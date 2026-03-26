Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

Doğu Anadolu'nun doğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek, eğimli ve kar örtüsü bulunan bölgelerinde çığ tehlikesi devam ediyor.

Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Niğde, Karaman ve Antalya'nın iç kesimlerinde yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mardin ve Şanlıurfa için sarı kodlu yağış uyarısı yayımladı.

Dün Hatay, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da su baskınlarına neden olan kuvvetli sağanak yağışların, bugün de Doğu Anadolu'da etkisini sürdürmesi bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji sis, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı da uyarı yaptı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il tahminler…

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Özellikle kuzey ve doğu bölgelerde bulutluluk artarken, birçok ilde yağış görülecek.

🌧️ HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ VAR?

Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere Sivas, Kayseri, Niğde, Karaman çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinde yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak.

Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında ise yer yer gök gürültülü sağanak görülebilir. Yüksek kesimlerde ise kar etkisini gösterecek:

-Toroslar çevresi

-Doğu Karadeniz'in iç kesimleri

-Doğu Anadolu'nun doğusu