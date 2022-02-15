Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 15.02.2022 10:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.02.2022 10:14
    ABONE OL

    İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulama nasıl yapılır?

    İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) hakkında yapılan araştırmalar son günlerde artışa geçti. İŞKUR TYP kapsamında ilanlara başvuran adaylar kura sonuçları hakkında araştırmalarını yapıyor ve kurumun internet sitesini ziyaret ederek il il kura sonuçlarını öğrenmek üzere araştırmalarını sürdürüyor. Gözler ise yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

    İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı sorusunun günün en merak edilen soruları arasında yerini aldı. Başvuru yapan adaylar sonuç bilgilerini öğrenmek istiyor. Bu kapsamda il il kura sonuçları başvuru yapanlar tarafından merak ediliyor. Toplum Yararına Programlar aracılığıyla okullara bakım, onarım, temizlik görevlisi güvenlik görevlisi gibi pek çok alana işçi alımı yapılıyor. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

    İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

    İŞKUR TYP kapsamında alınan başvuruların kura sonuçları ve isim listesi ile ilgili detaylar İŞKUR TYP sayfasında detaylı bir şekilde yer almaktadır.

    BAŞVURU ŞARTLARI

    - Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

    - 18 yaşını tamamlamış olmak,

    - Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

    - Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

    ADAYLAR NASIL SEÇİLİYOR?

    Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

    - Noter kurası yöntemi,

    - Liste yöntemi,

    - Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

        İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

        Kadınlar,

        35 yaş üstü bireyler,

        Engelliler,

        Eski hükümlüler,

        Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

        TYP'nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.

        TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ''başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği'' ve ''ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı'' yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dağlıca güvenli ve huzurlu! Mehmetçik’in tek isteği var
        Haberler Memurlar İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulama nasıl yapılır?
            SON DAKİKA