İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları görülebilir. TOZ TAŞINIMI VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Bu durum hava kalitesinde düşüşe ve görüş mesafesinde azalmaya neden olabilir. Rüzgârın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi Doğu Akdeniz'in doğu kesimlerinde ise kuzeydoğudan zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Yetkililer yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve kar örtüsünün yoğun olduğu bölgelerinde çığ riski bulunuyor. İL İL HAFTA SONU HAVA RAPORU Marmara Bölgesi Genel durum: Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Şehir Sıcaklık Hava Durumu Edirne 15°C Parçalı ve az bulutlu İstanbul 12°C Parçalı ve az bulutlu Kırklareli 13°C Parçalı ve az bulutlu Kocaeli 14°C Parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi Genel durum: Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir. Şehir Sıcaklık Hava Durumu Afyonkarahisar 14°C Parçalı ve az bulutlu Denizli 20°C Parçalı ve az bulutlu İzmir 18°C Parçalı ve az bulutlu Manisa 18°C Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi Genel durum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlar yerel olarak kuvvetli olabilir. Rüzgar doğusunda 40–60 km/s hızla esebilir. Toz taşınımı bekleniyor. Şehir Sıcaklık Hava Durumu Adana 19°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak Antalya 21°C Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra doğusunda sağanak Hatay 16°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak Mersin 20°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak