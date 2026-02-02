53 ile kodlu uyarı: Soğuk hava Trakya hattından geldi! İstanbul'a kar yağacak mı? 80 KM fırtına...
Meteoroloji Türkiye genelinde etkili olması beklenen yağışlı ve soğuk hava sistemi nedeniyle 53 il için uyarı yayımladı. Aydın ve İzmir için turuncu kod, diğer 51 il için sarı kod verildi. İstanbul için ise soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların düşmesi, yer yer kuvvetli sağanak ve bazı ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Ülke genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte sel, buzlanma, don ve çığ riski bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin edilirken; Trakya, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Eskişehir ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.
Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile birlikte Kocaeli, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Yalova, Düzce, Zonguldak, Bartın, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Hakkari, Bitlis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Antalya'nın doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı öngörülürken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.
53 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KOD
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 53 il için kuvvetli sağanak, kar ve fırtına uyarısı yapıldı. Yapılan son değerlendirmelere göre iki il için turuncu, diğer iller için ise sarı kodlu meteorolojik alarm verildi.
Uyarıya göre Aydın ve İzmiriçin turuncu kodlu alarm uygulanırken; Adana, Amasya, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu uyarı verildi.
YENİ HAFTADA YAĞIŞ DEVAM İSTANBUL'DA KAR BEKLENTİSİ ZAYIF
Meteoroloji uzmanı Adil Tek, 2 Şubat Pazartesi günü katıldığı canlı yayında yurt genelinde etkili olacak hava sistemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Yapılan açıklamalara göre Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürürken 54 il için sarı kod, İzmir ve Aydın için ise turuncu kodlu meteorolojik uyarı bulunuyor.
Radar görüntülerine göre ülke genelinde yağışlar etkili olurken son günlerde özellikle İstanbul ve batı bölgelerde görülen yağış sisteminin doğuya doğru hareket etmeye başladığı belirtildi. Sabah saatleri itibarıyla Anamur'dan Sinop'a uzanan hat boyunca yağış görülürken, Ankara dahil birçok noktada yağışların etkili olduğu ifade edildi.
DOĞU'DA YAĞIŞLAR ZAMANLA KARA DÖNECEK
Uzman değerlendirmesine göre Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yağışların şu saatlerde yağmur şeklinde görüldüğü, ilerleyen saatlerde ise özellikle Tunceli ve Bingöl çevresinde kar yağışına dönüşeceği belirtildi. Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Van çevrelerinde de günün ilerleyen saatlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da ise yağışların yağmur şeklinde devam edeceği öngörülüyor.
EGE VE AKDENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ RİSKİ
Batı bölgelerde yağışların devam ettiği belirtilirken, Muğla, Aydın ve İzmir çevrelerinde yağışların gün içinde kuvvetlenebileceği ifade edildi. Bu bölgelerde sel ve su baskını riskine dikkat çekilirken, ilerleyen saatlerde yağışın özellikle Aydın, Muğla ve Antalya çevrelerinde etkisini artırmasının beklendiği aktarıldı.
TRAKYA'DA KAR ETKİLİ İSTANBUL SINIRINDA ZAYIFLIYOR
Trakya bölgesinde kar yağışının etkili olmaya başladığı, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karın görüldüğü ifade edildi. Kar yağışının Çanakkale-Edirne-Kırklareli hattında etkili olacağı ancak İstanbul sınırına kadar ilerleyip şehir merkezinde güçlü bir kar yağışına dönüşmesinin beklenmediği belirtildi.
İstanbul'da yağışın büyük ölçüde yağmur şeklinde devam edeceği, gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle birlikte kısa süreli karla karışık yağmur görülebileceği ancak yerde tutacak kuvvetli kar beklentisinin bulunmadığı ifade edildi.
KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA KAR ETKİLİ OLACAK
Sistemin akşam ve gece saatlerinde doğuya doğru ilerlemesiyle birlikte Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı görülebileceği, Bolu ve Karabük çevrelerinde kar ihtimalinin arttığı belirtildi. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da ise kar yağışının etkili olmasının beklendiği ifade edildi.
YAĞIŞLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Ocak ayından bu yana yağışların ortalamaların üzerinde seyrettiği belirtilirken, İstanbul'da yağış miktarının uzun yıllar ortalamasının yaklaşık yüzde 50-60 üzerine çıktığı bilgisi paylaşıldı. Uzman değerlendirmesine göre Akdeniz üzerinden gelen sistemlerin art arda Türkiye'yi etkilemesi yağış miktarını artırdı.
ŞUBAT VE İLKBAHAR İÇİN ILIMAN HAVA BEKLENTİSİ
Yapılan değerlendirmelere göre Şubat ayının genel olarak ılıman geçmesi bekleniyor. Uzun vadeli tahminlere göre sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-6 derece üzerinde seyretme ihtimali bulunuyor. Mart ayının daha kurak geçebileceği, Nisan ayında ise yağışların yeniden artabileceği öngörülüyor.
İSTANBUL'DA GÜN İÇİNDE YAĞIŞ ARTABİLİR
Uzman isim, İstanbul'da gün içinde yağışın özellikle öğleden sonra etkisini artırabileceğini belirtirken, yağışın trafik yoğunluğu üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekti. Trakya'da ise özellikle Edirne çevresinde zaman zaman yoğun kar yağışı görülebileceği ifade edildi.
Yetkililer, yağışlı ve rüzgarlı hava koşulları nedeniyle vatandaşların ulaşım, sel, su baskını ve olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.
SICAKLIK KARADENİZ'DEARTACAK BATIDA DÜŞECEK
Hava sıcaklıklarının Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece artması beklenirken, batı bölgelerde 2 ila 4 derece düşeceği tahmin ediliyor.
FIRTINA VE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR
Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, diğer bölgelerde ise güney yönlerden eseceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle hafif ve orta kuvvette olması beklenirken; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 40-70 km/saat hızında kuvvetli ve kısa süreli fırtına etkili olacak.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ise rüzgarın yer yer 70-90 km/saat hızına ulaşabileceği öngörülüyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ İÇİN KRİTİK UYARI
Meteoroloji, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Kocaeli, Yalova, Düzce, Zonguldak, Bartın, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Hakkari, Bitlis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Antalya'nın doğusunda ise yer yer çok kuvvetli yağış görülebileceği belirtildi.
Yetkililer; ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kar örtüsüne sahip düşük rakımlı alanlarda kar erimesi, çığ riski, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.
KUVVETLİ RÜZGAR KAYNAKLI RİSKLERE DİKKAT
Meteoroloji, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlü, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlü kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini açıkladı.
Bu nedenle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba ile doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
DOĞU BÖLGELERİ İÇİNÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunduğu belirtilerek, vatandaşların dikkatli olması istendi.
İSTANBUL İÇİN SOĞUK HAVA VE KAR UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Marmara Bölgesi'ne giriş yapması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 2-4 derece düşerek kar değerlerine gerileyeceğini açıkladı.
Açıklamada, geçen hafta 14-18 derece aralığında seyreden sıcaklıkların hava sistemindeki değişimle birlikte 7 derece seviyelerine gerilediği ifade edildi.
Pazartesi sabah saatlerinden itibaren soğuk hava dalgasının etkili olmasının beklendiği, özellikle Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir başta olmak üzere batı bölgelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebileceği belirtildi.Soğuk ve yağışlı havanın salı sabahına kadar etkili olması, çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların yeniden artarak 15 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor.
İSTANBUL İÇİN FIRTINA ALARMI: VALİLİKTEN KRİTİK UYARI
İstanbul Valiliği, kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji verilerine dayandırılan açıklamada, rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli eseceği ve yer yer fırtına seviyesine ulaşacağı belirtildi.
Yapılan değerlendirmelere göre 2 Şubat Pazartesi günü bölgede rüzgarın 50-70 kilometre hızla esmesi, bazı noktalarda ise hızın 80 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.
Valilik, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklerin oluşabileceğini belirterek vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildirdi. Yetkililer, özellikle açık alanlarda bulunacak kişilerin dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguladı.
2 ŞUBAT PAZARTESİ BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA BEKLENİYOR
Meteorolojik tahminlere göre Marmara Bölgesi'nde havanın çok bulutlu ve yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, Trakya ile Bilecik çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması öngörülüyor. Bölgenin batısı, Kocaeli, Bursa, Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Edirne: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. Sabah saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Öğle saatlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.
Kırklareli: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. Sabah saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
Kocaeli: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Öğle saatlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE'DE KIYI KESİMLERİNDE KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
Ege Bölgesi genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilirken, rüzgarın kıyı bölgelerde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
İzmir: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı. Sabah saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
Manisa: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Muğla: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
AKDENİZ'DE KUVVETLİ VE YER YER ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ
Akdeniz Bölgesi'nde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'de yağışların kuvvetli, Antalya'nın doğusunda ise yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor. İç kesimlerde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
Antalya: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.
Hatay: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
Isparta: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
İÇ ANADOLU'DA YAĞMUR YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR
İç Anadolu Bölgesi genelinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların çoğunlukla yağmur, zamanla kuzeydoğu kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Bölgenin güney ve doğusunda rüzgarın güney yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Eskişehir: Çok bulutlu, aralıklı yağmur, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Konya: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Sivas: Çok bulutlu, aralıklı yağmur, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
BATI KARADENİZ'DE GECE SAATLERİNDE KAR ETKİLİ OLACAK
Batı Karadeniz'de aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi öngörülüyor. Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Bolu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Düzce: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Akşam saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
Sinop: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Zonguldak: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Akşam saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE FIRTINA VE ÇIĞ RİSKİ
Orta ve Doğu Karadeniz'de aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. İç kesimlerde kuvvetli rüzgar ve yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına beklenirken, buzlanma, don ve çığ tehlikesi riskine dikkat çekiliyor.
Amasya: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Artvin: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Trabzon: Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
DOĞU ANADOLU'DA KAR, BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Anadolu Bölgesi genelinde yağış bekleniyor. Yağışların çoğunlukla karla karışık yağmur ve kar şeklinde, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde ise yağmur şeklinde görülmesi öngörülüyor. Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don riski ile yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Kars: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Malatya: Çok bulutlu, aralıklı yağmur yağışlı.
Van: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA YER YER KUVVETLİ SAĞANAK
Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Adıyaman ve Siirt çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Gaziantep: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Siirt: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
Şanlıurfa: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.