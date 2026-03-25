Meteoroloji verilerine göre bugün Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan tüm bölgelerde yağış etkili olacak.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU: NEREDE NE BEKLENİYOR?
Yağışlar ülke genelinde etkili olsa da türü ve şiddeti bölgelere göre değişiyor:
Genel görünüm: Yağmur ve sağanak
Güney Ege ve Akdeniz kıyıları:Yer yer gök gürültülü sağanak
Toroslar, Doğu Karadeniz iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu:Karla karışık yağmur ve kar
Hakkari çevresi:Yer yer kuvvetli yağış
👉 Özellikle doğu bölgelerinde hava koşulları gün içinde daha sert hissedilecek.
Bugün evden çıkmadan önce haritaya bakmak yetmez, hangi riskle karşı karşıya olduğunuzu bilmeniz lazım. Batıda rüzgar savuracak, doğuda kar yolları kapatacak.
|Bölge / Risk
|Ne Yaşanacak?
|Sizin İçin Pratik Sonucu
|Marmara & Kuzey Ege
|70 km/saat hızla fırtına
|Deniz ulaşımı aksar, dışarıda yürümek zorlaşır.
|Akdeniz & Güney Ege
|Gök gürültülü sert yağış
|Ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olun.
|Doğu Anadolu
|Kar, Buzlanma ve Çığ
|Sadece şemsiye yetmez, kışlık lastik ve tam tedbir şart.
ASIL RİSKLER: SADECE YAĞMUR DEĞİL
Bugün hava durumunu önemli kılan detaylar ve beraberinde getirdiği riskler:
Buzlanma ve don:Doğu Anadolu'nun doğusunda sabah ve gece saatlerinde etkili
Çığ tehlikesi:Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında
Kuvvetli yağış:Hakkari çevresinde yer yer etkili
👉 Bu durum özellikle sürücüler ve kırsal bölgelerde yaşayanlar için dikkat gerektiriyor.
RÜZGAR UYARISI: MARMARA VE EGE DİKKAT
Rüzgarın yönü ve şiddeti bazı bölgelerde hayatı zorlaştırabilir.
Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyıları:Kuzey ve kuzeydoğudan 40-70 km/saat hızla, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esecek
👉 Açık alanlarda bulunacaklar ve deniz ulaşımı planlayanlar için risk oluşturuyor.
2 İLE SARI KODLU UYARI
Meteorolojik verilere göre Hakkari ve Şırnak için sarı kodlu uyarı, yalnızca yağmurla sınırlı değil. Bölgede hem kuvvetli sağanak hem de kar yağışı etkili olacak.
SICAKLIKLAR NE DURUMDA?
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yok. Değerler mevsim normalleri civarında. Ancak yağış ve rüzgar nedeniyle hissedilen sıcaklık daha düşük olabilir.
BUGÜN DIŞARI ÇIKACAKLAR İÇİN HIZLI REHBER
Şemsiye gerekli mi?→ Evet
Kalın giyinmeli miyim? → Özellikle doğuda evet
Yolculuk riskli mi? → Doğu bölgelerinde dikkat
Fırtına var mı?→ Marmara ve Kuzey Ege'de etkili
👉 Günlük plan yaparken sadece hava durumunu değil, bulunduğunuz bölgedeki riskleri de dikkate almak gerekiyor.
BİLMEDEN ÇIKMAYIN: 3 KRİTİK UYARI
İstanbul/Bursa Hattı:70 km/saat hızı bulacak rüzgar, köprü geçişlerinde ve açık alanlarda yürürken denge kaybına neden olabilir. Çatı uçması ve ağaç devrilmelerine karşı binaların rüzgar alan taraflarında bulunmayın.
Hakkari ve Şırnak (Sarı Kod): Bu bölgede yağış "kuvvetli" ötesine geçecek. Ani sel baskınları ve ulaşımın kapanma riski çok yüksek.
Hissedilen Sıcaklık:Termometre 12 dereceyi gösterse de rüzgar nedeniyle siz onu 6-7 derece gibi hissedeceksiniz. Kıyafet seçerken "rüzgar kesici" ürünlere öncelik verin.
25 MART İL İL HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA: DOĞUDA YAĞMUR BATIDA BULUT GÜNEYBATIDA FIRTINA
Marmara Bölgesi genelinde çok bulutlu bir gökyüzü hakim. Bölgenin doğusunda aralıklı yağmur ve sağanak geçişleri beklenirken, güneybatı kesimlerde rüzgar dikkat çekiyor.
Edirne: 17°C – Çok bulutlu
İstanbul: 12°C – Çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kırklareli: 14°C – Çok bulutlu
Kocaeli: 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
👉 Özellikle Marmara'nın güneybatısında rüzgarın kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.
EGE: YAĞIŞ YAYILIYOR KIYILARDA FIRTINA RİSKİ
Ege Bölgesi'nde Kuzey Ege kıyıları dışında hemen her noktada yağış görülüyor. Güney kıyılarda ise yağışlar yer yer gök gürültüsüyle birlikte etkili.
Afyonkarahisar: 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Denizli: 14°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İzmir: 16°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Manisa: 15°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
👉 Kuzey Ege kıyılarında rüzgar zaman zaman fırtına seviyesine çıkabilir.
AKDENİZ: SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ ETKİLİ
Akdeniz genelinde yağışlar daha kuvvetli hissedilecek. Kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanaklar öne çıkarken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülüyor.
Adana: 19°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya: 18°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay: 15°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Mersin: 18°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
👉 Toroslar çevresinde sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.
İÇ ANADOLU: GÜN BOYU ARALIKLI YAĞIŞ
İç Anadolu'da hava parçalı ve çok bulutlu. Gün içinde aralıklı yağmur ve sağanak geçişleri bekleniyor.
Ankara: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Çankırı: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Eskişehir: 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Konya: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
👉 Gün içinde kısa süreli yağışlar planları aksatabilir.
BATI KARADENİZ: YAĞMUR ARALIKLARLA DEVAM EDECEK
Bölge genelinde çok bulutlu bir hava hakim. Yağışlar gün boyunca aralıklı şekilde sürecek.
Bolu: 8°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Düzce: 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kastamonu: 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Zonguldak: 9°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
👉Bölge genelinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ: YAĞMUR VAR YÜKSEKLERDE KAR VE ÇIĞ RİSKİ
Amasya: 15°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Samsun: 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Tokat: 14°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Trabzon: 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
👉 İç kesimlerin yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
DOĞU ANADOLU: KAR, BUZLANMA VE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Doğu Anadolu'da hava daha sert. Yağışlar hem yağmur hem kar şeklinde görülüyor. Özellikle doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı öne çıkıyor.
Erzurum: -3°C / 9°C – Öğleden sonra yağmur, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar
Kars: -1°C / 7°C – Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Malatya: 3°C / 13°C – Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Van: 0°C / 7°C – Yağmur ve karla karışık yağmur, akşam saatlerinde kar
👉 Hakkari çevresinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca yüksek kesimlerde çığ riski var.
GÜNEYDOĞU ANADOLU: YAĞMUR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Bölgede çok bulutlu hava hakim. Yağışlar aralıklı şekilde devam edecek.
Diyarbakır: 16°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Gaziantep: 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Siirt: 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Şanlıurfa: 15°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Bugün Türkiye genelinde hava koşulları tek tip ve stabil değil. Aynı gün içinde yağmur, fırtına ve karın farklı bölgelerde etkili olması bekleniyor. Dışarı çıkmadan önce yalnızca genel tabloya değil, bulunduğunuz ilin anlık hava durumuna göre hareket etmek günün en kritik detayı olacak.