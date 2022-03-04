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    • Memurlar
    • 05.03.2022 14:33
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    • 05.03.2022 14:33
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    Bekçi eğitimi kaç ay sürüyor? Bekçiler ne kadar maaş alıyor 2022? 2022 bekçilik deneme sınavı ne zaman?

    2022 bekçilik deneme sınavı ne zaman? Bekçi eğitimi kaç ay sürüyor? Bekçiler ne kadar maaş alıyor 2022? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Binlerce kişinin hayalini kurduğu bekçilik için güzel haber geldi ve Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağı duyuruldu. İşte konuya dair tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    2022 bekçilik deneme sınavı ne zaman?

    Binlerce kişi gündemde yoğun bir şekilde 2022 bekçilik deneme sınavı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacak ve kariyerini bu yönde ilerletmek isteyenler detayları araştırmaya başladı. Sınav tarihinin yanı sıra maaş ve eğitim süresi de merak konusu oldu. Peki bekçi eğitimi kaç ay sürüyor? Bekçiler ne kadar maaş alıyor 2022? İşte tüm ayrıntılar…

    2022 BEKÇİLİK DENEME SINAVI NE ZAMAN?

    Mülakat Merkezi bekçi olmak isteyenler için 2022 bekçilik yazılı deneme sınavı 6 Mart 2022 Pazar günü aynı anda 81 ilde sınav düzenleyecek. Sınav ile adayların seviyesi ölçülecek.

    Sınavda başarılı olamayan adaylar fiziksel parkur ve sözlü mülakat aşamalarına geçemeden elenecek.

    BEKÇİ MAAŞI 2022 NE KADAR?

    Yeni bekçi maaşları henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz yılın bekçilik maaşları ise;
    İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL
    Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL
    Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL idi.

        BEKÇİLERİN ÇALIŞMA SATLERİ NE KADAR?

        Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin büyük çoğunluğu 12 saat civarında ve gece çalışmaktadır.
        İstanbul: 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemi uygulanır. İstanbul'un bazı ilçelerinde polis sayısı yetersiz olduğundan dolayı İstanbul'un tüm ilçelerin 12/36 çalışma saati mevcut değildir. Bu ilçelerdeki Çarşı ve Mahalle Bekçisi olan arkadaşlar 6 + 1 çalışmaktadır. 6 gün boyunca 12 saat çalışıp haftada bir gün izin yapmaktadırlar.

        BEKÇİLİK EĞİTİM SÜRESİ NE KADAR?

        Polis Akademisi Başkanlığı koordinesinde çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik hazırlanan geliştirme eğitimi programı teorik ve pratik olarak uygulanıyor.

        Program kapsamında bekçilere, "durdurma ve kimlik sorma", "yakalama ve muhafaza altına alma", "zor kullanma", "silah kullanma", "suça el koyma", "disiplin mevzuatı", "örnek olayların incelenmesi", "insan hakları", "davranış ilkeleri", "etkili iletişim" ve "iletişim teknikleri" gibi konularda bilgiler aktarılıyor.

        Toplam 21 saatlik eğitimlerden, 81 ildeki 28 bin 265 çarşı ve mahalle bekçisi faydalanıyor. Eğitimlerin yaklaşık 3 aylık periyotlarla yenileneceği belirtiliyor.
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