53 ile kodlu uyarı: Soğuk hava Trakya hattından geldi! İstanbul'a kar yağacak mı? 80 KM fırtına...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olması beklenen yağışlı ve soğuk hava sistemi nedeniyle 53 il için uyarı yayımladı.

53 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 53 il için kuvvetli sağanak, kar ve fırtına uyarısı yapıldı. Yapılan son değerlendirmelere göre iki il için turuncu, diğer iller için ise sarı kodlu meteorolojik alarm verildi.

Uyarıya göre Aydın ve İzmiriçin turuncu kodlu alarm uygulanırken; Adana, Amasya, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu uyarı verildi.