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    • Memurlar
    • 06.04.2022 08:07
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    • 06.04.2022 08:07
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    Sağlık Bakanlığı nihai liste ne zaman açıklanacak 2022? Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı İŞKUR kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

    Sağlık Bakanlığı personel alımı için araştırmalar hız kazandı. İşçi alımı süreci için 22 Mart'ta başurular tamamlanmıştu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınan başvuruların hemen ardından binlerce adayın gözü Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanacak kura listesine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı nihai liste ne zaman açıklanacak 2022? Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı nihai liste ne zaman açıklanacak 2022? Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı İŞKUR kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

    Sağlık Bakanlığı kura çekimi hakkında araştırmalar yoğun bir şekilde yapılıyor. Başvurularını 22 Mart'ta tamamlayan adaylar kura çekiminin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Bu kapsamda, "Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı" sorusu sıklıkla araştırılır oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı nihai liste ne zaman açıklanacak 2022? Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler!

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Kura çekimi Ankara'da 6 Nisan 2022 tarihinde noter huzurunda yapılacak. 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacak kura çekiminin ardından sonuçlar yayınlanacak.

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

    Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Başvurular 22 Mart günü sona erecek. Son atamalarda tercihler 16-22 Aralık 2021 tarihinde alınmış, 27 Aralık'ta sonuçlar açıklanmıştı.

    Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

        7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

        657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

        Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

        Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

        Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.
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