Bayramın ilk günü sabah saatlerinde, özellikle bayram namazı vakitlerinde birçok bölgede yağış beklendiğini söyleyen Tek, Marmara'da Edirne ve Kırklareli dışında hemen hemen tüm illerde yağmur görüleceğini belirtti. İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da da yağışların devam edeceğini ifade etti.

BAYRAM BOYUNCA YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Bayramın ilk günü Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde yağış bekleniyor. İkinci gün de yağışların yurt genelinde etkisini sürdüreceğini belirten Tek, pazar günü itibarıyla sistemin doğuya kayacağını ancak birçok bölgede yağışın devam edeceğini söyledi.

Genel tabloya bakıldığında bayramın büyük ölçüde yağışlı geçeceğini ifade eden Tek, sadece Ege'nin kuzeyi ve Karadeniz'de yağışların nispeten azalacağını dile getirdi.