskine dikkat çekilirken 2 il için sarı kod verildi.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mardin ve Şanlıurfa için sarı kodlu yağış uyarısı yayımladı.
  • Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Niğde, Karaman ve Antalya'nın iç kesimlerinde yağış bekleniyor.
  • Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek, eğimli ve kar örtüsü bulunan bölgelerinde çığ tehlikesi devam ediyor.
  • Doğu Anadolu'nun doğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor.
  • Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

Dün Hatay, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da su baskınlarına neden olan kuvvetli sağanak yağışların, bugün de Doğu Anadolu'da etkisini sürdürmesi bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji sis, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı da uyarı yaptı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il tahminler…

YAĞIŞ VE SİS UYARISI: DOĞU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ, YÜKSEKLERDE KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Özellikle kuzey ve doğu bölgelerde bulutluluk artarken, birçok ilde yağış görülecek.

🌧️ HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ VAR?

Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere Sivas, Kayseri, Niğde, Karaman çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinde yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak.

Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında ise yer yer gök gürültülü sağanak görülebilir. Yüksek kesimlerde ise kar etkisini gösterecek:

-Toroslar çevresi

-Doğu Karadeniz'in iç kesimleri

-Doğu Anadolu'nun doğusu

❄️ DOĞU'DA KAR VE ÇIĞ RİSKİ

Doğu Anadolu'nun doğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek, eğimli ve kar örtüsü bulunan bölgelerinde çığ tehlikesi devam ediyor. Uzmanlar özellikle bu bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

🌫️ SİS VE PUS ETKİLİ OLACAK

Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Bu durum özellikle sürücüler için görüş mesafesinde düşüş anlamına geliyor.

🌡️ SICAKLIKLAR DEĞİŞMİYOR

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek.

⚠️ ÖNEMLİ UYARILAR

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda gece saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi sürüyor.

Yetkililer, özellikle riskli bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlatıyor.

İKİ İL İÇİN SARI KODLU YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mardin ve Şanlıurfa için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bölgede etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün yurt genelinde bazı illerde beklenen günün en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şu şekilde sıralanıyor:

Kırklareli: 3 / 14°C

İstanbul: 7 / 12°C

Denizli: 6 / 17°C

İzmir: 7 / 17°C

Adana: 9 / 21°C

Ankara: 6 / 15°C

Samsun: 9 / 12°C

Erzurum: 1 / 9°C

Malatya: 6 / 13°C

Kars: 0 / 9°C

Diyarbakır: 7 / 15°C

Gaziantep: 6 / 13°C

Verilere göre en yüksek sıcaklık Adana'da ölçülürken, en düşük değer Kars'ta sıfır derece olarak öne çıkıyor.

