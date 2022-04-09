İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı (Akademik personel alım ilanları)

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler



Başvuru İçin Gerekli Evraklar:

1. Başvuru Formu ve Başvuru Dilekçesi (Başvuru formu ve dilekçesine web sayfası-duyurular-ilan metninin içerisinden ulaşılabilir.)

2. Kimlik Fotokopisi,

3. 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

4. YÖK Formatlı Özgeçmiş,

5. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi)

6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu onaylı denkliğini gösterir belgenin fotokopisi

7. Doçentlik Belgesi

8. Yabancı Dil Belgesi

9. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

10. Bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi başvuruları için 4 takım, Profesör başvuruları için 6 takım yayın dosyası (USB Harici Bellek şeklinde)

11. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Döküm Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir.)

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar şahsen veya kargo yoluyla, aşağıda belirtilen adrese yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.



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