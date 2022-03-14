20 BİN SAĞLIKÇI ALIMI HAKKINDA DETAYLAR GELDİ! Sağlık Bakanlığı 10 bin personel/işçi alımı başvuru formu, kılavuzu, şartları...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?

Kadro dağılımı şöyle;

5 bin 175'i Hemşire, 800'ü Ebe ve 3 bin 293'ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.

Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak.