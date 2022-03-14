20 BİN SAĞLIKÇI ALIMI HAKKINDA DETAYLAR GELDİ! Sağlık Bakanlığı 10 bin personel/işçi alımı başvuru formu, kılavuzu, şartları...

20 bin sağlıkçı alımı hakkında detaylar geldi. Sağlık Bakanlı Fahrettin Koca açıklamasında, ''10 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ve 10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ alımı daha yapıyor.'' ifadelerini kullanmıştı. Toplamda 20 bin alımın yapılacağı başvurularda son durum merak ediliyor. Peki 20 bin sağlıkçı alımı başvurusu nasıl yapılır, branş dağılımı nedir? Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı şartları neler, başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Yanıtları haberimizde...
SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN SÖZLEŞMELİ, 10 BİN SÜREKÇİ İŞÇİ ALIMI BAŞLADI MI?
Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı başvuruları 15 Mart 2022 Salı günü başlayacak. Adaylar başvurularını 21 Mart'a kadar yapabilecek.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
20 bin sağlıkçı alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?
Kadro dağılımı şöyle;
5 bin 175'i Hemşire, 800'ü Ebe ve 3 bin 293'ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.
Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak.