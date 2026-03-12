Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde bugün yağışlı bir hava beklenmiyor. Ülkenin doğu kesimlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü öngörülürken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
SABAH VE GECE SAATLERİNE DİKKAT
Özellikle sabahın erken saatleri ile gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görülebileceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerde ise pus ve yer yer sis oluşabileceği belirtiliyor. Bu nedenle sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.
DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU İÇİN ÇIĞ UYARISI
Meteoroloji yetkilileri, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek bölgeleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riskinin sürdüğünü bildirdi. Aynı bölgelerde kar erimesine bağlı olumsuzlukların da yaşanabileceği ifade edilirken, özellikle dağlık ve eğimli alanlarda bulunan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
MARMARA'DA SICAKLIK DÜŞÜYOR
Hava sıcaklıklarında ise bölgesel değişiklikler bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği öngörülmüyor.
RÜZGAR KUZEYLİ YÖNLERDEN ESECEK
Rüzgârın genel olarak kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, özellikle sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini hatırlatıyor.
12 MART 2026 BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU
Meteorolojik değerlendirmelere göre yurt genelinde bugün sakin bir hava tablosu öne çıkıyor. Birçok bölgede az bulutlu ve açık bir gökyüzü beklenirken bazı bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis ve doğu kesimlerde buzlanma riski dikkat çekiyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise çığ ve kar erimesine bağlı risklere karşı uyarı yapılıyor.
MARMARA BÖLGESİ
Marmara genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde özellikle sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği belirtiliyor.
Edirne – 15°C
Parçalı ve az bulutlu.
İstanbul – 12°C
Parçalı ve az bulutlu.
Kırklareli – 15°C
Parçalı ve az bulutlu.
Kocaeli – 14°C
Parçalı ve az bulutlu.
EGE BÖLGESİ
Ege'de gün boyunca parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar bölge genelinde mevsim normallerine yakın seyredecek.
Afyonkarahisar – 14°C
Parçalı ve az bulutlu.
Denizli – 20°C
Parçalı ve az bulutlu.
İzmir – 19°C
Parçalı ve az bulutlu.
Manisa – 20°C
Parçalı ve az bulutlu.
AKDENİZ BÖLGESİ
Akdeniz'de hava genel olarak açık ve az bulutlu olacak. Bölgenin en yüksek sıcaklık değerleri güney kesimlerde görülecek.
Adana – 27°C
Az bulutlu ve açık.
Antalya – 19°C
Az bulutlu ve açık.
Hatay – 19°C
Az bulutlu ve açık.
Mersin – 23°C
Az bulutlu ve açık.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
İç Anadolu'da günün büyük bölümünde açık ve az bulutlu bir hava etkili olacak.
Ankara – 14°C
Az bulutlu ve açık.
Çankırı – 15°C
Az bulutlu ve açık.
Eskişehir – 16°C
Az bulutlu ve açık.
Konya – 15°C
Az bulutlu ve açık.
BATI KARADENİZ
Batı Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ile yer yer sis görülebilir.
Bolu – 14°C
Az bulutlu ve açık.
Düzce – 15°C
Az bulutlu ve açık.
Kastamonu – 15°C
Az bulutlu ve açık.
Zonguldak – 9°C
Az bulutlu ve açık.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Bölgede parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği belirtilirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek ve eğimli alanlarında çığ ile kar erimesi riski bulunuyor.
Amasya – 16°C
Parçalı ve az bulutlu.
Samsun – 11°C
Parçalı ve az bulutlu.
Tokat – 15°C
Parçalı ve az bulutlu.
Trabzon – 12°C
Parçalı ve çok bulutlu.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Doğu Anadolu'da parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor. Doğunun yüksek ve kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
Erzurum – 2°C
Parçalı ve az bulutlu.
Kars – 0°C
Parçalı ve az bulutlu.
Malatya – 13°C
Parçalı ve az bulutlu.
Van – 2°C
Parçalı ve az bulutlu.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Güneydoğu Anadolu'da hava genel olarak açık ve az bulutlu olacak.
Diyarbakır – 15°C
Az bulutlu ve açık.
Gaziantep – 16°C
Az bulutlu ve açık.
Siirt – 14°C
Az bulutlu ve açık.
Şanlıurfa – 17°C
Az bulutlu ve açık.