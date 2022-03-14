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    • 14.03.2022 22:03
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    • 14.03.2022 22:03
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    20 BİN SAĞLIKÇI ALIMI HAKKINDA DETAYLAR GELDİ! Sağlık Bakanlığı 10 bin personel/işçi alımı başvuru formu, kılavuzu, şartları...

    10 bin sürekli işçi alımı ve 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alımında son durum! Sağlık Bakanlığı bünyesine 20 bin personel alınacak. Geçtiğimiz günlerde Fahrettin Koca tarafından duyurulan müjde sonrası başvurular hakkında sıklıkla araştırmalar yapılıyor. Peki 20 bin sağlıkçı alımı başvurusu nasıl yapılır, branş dağılımı nedir? Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı şartları neler, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

    20 BİN SAĞLIKÇI ALIMI HAKKINDA DETAYLAR GELDİ! Sağlık Bakanlığı 10 bin personel/işçi alımı başvuru formu, kılavuzu, şartları...

    20 bin sağlıkçı alımı hakkında detaylar geldi. Sağlık Bakanlı Fahrettin Koca açıklamasında, ''10 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ve 10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ alımı daha yapıyor.'' ifadelerini kullanmıştı. Toplamda 20 bin alımın yapılacağı başvurularda son durum merak ediliyor. Peki 20 bin sağlıkçı alımı başvurusu nasıl yapılır, branş dağılımı nedir? Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı şartları neler, başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Yanıtları haberimizde...

    SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN SÖZLEŞMELİ, 10 BİN SÜREKÇİ İŞÇİ ALIMI BAŞLADI MI?

    Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı başvuruları 15 Mart 2022 Salı günü başlayacak. Adaylar başvurularını 21 Mart'a kadar yapabilecek.

    NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    20 bin sağlıkçı alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?

    Kadro dağılımı şöyle;

    5 bin 175'i Hemşire, 800'ü Ebe ve 3 bin 293'ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.

    Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak.

        TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

        Bakan Koca, şu açıklamayı yaptı; "Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere toplam 40 bin pozisyon/kadro ihdası yapılmış ve ilk etapta bu sayının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirilmişti. Geriye kalan 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Cumhurbaşkanlığınca açıktan atama izni verilmiştir.

        Bu çerçevede, Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz. Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildi."
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        Haberler Memurlar 20 BİN SAĞLIKÇI ALIMI HAKKINDA DETAYLAR GELDİ! Sağlık Bakanlığı 10 bin personel/işçi alımı başvuru formu, kılavuzu, şartları...
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