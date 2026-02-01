Meteoroloji'den 13 ile sarı ve turuncu kod: İstanbul'a peş peşe kar uyarısı! Hangi ilçeler riskli?

Doğu bölgelerde buzlanma, don ve çığ riskine karşı uyarılar art arda geliyor. DOĞU BÖLGELERDE BUZLANMA VE ÇIĞ RİSKİ Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği belirtiliyor. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek rakımlı alanları ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskinin bulunduğu ifade ediliyor.

Rüzgarın bazı bölgelerde fırtına seviyesine ulaşması bekleniyor. SICAKLIKLARDA KISMİ ARTIŞ BEKLENİYOR Hava sıcaklıklarının iç kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece artacağı öngörülürken, diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişimi beklenmiyor.

Meteorolojik verilere göre birçok ilde aralıklı yağış etkili olacak. KUVVETLİ YAĞIŞ İÇİN KRİTİK UYARI Kıyı Ege başta olmak üzere birçok il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Muğla genelinde ve Antalya'nın doğu kesimlerinde yağışların çok kuvvetli olabileceği, Aydın'ın batı ilçeleri ile İzmir'in batısında ise yer yer şiddetli yağış görülebileceği değerlendiriliyor. Bu durumun ulaşımda aksamalara, sel ve su baskınlarına, buzlanmaya ve kar erimesine bağlı risklere yol açabileceği belirtiliyor.

Marmara’da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur görülebilir. FIRTINA NEDENİYLE RİSKLERE DİKKAT ÇEKİLDİ Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğal gaz kullanımına bağlı baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.