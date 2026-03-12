CANLI YAYIN
Meteoroloji'den soğuk alarmı: Marmara'da sıcaklıklar düşüyor! Yağmur yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Marmara'da sıcaklıklar 4 derece düşerken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik çığ ve kar erimesi uyarısı geldi. İşte bölge bölge güncel hava tahminleri...

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hafta boyunca yağışsız hava beklediğini açıkladı.
  • Batı kesimlerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, doğu bölgelerde ise normaller civarında seyredecek.
  • Marmara Bölgesi'nde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi öngörülüyor.
  • Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.
  • Ankara ve İstanbul'da en yüksek sıcaklık 13-14 derece, İzmir'de ise 18-20 derece arasında olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde bugün yağışlı bir hava beklenmiyor. Ülkenin doğu kesimlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü öngörülürken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Türkiye genelinde bugün yağış beklenmezken birçok bölgede açık bir hava etkili olacak. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve Meteoroloji'ye aittir)

SABAH VE GECE SAATLERİNE DİKKAT

Özellikle sabahın erken saatleri ile gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görülebileceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerde ise pus ve yer yer sis oluşabileceği belirtiliyor. Bu nedenle sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU İÇİN ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji yetkilileri, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek bölgeleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riskinin sürdüğünü bildirdi. Aynı bölgelerde kar erimesine bağlı olumsuzlukların da yaşanabileceği ifade edilirken, özellikle dağlık ve eğimli alanlarda bulunan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanmaya dikkat.

MARMARA'DA SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarında ise bölgesel değişiklikler bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği öngörülmüyor.

Marmara’da sıcaklıklar düşüyor.

RÜZGAR KUZEYLİ YÖNLERDEN ESECEK

Rüzgârın genel olarak kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, özellikle sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini hatırlatıyor.

Kuzey ve doğuda pus ve sis bekleniyor.

12 MART 2026 BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

Meteorolojik değerlendirmelere göre yurt genelinde bugün sakin bir hava tablosu öne çıkıyor. Birçok bölgede az bulutlu ve açık bir gökyüzü beklenirken bazı bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis ve doğu kesimlerde buzlanma riski dikkat çekiyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise çığ ve kar erimesine bağlı risklere karşı uyarı yapılıyor.

Doğu Anadolu’nun yükseklerinde çığ tehlikesi var.

MARMARA BÖLGESİ

Marmara genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde özellikle sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği belirtiliyor.

Edirne – 15°C
Parçalı ve az bulutlu.

İstanbul – 12°C
Parçalı ve az bulutlu.

Kırklareli – 15°C
Parçalı ve az bulutlu.

Kocaeli – 14°C
Parçalı ve az bulutlu.

EGE BÖLGESİ

Ege'de gün boyunca parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar bölge genelinde mevsim normallerine yakın seyredecek.

Afyonkarahisar – 14°C
Parçalı ve az bulutlu.

Denizli – 20°C
Parçalı ve az bulutlu.

İzmir – 19°C
Parçalı ve az bulutlu.

Manisa – 20°C
Parçalı ve az bulutlu.

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz'de hava genel olarak açık ve az bulutlu olacak. Bölgenin en yüksek sıcaklık değerleri güney kesimlerde görülecek.

Adana – 27°C
Az bulutlu ve açık.

Antalya – 19°C
Az bulutlu ve açık.

Hatay – 19°C
Az bulutlu ve açık.

Mersin – 23°C
Az bulutlu ve açık.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu'da günün büyük bölümünde açık ve az bulutlu bir hava etkili olacak.

Ankara – 14°C
Az bulutlu ve açık.

Çankırı – 15°C
Az bulutlu ve açık.

Eskişehir – 16°C
Az bulutlu ve açık.

Konya – 15°C
Az bulutlu ve açık.

BATI KARADENİZ

Batı Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ile yer yer sis görülebilir.

Bolu – 14°C
Az bulutlu ve açık.

Düzce – 15°C
Az bulutlu ve açık.

Kastamonu – 15°C
Az bulutlu ve açık.

Zonguldak – 9°C
Az bulutlu ve açık.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Bölgede parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği belirtilirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek ve eğimli alanlarında çığ ile kar erimesi riski bulunuyor.

Amasya – 16°C
Parçalı ve az bulutlu.

Samsun – 11°C
Parçalı ve az bulutlu.

Tokat – 15°C
Parçalı ve az bulutlu.

Trabzon – 12°C
Parçalı ve çok bulutlu.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu'da parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor. Doğunun yüksek ve kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Erzurum – 2°C
Parçalı ve az bulutlu.

Kars – 0°C
Parçalı ve az bulutlu.

Malatya – 13°C
Parçalı ve az bulutlu.

Van – 2°C
Parçalı ve az bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu'da hava genel olarak açık ve az bulutlu olacak.

Diyarbakır – 15°C
Az bulutlu ve açık.

Gaziantep – 16°C
Az bulutlu ve açık.

Siirt – 14°C
Az bulutlu ve açık.

Şanlıurfa – 17°C
Az bulutlu ve açık.

