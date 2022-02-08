2022 engelli memur atama kurası saat kaçta, hangi gün yapılacak? Tarih belli oldu! Engelli memur atamaları ne zaman?





'YENİ HİZMET MODELLERİ GELİŞTİRİYORUZ'

Bakan Yanık, Covid-19'un engellilerin bağımsız yaşayabilmeleri üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirterek, şöyle devam etti:

"Buna rağmen Türkiye olarak engelli bireylerin bağımsız yaşamalarını teşvik etmek amacıyla hizmetlerimizin bütünleşik hizmet modeli çerçevesinde yürütülmesi için çaba harcıyoruz. Türkiye, medeniyetimizin ve kadim kültürümüzün bir yansıması olarak bireyi ve aileyi güçlendiren politikaların geliştirilmesine ayrı bir önem vermektedir. Bu doğrultuda engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde ve aile ortamlarında hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Topluma bağımsız bir şekilde katılımı en güç olan ve bakıma ihtiyaç duyan engelli bireyler açısından yeni hizmet modelleri geliştiriyoruz. Kişilerin bağımsız yaşamasını destekleyecek ve kurum odaklı hizmetlerden toplum temelli hizmetlere geçişi sağlayacak bir anlayışla hareket etmekteyiz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla engelli bireylerin her alanda yaşam kalitesinin artması için çalışıyoruz. Evde sağlık hizmeti programı, evde bakım desteği programı, evde bakım aylığı, ev tipi sosyal hizmet kuruluşları ve toplum ruh sağlığı merkezleri ile destekleyici gündüz hizmetlerini ülke geneline yaygınlaştırıyoruz."



Azerbaycan, Malezya, Fas, Uganda temsilcileri ile Arap Engelliler Örgütü ve Asya Engellilik Forumu temsilcilerinin, engelli bireylerin bağımsız yaşamını destekleyici uygulama ve hizmetlere ilişkin bilgi paylaşımında bulunacağı çalıştay, 10 Şubat'ta sona erecek.