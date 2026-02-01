Meteoroloji'den 13 ile sarı ve turuncu kod: İstanbul'a peş peşe kar uyarısı! Hangi ilçeler riskli?

PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye genelinde yağışlı hava beklenirken Kıyı Ege, Marmara ve Akdeniz’in bazı kesimlerinde kuvvetli, Muğla ile Antalya’nın doğusunda çok kuvvetli yağış öngörülüyor. Birçok bölgede fırtına, doğu kesimlerde buzlanma ve çığ riski bulunuyor. Marmara’da 4 Şubat’a kadar sağanak ve fırtına beklenirken sıcaklıkların hafta başından itibaren düşmesi, İstanbul’un batısında karla karışık yağmur ve kar ihtimali öne çıkıyor. Bugün İzmir ve Aydın için turuncu, 13 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteorolojik değerlendirmelere göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, birçok bölgede aralıklı yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olması öngörülürken, Trakya, Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Özellikle Kıyı Ege ile Marmara'nın bazı illerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Uşak, Denizli, Antalya, Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğusunda yer yer yoğun yağış görülebileceği değerlendiriliyor.

RÜZGAR BİRÇOK BÖLGEDE FIRTINA ŞİDDETİNE ULAŞACAK

Rüzgârın genel olarak güney yönlerden, Marmara Bölgesi'nde ise kuzey yönlerden esmesi bekleniyor. Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın zaman zaman fırtına seviyesine ulaşabileceği, hızının 40 ila 70 kilometreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

DOĞU BÖLGELERDE BUZLANMA VE ÇIĞ RİSKİ

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği belirtiliyor. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek rakımlı alanları ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskinin bulunduğu ifade ediliyor.

SICAKLIKLARDA KISMİ ARTIŞ BEKLENİYOR

Hava sıcaklıklarının iç kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece artacağı öngörülürken, diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişimi beklenmiyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ İÇİN KRİTİK UYARI

Kıyı Ege başta olmak üzere birçok il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Muğla genelinde ve Antalya'nın doğu kesimlerinde yağışların çok kuvvetli olabileceği, Aydın'ın batı ilçeleri ile İzmir'in batısında ise yer yer şiddetli yağış görülebileceği değerlendiriliyor. Bu durumun ulaşımda aksamalara, sel ve su baskınlarına, buzlanmaya ve kar erimesine bağlı risklere yol açabileceği belirtiliyor.

FIRTINA NEDENİYLE RİSKLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğal gaz kullanımına bağlı baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

MARMARA İÇİN SOĞUK HAVA VE KAR BEKLENTİSİ

Yapılan değerlendirmelere göre Marmara Bölgesi'nde 4 Şubat Çarşamba gününe kadar aralıklarla sağanak yağış ve yer yer fırtına bekleniyor. Bölgedeki sıcaklıkların pazartesi gününden itibaren 5 derecenin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Soğuk hava dalgasının etkisiyle özellikle İstanbul'un batı ilçelerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor.

BAZI İLLER İÇİN KODLU UYARI VERİLDİ

1 Şubat içinİzmir ve Aydın'da turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, Antalya, Burdur, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kırklareli, Konya, Manisa, Muğla, İzmir ve Aydıniçin sarı kodlu fırtına uyarısı verildi.

İSTANBUL İÇİN GÜN GÜN HAVA TAHMİNİ

İstanbul Valiliği, kent genelinde hava sıcaklıklarının düşeceğini ve yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi. Kentte bugün çok bulutlu ve yer yer kuvvetli sağanak yağış beklenirken, sıcaklıkların 5 ila 8 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

2 Şubat Pazartesi günü yağışların yer yer kuvvetli olacağı, sıcaklığın 6 ila 8 derece arasında olacağı öngörülüyor. 3 Şubat Salı günü ise parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken sıcaklığın 2 ila 7 derece aralığında olacağı değerlendiriliyor.

Yetkililer özellikle pazar ve pazartesi günleri kuvvetli rüzgar ve yerel kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor.

