Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul dahil 15 ili tek tek uyardı

A Haber canlı yayın konuğu Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Ramazan Bayramı öncesi ve bayram süresince etkili olacak hava durumuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye genelinde yağışlı havanın etkisini artırmaya başladığını belirten Tek, özellikle Akdeniz bölgesinde kuvvetli yağışların sürdüğünü ifade etti. Peki bayramda hava nasıl olacak?

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Niğde, Tekirdağ, Karaman, Yalova ve Osmaniye olmak üzere 15 il için sarı kodlu uyarı yayınladı.
  • Türkiye genelinde sağanak yağış beklenirken, güney ve batı bölgelerde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece azalacak.
  • Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına etkili olacak.
  • Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kar yağışı ve çığ riski bekleniyor.
  • Bayram boyunca yağışların Marmara, İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Mart tarihli hava durumu raporunda İstanbul dahil 15 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu havayla birlikte sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve bazı bölgelerde karla karışık yağmur beklenirken, özellikle güney ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli yağışların etkili olacağı bildirildi. Hava sıcaklığının güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı kesin olarak ifade edildi. İşte il il hava durumu tahminleri…

Yurt genelinde yağışlı hava etkisini artırırken birçok bölgede sağanak yağış bekleniyor.

YURTTA YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ ARTIRIYOR

A Haber canlı yayın konuğu Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Antalya ve Adana hattında başlayan yağışların Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerine kadar yayıldığını, sistemin kuzeye doğru ilerleyerek Konya, Isparta, Burdur ve Ankara'ya kadar ulaştığını söyledi.

Marmara Bölgesi'nin güneyinde ise Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağışların devam ettiğini aktaran Tek, gün içerisinde yağışların daha geniş bir alana yayılacağını vurguladı.

Yağışların gece saatlerinde Doğu Anadolu Bölgesi’nde kara dönüşmesi beklenirken, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde karla birlikte çığ riskine karşı uyarı yapıldı.

DOĞU ANADOLU'DA KAR YAĞIŞI VE ÇIĞ RİSK

Yağışların Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece saatlerinde kar şeklini alacağını belirten Tek, özellikle Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kar yağışının etkili olacağını ifade etti. Bu durumun beraberinde çığ riskini de getirdiğine dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Bayram sabahında birçok bölgede yağış beklenirken, Marmara’da Edirne ve Kırklareli dışında kalan illerle birlikte İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da da yağmurun etkili olacağı öngörülüyor.

BAYRAM NAMAZINDA YAĞMUR BEKLENİYOR

Bayramın ilk günü sabah saatlerinde, özellikle bayram namazı vakitlerinde birçok bölgede yağış beklendiğini söyleyen Tek, Marmara'da Edirne ve Kırklarelidışında hemen hemen tüm illerde yağmur görüleceğini belirtti. İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da da yağışların devam edeceğini ifade etti.

Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yağmur, kuzey kesimlerinde ise kar yağışı etkili olacak.

BAYRAM BOYUNCA YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Bayramın ilk günü Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde yağış bekleniyor. İkinci gün de yağışların yurt genelinde etkisini sürdüreceğini belirten Tek, pazar günü itibarıyla sistemin doğuya kayacağını ancak birçok bölgede yağışın devam edeceğini söyledi.

Genel tabloya bakıldığında bayramın büyük ölçüde yağışlı geçeceğini ifade eden Tek, sadece Ege'nin kuzeyi ve Karadeniz'de yağışların nispeten azalacağını dile getirdi.

Bayram boyunca yurt genelinde yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜK SEYREDİYOR

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiğini belirten Tek, İstanbul'da sıcaklıkların 8-10 derece civarında olduğunu ve rüzgarın etkisiyle havanın daha soğuk hissedildiğini söyledi. Doğu Anadolu'da ise sıcaklıkların sıfırın altına düştüğünü ifade etti.

Önümüzdeki hafta ortasından itibaren sıcaklıkların kademeli olarak artacağını belirten Tek, değerlerin 15-16 derece seviyelerine çıkacağını ancak yine de yüksek olmayacağını vurguladı.

YAĞIŞLAR TARIM İÇİN OLUMLU

Yağışların ve düşük seyreden sıcaklıkların tarım açısından olumlu olduğunu belirten Tek, ani sıcaklık artışlarının önlenmesinin meyve ağaçları için faydalı olduğunu söyledi. Bu durumun, don riskini azaltarak tarımsal verimliliği artırabileceğini ifade etti.

Genel değerlendirmede bulunan Tek, önümüzdeki günlerde de yağışlı sistemlerin etkisini sürdüreceğini ve nisan ayında da yağışların devam edeceğini sözlerine ekledi.

METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

METEOROLOJİ'DEN 15 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Adana, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Niğde, Tekirdağ, Karaman, Yalova ve Osmaniye'nin bulunduğu 15 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

SICAKLIKLARI 2-4 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yağışlı hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklarda düşüş yaşanacak. Güney ve batı bölgelerde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalacağı belirtilirken, diğer kesimlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın çoğunlukla kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta şiddette eseceği, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL VE ANKARA'DA YAĞIŞ ETKİLİ SICAKLIKLAR DÜŞÜŞTE

İstanbul'da hava sıcaklıkları dün akşam saatlerinden itibaren belirgin şekilde düşerek kış değerlerine geriledi. Kuzeydoğudan esen rüzgarın etkisiyle hissedilen soğuk artarken, kent genelinde bugün aralıklarla sağanak yağış bekleniyor. Yağışların önümüzdeki beş gün boyunca zaman zaman etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Ankara'da da benzer şekilde sağanak yağışın etkili olması beklenirken, yağmurun yeni haftanın başına kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

İzmir'de ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

