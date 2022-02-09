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    • Memurlar
    • 09.02.2022 08:47
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    • 09.02.2022 08:47
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    MSÜ son başvuru tarihi ne zaman, saat kaçta? MSÜ ödemesi hangi bankaya yapılacak? MSÜ sınav tarihi 2022!

    MSÜ sınav başvuruları hakkında aramalar hız kazandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) başvuruları için son saatler kaldı. Başvurularını elektronik ortamda yapacak adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. Öte yandan başvurularını tamamlayanlar sınav tarihi hakkında araştırmalara başladı. Peki, MSÜ son başvuru tarihi ne zaman, saat kaçta? MSÜ ödemesi hangi bankaya yapılacak? İşte MSÜ sınav tarihi 2022!

    takvim.com.tr
    MSÜ son başvuru tarihi ne zaman, saat kaçta 2022?

    MSÜ başvuruları için araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. ÖSYM tarafından MSÜ 2022 sınavı başvuru kılavuzu yayımlanmıştı.Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı 13 Ocak'ta başladı. Son başvuru için sayılı saatler kaldı. Peki, MSÜ son başvuru tarihi ne zaman, saat kaçta? MSÜ ödemesi hangi bankaya yapılacak? MSÜ sınav tarihi 2022!

    MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

    Sınav 27 Mart 2022 tarihinde düzenlenecek.

    MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) başvuruları (09 Şubat 2022) saat 23.59'da sona erecek.Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

    Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.



        MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

        Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

        Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.



        Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Ücret, internet aracılığıyla da yatırılabilir.

        Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.
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