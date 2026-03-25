RÜZGAR UYARISI: MARMARA VE EGE DİKKAT Rüzgarın yönü ve şiddeti bazı bölgelerde hayatı zorlaştırabilir.

Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyıları:Kuzey ve kuzeydoğudan 40-70 km/saat hızla, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esecek 👉 Açık alanlarda bulunacaklar ve deniz ulaşımı planlayanlar için risk oluşturuyor.



2 İLE SARI KODLU UYARI Meteorolojik verilere göre Hakkari ve Şırnak için sarı kodlu uyarı, yalnızca yağmurla sınırlı değil. Bölgede hem kuvvetli sağanak hem de kar yağışı etkili olacak.

SICAKLIKLAR NE DURUMDA?



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yok. Değerler mevsim normalleri civarında. Ancak yağış ve rüzgar nedeniyle hissedilen sıcaklık daha düşük olabilir. BUGÜN DIŞARI ÇIKACAKLAR İÇİN HIZLI REHBER

Şemsiye gerekli mi?→ Evet

Kalın giyinmeli miyim? → Özellikle doğuda evet

Yolculuk riskli mi? → Doğu bölgelerinde dikkat

Fırtına var mı?→ Marmara ve Kuzey Ege'de etkili 👉 Günlük plan yaparken sadece hava durumunu değil, bulunduğunuz bölgedeki riskleri de dikkate almak gerekiyor. BİLMEDEN ÇIKMAYIN: 3 KRİTİK UYARI İstanbul/Bursa Hattı:70 km/saat hızı bulacak rüzgar, köprü geçişlerinde ve açık alanlarda yürürken denge kaybına neden olabilir. Çatı uçması ve ağaç devrilmelerine karşı binaların rüzgar alan taraflarında bulunmayın. Hakkari ve Şırnak (Sarı Kod): Bu bölgede yağış "kuvvetli" ötesine geçecek. Ani sel baskınları ve ulaşımın kapanma riski çok yüksek. Hissedilen Sıcaklık:Termometre 12 dereceyi gösterse de rüzgar nedeniyle siz onu 6-7 derece gibi hissedeceksiniz. Kıyafet seçerken "rüzgar kesici" ürünlere öncelik verin.

25 MART İL İL HAVA DURUMU RAPORU MARMARA: DOĞUDA YAĞMUR BATIDA BULUT GÜNEYBATIDA FIRTINA Marmara Bölgesi genelinde çok bulutlu bir gökyüzü hakim. Bölgenin doğusunda aralıklı yağmur ve sağanak geçişleri beklenirken, güneybatı kesimlerde rüzgar dikkat çekiyor. Edirne: 17°C – Çok bulutlu

İstanbul: 12°C – Çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Kırklareli: 14°C – Çok bulutlu

Kocaeli: 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 👉 Özellikle Marmara'nın güneybatısında rüzgarın kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.