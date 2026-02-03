İstanbul’da kuvvetli yağış alarmı: Orta Akdeniz sistemi 2 hafta etkili olacak!
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek’in A Haber’de yaptığı son değerlendirmelere göre İstanbul’da dün öğleden sonra başlayan yağış gece saatlerine kadar etkili oldu. Sabah itibarıyla yağış kesilirken, soğuk hava kent genelinde etkisini sürdürüyor. Türkiye genelinde yağışlı sistem doğuya kayarken, perşembe gününden itibaren yeni yağış dalgasının yurda giriş yapması ve 23 Şubat’a kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yurt genelindeki son hava durumu tablosunu değerlendirdi. Tek, İstanbul'da dün öğleden sonra başlayan yağışın gece saatlerine kadar devam ettiğini, ancak sabah saatleri itibarıyla radar görüntülerine göre yağışın kentte kesildiğini söyledi.
Şu an yalnızca Çorlu ve Tekirdağ çevresinde yağış görüldüğünü belirten Tek, bu yağışın da ilerleyen saatlerde etkisini kaybedeceğini ifade etti.Yurt genelinde hava nasıl olacak? 9 il için sarı kodlu uyarı
SİSTEM AKDENİZ'DEN GELDİ DOĞUYA KAYDI
Yağışlı sistemin Akdeniz üzerinden geldiğini ve kuzeyden gelen soğuk hava ile birleştiğini aktaran Tek, bu durumun Trakya'da özellikle Kırklareli çevresinde kar yağışına neden olduğunu söyledi. Bazı ilçelerde bu nedenle okulların tatil edildiğini hatırlattı.
Sistemin hızlı şekilde doğuya kaydığını belirten Tek, şu anda yurdun doğu bölgelerinde yağışların sürdüğünü dile getirdi.
KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA YAĞIŞ DEVAM EDİYOR
Karadeniz Bölgesi'nde Amasya ve Çorum çevresinde yağmur görüldüğünü belirten Tek, iç kesimlerde yağışların kar şeklinde etkili olmaya başladığını söyledi.
Doğu Anadolu'da ise batıdan gelen sistemlerin genellikle doğrudan kar yağışı olarak görüldüğünü vurguladı. Akdeniz Bölgesi'nde de yağmurun devam ettiğini aktardı.
AŞIRI SOĞUKLAR ZAYIFLADI
Geçtiğimiz günlerde görülen eksi 25 ve eksi 10 derece seviyelerindeki aşırı soğukların yağışla birlikte etkisini kaybettiğini belirten Tek, yurt genelinde hâlâ eksi sıcaklıkların görüldüğünü ancak değerlerin daha sınırlı olduğunu söyledi.
Bazı bölgelerde sıcaklıkların eksi 2 ila eksi 5 derece arasında seyrettiğini belirten Tek, özellikle kuzey kesimlerde soğuk havanın sürdüğünü ifade etti.
İSTANBUL'DA SICAKLIK 1-5 DERECE ARASINDA
İstanbul'da sıcaklıkların sabah saatlerinde 2 ila 4 derece arasında ölçüldüğünü belirten Tek, bazı ilçelerde sıcaklığın 1-1,5 dereceye kadar düştüğünü söyledi.
Bugün kentte sıcaklığın 1 ile 5 derece arasında olacağını belirten Tek, yağışın sona ermesine rağmen soğuk havanın etkisini sürdüreceğini ifade etti. Yarın sıcaklığın 2 ile 8 derece seviyelerine çıkmasının beklendiğini aktardı.
DOĞU BÖLGELERİNDE KAR YAĞIŞI SÜRECEK
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de kar yağışının bugün de devam edeceğini belirten Tek, sistemin akşam ve gece saatlerinde yurdu terk etmeye başlayacağını söyledi.
Yarın sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde, özellikle Artvin ve Rize'nin iç kesimlerinde kar yağışı görülebileceğini ifade etti.
ÇARŞAMBA YAĞIŞ YOK PERŞEMBE YENİ SİSTEM GELİYOR
Çarşamba günü yurt genelinde yağış beklenmediğini belirten Tek, sıcaklıkların ise çok hızlı artmayacağını söyledi. Sıcaklıklarda yalnızca 2-3 derecelik artış öngörüldüğünü ifade etti.
Perşembe gününden itibaren Orta Akdeniz üzerinden yeni bir sistemin geleceğini belirten Tek, cuma, cumartesi ve pazar günleri boyunca yağışların devam edeceğini söyledi. Bu sistemlerin şubat ayının 23'üne kadar aralıklarla etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.
BARAJLARDA DOLULUK ORANI YÜKSELİYOR
İstanbul'da yağışların baraj doluluk oranlarına da olumlu yansıdığını belirten Tek, doluluk oranlarının yaklaşık yüzde 30 seviyelerine ulaştığını söyledi.
METEOROLOJİ'DEN 3 ŞUBAT HAVA RAPORU: KUVVETLİ YAĞIŞ, RÜZGAR VE ÇIĞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurt genelinde çok bulutlu ve geniş alanı etkileyen yağışlı hava bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile bazı doğu illerinde yerel kuvvetli yağış öngörülürken, rüzgar, buzlanma, toz taşınımı ve çığ riskine karşı da uyarılar yapıldı.
9 İL İÇİN SARI KODLU UYARI VERİLDİ
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeler doğrultusunda Bitlis, Hakkari, Hatay, Kahramanmaraş, Siirt, Van, Batman, Şırnak ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayımlandı.
Sarı kod, hava koşullarının potansiyel risk oluşturabileceği anlamına gelirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerektiğine işaret ediyor.
YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA HAKİM
Meteoroloji verilerine göre Türkiye genelinin çok bulutlu bir havanın etkisi altında olması bekleniyor. Marmara Bölgesi, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri, Karadeniz Bölgesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta ve Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklı yağış tahmin ediliyor.
Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ve İç Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.
DOĞU KARADENİZ VE BAZI İLLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yağışların özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Şırnak, Bitlis ve İskenderun Körfezi çevresinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yetkililer, kuvvetli yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını, yıldırım, yerel dolu, hortum ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
BUZLANMA, DON VE TOZ TAŞINIMI UYARISI
Sabah ve gece saatlerinde özellikle doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde toz taşınımı tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR GENEL OLARAK MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
KARADENİZ KIYILARINDA KUVVETLİ RÜZGAR
Rüzgarın batı bölgelerde ve Karadeniz kıyılarında kuzeyli, diğer bölgelerde güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise rüzgarın kuzey ve batılı yönlerden kuvvetli, saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Bu nedenle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve baca gazı zehirlenmesi gibi risklere karşı tedbirli olunması isteniyor.
DOĞU BÖLGELERİ İÇİN ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek noktaları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve bölgeden geçiş yapacak sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.