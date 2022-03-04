Bekçi eğitimi kaç ay sürüyor? Bekçiler ne kadar maaş alıyor 2022? 2022 bekçilik deneme sınavı ne zaman?

Binlerce kişi gündemde yoğun bir şekilde 2022 bekçilik deneme sınavı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacak ve kariyerini bu yönde ilerletmek isteyenler detayları araştırmaya başladı. Sınav tarihinin yanı sıra maaş ve eğitim süresi de merak konusu oldu. Peki bekçi eğitimi kaç ay sürüyor? Bekçiler ne kadar maaş alıyor 2022? İşte tüm ayrıntılar…
2022 BEKÇİLİK DENEME SINAVI NE ZAMAN?
Mülakat Merkezi bekçi olmak isteyenler için 2022 bekçilik yazılı deneme sınavı 6 Mart 2022 Pazar günü aynı anda 81 ilde sınav düzenleyecek. Sınav ile adayların seviyesi ölçülecek.
Sınavda başarılı olamayan adaylar fiziksel parkur ve sözlü mülakat aşamalarına geçemeden elenecek.
BEKÇİ MAAŞI 2022 NE KADAR?
Yeni bekçi maaşları henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz yılın bekçilik maaşları ise;
İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL
Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL
Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL idi.