Ankara ve İstanbul'da en yüksek sıcaklık 13-14 derece, İzmir'de ise 18-20 derece arasında olacak.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

Marmara Bölgesi'nde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde bugün yağışlı bir hava beklenmiyor. Ülkenin doğu kesimlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü öngörülürken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Türkiye genelinde bugün yağış beklenmezken birçok bölgede açık bir hava etkili olacak.

SABAH VE GECE SAATLERİNE DİKKAT

Özellikle sabahın erken saatleri ile gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görülebileceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerde ise pus ve yer yer sis oluşabileceği belirtiliyor. Bu nedenle sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU İÇİN ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji yetkilileri, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek bölgeleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riskinin sürdüğünü bildirdi. Aynı bölgelerde kar erimesine bağlı olumsuzlukların da yaşanabileceği ifade edilirken, özellikle dağlık ve eğimli alanlarda bulunan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.