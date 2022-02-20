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    • Memurlar
    • 21.02.2022 06:47
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    • 21.02.2022 06:47
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    EGM, JGK, PA 10 bin bekçi alımı yapılacak mı? Bekçi alımı 2022 tarihleri belli oldu mu? Bekçilik için başvuru şartları nelerdir?

    Binlerce kişi arama motorları üzerinden Bekçi alımı 2022 tarihleri belli oldu mu? EGM, JGK, PA 10 bin bekçi alımı yapılacak mı? Bekçilik için başvuru şartları nelerdir? sorularının yanıtlarını sıklıkla sorguluyor. Kariyerini bekçilik mesleği ile sürdürmek isteyen binlerce kişi bekçi alımı ilanlarını, açıklamalrını yakından takip ediyor. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    EGM, JGK, PA 10 bin bekçi alımı yapılacak mı?

    Gündemde yoğun bir şekilde araştırılan sorular arasında Bekçi alımı 2022 tarihleri belli oldu mu yer alıyor. Konuya dair Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), Polis Akademisi (PA) tarafından açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki 10 bin bekçi alımı yapılacak mı? Bekçilik için başvuru şartları nelerdir? Kariyerini bu yönde ilerletmek isteyen binlerce gencin merak ettiği tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN 2022?

    2022 yılında bekçi alımının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama gerçekleştiğinde haberimizin içerisinde anında yer alacaktır.

    Mülakat Merkezi tarafından düzenlenecek olan 2022 bekçilik yazılı deneme sınavı 6 Mart 2022 Pazar günü 81 ilde aynı anda düzenlenecek.Polis, asker ve bekçi adaylarının sınav sürecine hazırlanmasına destek olan Mülakat Merkezi ise bekçi adayları için 81 ilde aynı anda sınav düzenliyor. Söz konusu sınav ile adaylar başvuru öncesi hangi seviyede olduklarını ve eksiklerini kolayca görebilecek. Zira bekçilik yazılı sınavından başarılı olamayan adaylar bilindiği gibi fiziksel parkur ve sözlü mülakat aşamalarına geçemeden elenmiş oluyor.

    BEKÇİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

    Bekçi Alımı Başvuru Şartları!

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    c) En az 167 cm boyunda olmak,

    d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

        e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

        f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

        g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış

        h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

        i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

        j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

        k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

        l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

        n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

        o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

        p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

        r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

        s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

        t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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        Haberler Memurlar EGM, JGK, PA 10 bin bekçi alımı yapılacak mı? Bekçi alımı 2022 tarihleri belli oldu mu? Bekçilik için başvuru şartları nelerdir?
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