İstanbul’da kuvvetli yağış alarmı: Orta Akdeniz sistemi 2 hafta etkili olacak!

YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA HAKİM

Meteoroloji verilerine göre Türkiye genelinin çok bulutlu bir havanın etkisi altında olması bekleniyor. Marmara Bölgesi, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri, Karadeniz Bölgesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta ve Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklı yağış tahmin ediliyor.

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ve İç Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.