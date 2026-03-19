Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Mart tarihli hava durumu raporunda İstanbul dahil 15 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu havayla birlikte sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve bazı bölgelerde karla karışık yağmur beklenirken, özellikle güney ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli yağışların etkili olacağı bildirildi. Hava sıcaklığının güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı kesin olarak ifade edildi. İşte il il hava durumu tahminleri…
YURTTA YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ ARTIRIYOR
A Haber canlı yayın konuğu Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Antalya ve Adana hattında başlayan yağışların Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerine kadar yayıldığını, sistemin kuzeye doğru ilerleyerek Konya, Isparta, Burdur ve Ankara'ya kadar ulaştığını söyledi.
Marmara Bölgesi'nin güneyinde ise Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağışların devam ettiğini aktaran Tek, gün içerisinde yağışların daha geniş bir alana yayılacağını vurguladı.
DOĞU ANADOLU'DA KAR YAĞIŞI VE ÇIĞ RİSK
Yağışların Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece saatlerinde kar şeklini alacağını belirten Tek, özellikle Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kar yağışının etkili olacağını ifade etti. Bu durumun beraberinde çığ riskini de getirdiğine dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
BAYRAM NAMAZINDA YAĞMUR BEKLENİYOR
Bayramın ilk günü sabah saatlerinde, özellikle bayram namazı vakitlerinde birçok bölgede yağış beklendiğini söyleyen Tek, Marmara'da Edirne ve Kırklarelidışında hemen hemen tüm illerde yağmur görüleceğini belirtti. İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da da yağışların devam edeceğini ifade etti.
Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yağmur, kuzey kesimlerinde ise kar yağışı etkili olacak.
BAYRAM BOYUNCA YAĞIŞ DEVAM EDECEK
Bayramın ilk günü Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde yağış bekleniyor. İkinci gün de yağışların yurt genelinde etkisini sürdüreceğini belirten Tek, pazar günü itibarıyla sistemin doğuya kayacağını ancak birçok bölgede yağışın devam edeceğini söyledi.
Genel tabloya bakıldığında bayramın büyük ölçüde yağışlı geçeceğini ifade eden Tek, sadece Ege'nin kuzeyi ve Karadeniz'de yağışların nispeten azalacağını dile getirdi.
SICAKLIKLAR DÜŞÜK SEYREDİYOR
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiğini belirten Tek, İstanbul'da sıcaklıkların 8-10 derece civarında olduğunu ve rüzgarın etkisiyle havanın daha soğuk hissedildiğini söyledi. Doğu Anadolu'da ise sıcaklıkların sıfırın altına düştüğünü ifade etti.
Önümüzdeki hafta ortasından itibaren sıcaklıkların kademeli olarak artacağını belirten Tek, değerlerin 15-16 derece seviyelerine çıkacağını ancak yine de yüksek olmayacağını vurguladı.
YAĞIŞLAR TARIM İÇİN OLUMLU
Yağışların ve düşük seyreden sıcaklıkların tarım açısından olumlu olduğunu belirten Tek, ani sıcaklık artışlarının önlenmesinin meyve ağaçları için faydalı olduğunu söyledi. Bu durumun, don riskini azaltarak tarımsal verimliliği artırabileceğini ifade etti.
Genel değerlendirmede bulunan Tek, önümüzdeki günlerde de yağışlı sistemlerin etkisini sürdüreceğini ve nisan ayında da yağışların devam edeceğini sözlerine ekledi.
METEOROLOJİ'DEN UYARILAR
METEOROLOJİ'DEN 15 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Adana, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Niğde, Tekirdağ, Karaman, Yalova ve Osmaniye'nin bulunduğu 15 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
SICAKLIKLARI 2-4 DERECE DÜŞECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yağışlı hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklarda düşüş yaşanacak. Güney ve batı bölgelerde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalacağı belirtilirken, diğer kesimlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın çoğunlukla kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta şiddette eseceği, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL VE ANKARA'DA YAĞIŞ ETKİLİ SICAKLIKLAR DÜŞÜŞTE
İstanbul'da hava sıcaklıkları dün akşam saatlerinden itibaren belirgin şekilde düşerek kış değerlerine geriledi. Kuzeydoğudan esen rüzgarın etkisiyle hissedilen soğuk artarken, kent genelinde bugün aralıklarla sağanak yağış bekleniyor. Yağışların önümüzdeki beş gün boyunca zaman zaman etkisini sürdürmesi öngörülüyor.
Ankara'da da benzer şekilde sağanak yağışın etkili olması beklenirken, yağmurun yeni haftanın başına kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.
İzmir'de ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.