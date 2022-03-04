Bekçi eğitimi kaç ay sürüyor? Bekçiler ne kadar maaş alıyor 2022? 2022 bekçilik deneme sınavı ne zaman?

BEKÇİLERİN ÇALIŞMA SATLERİ NE KADAR?



Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin büyük çoğunluğu 12 saat civarında ve gece çalışmaktadır.

İstanbul: 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemi uygulanır. İstanbul'un bazı ilçelerinde polis sayısı yetersiz olduğundan dolayı İstanbul'un tüm ilçelerin 12/36 çalışma saati mevcut değildir. Bu ilçelerdeki Çarşı ve Mahalle Bekçisi olan arkadaşlar 6 + 1 çalışmaktadır. 6 gün boyunca 12 saat çalışıp haftada bir gün izin yapmaktadırlar.

BEKÇİLİK EĞİTİM SÜRESİ NE KADAR?

Polis Akademisi Başkanlığı koordinesinde çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik hazırlanan geliştirme eğitimi programı teorik ve pratik olarak uygulanıyor.

Program kapsamında bekçilere, "durdurma ve kimlik sorma", "yakalama ve muhafaza altına alma", "zor kullanma", "silah kullanma", "suça el koyma", "disiplin mevzuatı", "örnek olayların incelenmesi", "insan hakları", "davranış ilkeleri", "etkili iletişim" ve "iletişim teknikleri" gibi konularda bilgiler aktarılıyor.

Toplam 21 saatlik eğitimlerden, 81 ildeki 28 bin 265 çarşı ve mahalle bekçisi faydalanıyor. Eğitimlerin yaklaşık 3 aylık periyotlarla yenileneceği belirtiliyor.