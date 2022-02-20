EGM, JGK, PA 10 bin bekçi alımı yapılacak mı? Bekçi alımı 2022 tarihleri belli oldu mu? Bekçilik için başvuru şartları nelerdir?

Gündemde yoğun bir şekilde araştırılan sorular arasında Bekçi alımı 2022 tarihleri belli oldu mu yer alıyor. Konuya dair Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), Polis Akademisi (PA) tarafından açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki 10 bin bekçi alımı yapılacak mı? Bekçilik için başvuru şartları nelerdir? Kariyerini bu yönde ilerletmek isteyen binlerce gencin merak ettiği tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN 2022?
2022 yılında bekçi alımının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama gerçekleştiğinde haberimizin içerisinde anında yer alacaktır.
Mülakat Merkezi tarafından düzenlenecek olan 2022 bekçilik yazılı deneme sınavı 6 Mart 2022 Pazar günü 81 ilde aynı anda düzenlenecek.Polis, asker ve bekçi adaylarının sınav sürecine hazırlanmasına destek olan Mülakat Merkezi ise bekçi adayları için 81 ilde aynı anda sınav düzenliyor. Söz konusu sınav ile adaylar başvuru öncesi hangi seviyede olduklarını ve eksiklerini kolayca görebilecek. Zira bekçilik yazılı sınavından başarılı olamayan adaylar bilindiği gibi fiziksel parkur ve sözlü mülakat aşamalarına geçemeden elenmiş oluyor.
BEKÇİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;
Bekçi Alımı Başvuru Şartları!
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.