EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 17 Şubat 2022 EKPSS yerleştirme sonuçları || ÖSYM son dakika açıklama

Kamuya atanmayı bekleyen binlerce engelli vatandaş EKPSS tercih sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Gözler 17 Şubat 2022 tarihinde! Nefesler tutuldu, tercih sonuçları bekleniyor! Bilindiği üzere EKPSS tercihleri, 5-14 Ocak tarihleri arasında alınmıştı. Peki EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? İşte ÖSYM son dakika açıklamalar ve EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı...
EKPSS 2022 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
17 Şubat 2022 EKPSS yerleştirme sonuçları için ÖSYM'den açıklama bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından son dakika açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir. ÖSYM sonuçları gün içerisinde genellikle sabah saatlerinde açıklıyor. Sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.
2022 EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "8 Şubat 2022'de (yarın) yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir.
Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.