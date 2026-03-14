MGM yağış raporu: Hafta sonu hava nasıl olacak? Ankara, İstanbul, İzmir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre (14 Mart 2026) Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. İşte bölge bölge hafta sonu hava durumu raporu...

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli ve zaman zaman yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.
  • Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli sağanak yağış ve toz taşınımı bekleniyor.
  • Doğu Akdeniz suları için 14 Mart Cumartesi saat 12:00'den 15 Mart Pazar saat 14:00'e kadar 50-75 km/saat hızla fırtına uyarısı yapıldı.
  • İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları görülebilir.
  • Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve kar örtüsünün yoğun olduğu bölgelerinde çığ riski bulunuyor.

MGM hafta sonu hava raporunu paylaştı. Tokat çevrelerinde aralıklı yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olurken kıyı bölgelerinde zaman zaman gök gürültülü sağanak etkili olabilir. Doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve bazı yerlerde kar yağışı görülebilir.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR BEKLENEN BÖLGELER HANGİLERİ?

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağışların yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor. Özellikle Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli ve zaman zaman yoğun kar yağışı görülebilir. Bu nedenle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

SİS, DON VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları görülebilir. Marmara ve iç bölgelerde ise pus ve yer yer sis bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve kar örtüsünün yoğun olduğu bölgelerinde çığ riski bulunuyor. Kar erimesine bağlı risklere karşı da özellikle dağlık alanlarda dikkatli olunması gerekiyor.

TOZ TAŞINIMI VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Bu durum hava kalitesinde düşüşe ve görüş mesafesinde azalmaya neden olabilir. Rüzgârın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi Doğu Akdeniz'in doğu kesimlerinde ise kuzeydoğudan zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Yetkililer yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor.

İL İL HAFTA SONU HAVA RAPORU

Marmara Bölgesi

Genel durum: Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ŞehirSıcaklıkHava Durumu
Edirne15°CParçalı ve az bulutlu
İstanbul12°CParçalı ve az bulutlu
Kırklareli13°CParçalı ve az bulutlu
Kocaeli14°CParçalı ve az bulutlu

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

Ege Bölgesi

Genel durum: Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

ŞehirSıcaklıkHava Durumu
Afyonkarahisar14°CParçalı ve az bulutlu
Denizli20°CParçalı ve az bulutlu
İzmir18°CParçalı ve az bulutlu
Manisa18°CParçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Genel durum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlar yerel olarak kuvvetli olabilir. Rüzgar doğusunda 40–60 km/s hızla esebilir. Toz taşınımı bekleniyor.

ŞehirSıcaklıkHava Durumu
Adana19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Antalya21°CParçalı çok bulutlu, öğleden sonra doğusunda sağanak
Hatay16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Mersin20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

İç Anadolu Bölgesi

Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinden sonra doğusunda yağmur ve sağanak bekleniyor. Sabah ve gece pus ve sis görülebilir.

ŞehirSıcaklıkHava Durumu
Ankara15°CParçalı bulutlu
Eskişehir16°CParçalı bulutlu
Konya14°CParçalı ve çok bulutlu
Nevşehir12°CParçalı çok bulutlu, gece yağmur ve sağanak

Batı Karadeniz Bölgesi

Genel durum: Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde sabah ve gece pus ve sis görülebilir.

ŞehirSıcaklıkHava Durumu
Bolu15°CParçalı bulutlu
Düzce15°CParçalı bulutlu
Kastamonu14°CParçalı ve az bulutlu
Zonguldak10°CParçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Genel durum: Parçalı ve zamanla çok bulutlu. Tokat ve Doğu Karadeniz iç kesimlerinde yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yüksek kesimlerde çığ riski bulunuyor.

ŞehirSıcaklıkHava Durumu
Amasya17°CParçalı ve çok bulutlu
Samsun12°CParçalı ve çok bulutlu
Tokat16°CParçalı çok bulutlu, gece yağmur ve sağanak
Trabzon12°CParçalı ve çok bulutlu

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

Doğu Anadolu Bölgesi

Genel durum: Çok bulutlu. Batıda yağmur ve sağanak, doğuda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bazı illerde kuvvetli ve yoğun kar görülebilir. Buzlanma, don ve çığ riski bulunuyor.

ŞehirSıcaklıkHava Durumu
Erzurum3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Kars3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Malatya13°CÇok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak
Van6°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Genel durum: Çok bulutlu. Bölge genelinde yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca toz taşınımı görülebilir.

ŞehirSıcaklıkHava Durumu
Diyarbakır12°CÇok bulutlu, öğleden sonra sağanak
Gaziantep12°CÇok bulutlu, öğleden sonra sağanak
Siirt13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak
Şanlıurfa15°CÇok bulutlu, öğleden sonra sağanak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz suları için ciddi bir fırtına uyarısında bulundu. Fotoğraf: MGM

DOĞU AKDENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI: CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz suları için ciddi bir fırtına uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgede deniz ulaşımını ve faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek şiddetli rüzgarlar bekleniyor. Yayımlanan uyarıya göre 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 12:00 itibarıyla rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlenmesi bekleniyor.

Pazar sabahı rüzgarın yön değiştirerek batıda kuzeybatı doğuda ise güneydoğu yönlerden eseceği tahmin ediliyor. Rüzgar hızının 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtınanın 15 Mart 2026, Pazar günü saat 14:00 civarında etkisini kaybetmesi bekleniyor.

DENİZCİLERE VE VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere bölgedeki vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.

