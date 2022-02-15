İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı sorusunun günün en merak edilen soruları arasında yerini aldı. Başvuru yapan adaylar sonuç bilgilerini öğrenmek istiyor. Bu kapsamda il il kura sonuçları başvuru yapanlar tarafından merak ediliyor. Toplum Yararına Programlar aracılığıyla okullara bakım, onarım, temizlik görevlisi güvenlik görevlisi gibi pek çok alana işçi alımı yapılıyor. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...
İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
İŞKUR TYP kapsamında alınan başvuruların kura sonuçları ve isim listesi ile ilgili detaylar İŞKUR TYP sayfasında detaylı bir şekilde yer almaktadır.
BAŞVURU ŞARTLARI
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)
ADAYLAR NASIL SEÇİLİYOR?
Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.
- Noter kurası yöntemi,
- Liste yöntemi,
- Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.