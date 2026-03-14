MGM hafta sonu hava raporunu paylaştı. Tokat çevrelerinde aralıklı yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olurken kıyı bölgelerinde zaman zaman gök gürültülü sağanak etkili olabilir. Doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve bazı yerlerde kar yağışı görülebilir.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR BEKLENEN BÖLGELER HANGİLERİ?
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağışların yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor. Özellikle Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli ve zaman zaman yoğun kar yağışı görülebilir. Bu nedenle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması isteniyor.
SİS, DON VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları görülebilir. Marmara ve iç bölgelerde ise pus ve yer yer sis bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve kar örtüsünün yoğun olduğu bölgelerinde çığ riski bulunuyor. Kar erimesine bağlı risklere karşı da özellikle dağlık alanlarda dikkatli olunması gerekiyor.
TOZ TAŞINIMI VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Bu durum hava kalitesinde düşüşe ve görüş mesafesinde azalmaya neden olabilir. Rüzgârın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi Doğu Akdeniz'in doğu kesimlerinde ise kuzeydoğudan zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Yetkililer yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor.
İL İL HAFTA SONU HAVA RAPORU
Marmara Bölgesi
Genel durum: Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|Edirne
|15°C
|Parçalı ve az bulutlu
|İstanbul
|12°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Kırklareli
|13°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Kocaeli
|14°C
|Parçalı ve az bulutlu
Ege Bölgesi
Genel durum: Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|Afyonkarahisar
|14°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Denizli
|20°C
|Parçalı ve az bulutlu
|İzmir
|18°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Manisa
|18°C
|Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz Bölgesi
Genel durum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlar yerel olarak kuvvetli olabilir. Rüzgar doğusunda 40–60 km/s hızla esebilir. Toz taşınımı bekleniyor.
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|Adana
|19°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Antalya
|21°C
|Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra doğusunda sağanak
|Hatay
|16°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Mersin
|20°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
İç Anadolu Bölgesi
Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinden sonra doğusunda yağmur ve sağanak bekleniyor. Sabah ve gece pus ve sis görülebilir.
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|Ankara
|15°C
|Parçalı bulutlu
|Eskişehir
|16°C
|Parçalı bulutlu
|Konya
|14°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Nevşehir
|12°C
|Parçalı çok bulutlu, gece yağmur ve sağanak
Batı Karadeniz Bölgesi
Genel durum: Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde sabah ve gece pus ve sis görülebilir.
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|Bolu
|15°C
|Parçalı bulutlu
|Düzce
|15°C
|Parçalı bulutlu
|Kastamonu
|14°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Zonguldak
|10°C
|Parçalı bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Genel durum: Parçalı ve zamanla çok bulutlu. Tokat ve Doğu Karadeniz iç kesimlerinde yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yüksek kesimlerde çığ riski bulunuyor.
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|Amasya
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Samsun
|12°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Tokat
|16°C
|Parçalı çok bulutlu, gece yağmur ve sağanak
|Trabzon
|12°C
|Parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
Genel durum: Çok bulutlu. Batıda yağmur ve sağanak, doğuda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bazı illerde kuvvetli ve yoğun kar görülebilir. Buzlanma, don ve çığ riski bulunuyor.
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|Erzurum
|3°C
|Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
|Kars
|3°C
|Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
|Malatya
|13°C
|Çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak
|Van
|6°C
|Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Genel durum: Çok bulutlu. Bölge genelinde yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca toz taşınımı görülebilir.
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|Diyarbakır
|12°C
|Çok bulutlu, öğleden sonra sağanak
|Gaziantep
|12°C
|Çok bulutlu, öğleden sonra sağanak
|Siirt
|13°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak
|Şanlıurfa
|15°C
|Çok bulutlu, öğleden sonra sağanak
DOĞU AKDENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI: CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz suları için ciddi bir fırtına uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgede deniz ulaşımını ve faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek şiddetli rüzgarlar bekleniyor. Yayımlanan uyarıya göre 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 12:00 itibarıyla rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlenmesi bekleniyor.
Pazar sabahı rüzgarın yön değiştirerek batıda kuzeybatı doğuda ise güneydoğu yönlerden eseceği tahmin ediliyor. Rüzgar hızının 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtınanın 15 Mart 2026, Pazar günü saat 14:00 civarında etkisini kaybetmesi bekleniyor.
DENİZCİLERE VE VATANDAŞLARA UYARI
Yetkililer, fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere bölgedeki vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.